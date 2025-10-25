'Відкрили інший напрямок': відомо, де окупанти задіюють нову тактику

Відомо, що противник постійно намагається підійти до селища Степногірськ.

Наразі тактика окупантів на фронті - це вогневий вплив і повне знищення позицій і будівель, які є в населених пунктах. Лише після цього штурмові групи РФ намагаються зайти на позиції. Про це розповів полковник, речник Сил оборони Півдня України Владислав Волошин в ефірі Еспресо.

"Я вам скажу, що лінія бойового зіткнення, лінія фронту - це, в принципі, явище динамічне, яке змінюється доволі часто, але такої частої зміни на Запорізькому напрямку в нас немає. На трьох запорізьких напрямках, вірніше, зокрема, за два відповідають Сили оборони Півдня - це Оріхівський і Гуляйпільський фактично змін за останній час ми як якихось суттєвих не бачимо", - сказав він. відео дня

За його словами, зараз росіяни намагаються проводити штурмові дії.

"Наприклад, вчора був запеклий бій на Оріхівському напрямку, стрілецький бій. Противник постійно намагається підійти до селища Степногірськ. Він якраз діє по берегу колишнього Каховського водосховища, там де такі населені пункти як Кам'янське, Плавні, Приморське. Він намагається пройти там і далі рухатись в бік Степногірська. Крім того, біля населеного пункту Степове - це з іншого боку, це зі сходу від Степногірська", - наголосив речник.

Він підкреслив, що росіяни відкрили інший напрямок і намагаються проводити штурмові дії, захоплювати українські позиції, просуватись далі.

"Зараз тактика - це вогневий вплив і повне знищення позицій і тих будівель, які є в тих чи інших населених пунктах. І лише після цього їх штурмові групи намагаються зайти на ці позиції. Але ми їх знищуємо, ми знаємо цю тактику. Крім того, біля Степногірська доволі активно ворог застосовує тактику інфільтрації, тобто таємне приховане проникнення нам в тил. Але і тут діють наші групи, які проводять пошуково-ударні дії і знищують ці групи, які прагнуть просочитись нам за спину", - підсумував Волошин.

Де на фронті росіяни можуть просуватись

Військовий експерт, колишній співробітник Служби безпеки України Іван Ступак сказав, що російські війська можуть підійти ближче до Запоріжжя.

Він також додав, що ще рік тому бої в Дніпропетровській області та захоплення її частин здавалися чимось неймовірним, але тепер це факт.

За його словами, поки що незрозуміло, як російська армія поведе себе в Дніпропетровській області: або вони підуть у напрямку Запоріжжя, або вони йтимуть у напрямку Павлограда.

