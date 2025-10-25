Собчак із сином зібралася тікати з терористичної Росії

Коротко:
Російська ведуча Ксенія Собчак, яка називає себе журналісткою і підтримує терористичне вторгнення РФ в Україну, вирішила втекти з терористичної Росії.
Про це повідомило іспанське видання El Pais.
"Ксенія Собчак, телеведуча, інфлюенсерка та суперечлива політикиня, донька людини, яка спонсорувала Путіна на високих постах, наразі оформляє посвідку на проживання в Іспанії для себе та свого сина", - написало видання.
Згідно з матеріалом, Собчак отримала п'ятирічну візу у Франції, що дозволило їй вільно переміщатися країнами Шенгенської зони. Після цього вона приїхала до Іспанії.
Зазначається, що заява Собчак все ще перебуває на розгляді. За іншою інформацією, Собчак отримала трирічний дозвіл на віддалену роботу в Іспанії як індивідуальний підприємець.
Зазначимо, Ксенія Собчак нещодавно написала, що у неї розривається серце, коли вона думає про мирних людей, які стали жертвами війни "скрізь і всюди". А потім, вона говорить про "своїх" росіян. Про те, що, мовляв, навіть якщо вони "були неправі, жорстокі і невірно чинили", вони все одно "твої".
А також Ксенія Собчак висловилася щодо російського актора Анатолія Білого, який відкрито засудив військове вторгнення терористичної Росії в мирну Україну.
Про персону: Ксенія Собчак
Ксенія Собчак - російська журналістка, пропагандистка, теле- і радіоведуча, актриса, сценаристка, продюсерка кіно і телебачення. Дочка першого мера Санкт-Петербурга Анатолія Собчака і сенатора Людмили Нарусової.
