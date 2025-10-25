Рус
Собчак із сином зібралася тікати з терористичної Росії

Олена Кюпелі
25 жовтня 2025, 13:15
Ксенія Собчак із сином планують втечу з Росії, яка напала на Україну.
Ксенія Собчак
Ксенія Собчак подала документи на ВНП у Європі/ колаж: Главред, фото: instagram.com, Ксенія Собчак

Коротко:

  • У яку країну зібралася Собчак
  • Що вона планує

Російська ведуча Ксенія Собчак, яка називає себе журналісткою і підтримує терористичне вторгнення РФ в Україну, вирішила втекти з терористичної Росії.

Про це повідомило іспанське видання El Pais.

відео дня

"Ксенія Собчак, телеведуча, інфлюенсерка та суперечлива політикиня, донька людини, яка спонсорувала Путіна на високих постах, наразі оформляє посвідку на проживання в Іспанії для себе та свого сина", - написало видання.

Ксенія Собчак підтримала свого терориста-президента Путіна
Ксенія Собчак підтримала свого терориста-президента Путіна / Instagram/xeniasobchak

Згідно з матеріалом, Собчак отримала п'ятирічну візу у Франції, що дозволило їй вільно переміщатися країнами Шенгенської зони. Після цього вона приїхала до Іспанії.

Зазначається, що заява Собчак все ще перебуває на розгляді. За іншою інформацією, Собчак отримала трирічний дозвіл на віддалену роботу в Іспанії як індивідуальний підприємець.

Зазначимо, Ксенія Собчак нещодавно написала, що у неї розривається серце, коли вона думає про мирних людей, які стали жертвами війни "скрізь і всюди". А потім, вона говорить про "своїх" росіян. Про те, що, мовляв, навіть якщо вони "були неправі, жорстокі і невірно чинили", вони все одно "твої".

А також Ксенія Собчак висловилася щодо російського актора Анатолія Білого, який відкрито засудив військове вторгнення терористичної Росії в мирну Україну.

Про персону: Ксенія Собчак

Ксенія Собчак - російська журналістка, пропагандистка, теле- і радіоведуча, актриса, сценаристка, продюсерка кіно і телебачення. Дочка першого мера Санкт-Петербурга Анатолія Собчака і сенатора Людмили Нарусової.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

23:50

Відключення світла в Україні - графіки на 25 жовтня (оновлюється)

23:35

Перша церемонія троянд: хто з дівчат продовжить участь у "Холостяку"

23:04

"Щоб Путіну було складніше": Зеленський натякнув на таємні рішення "Коаліції охочих"

