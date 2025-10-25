ХАМАС передасть Сектор Гази під контроль "уряду технократів" - ЗМІ

Комітет складатиметься з палестинців і візьме на себе керівництво ключовими службами за підтримки арабських країн.

Палестинці згодні передати владу в Газі технократам / Колаж: Главред, фото: скріншот соцмережі, ua.depositphotos.com

Коротко:

Управляти Сектором Газа буде Комітет технократів

ХАМАС вирішили поки що не роззброювати

Палестинські політичні рухи погодилися передати управління Сектором Газа незалежному Комітету технократів. Про це повідомляють у спільній заяві палестинських організацій за підсумками зустрічі в Каїрі 24 жовтня, передає Times of Israel.

Комітет складатиметься з палестинців і візьме на себе керівництво ключовими службами за підтримки арабських країн і міжнародних організацій, "на основі прозорості та підзвітності". Різні угруповання працюватимуть над спільною позицією для вирішення проблем палестинської справи.

На зустрічі були присутні представники ХАМАС та "Ісламського джихаду". Мета заходу полягала в узгодженні "національної стратегії" відродження Організації визволення Палестини (ОВП) як єдиного законного представника палестинського народу. ХАМАС при цьому провів окремі переговори з керівництвом ФАТХ щодо другого етапу плану припинення війни в Газі, який передбачає передачу управління незалежному органу з палестинських технократів.

У заяві також наголошується на необхідності продовження дії угоди про припинення вогню між ХАМАС та Ізраїлем, підтримки резолюції ООН щодо розгортання міжнародних миротворчих сил, виведення ізраїльських військ і забезпечення доступу гуманітарної допомоги до Сектору Газа.

Водночас питання роззброєння ХАМАСу та його виключення з політичного процесу залишилися поза увагою заяви, наголошується лише на необхідності спільних дій усіх палестинських груп.

Мирний план Трампа щодо Гази

Як писав Главред, 29 вересня Білий дім опублікував детальну угоду, що передбачає негайне припинення вогню, звільнення всіх заручників і створення тимчасового технократичного уряду в Секторі Газа.

Видання The New York Times оприлюднило деталі плану Трампа щодо припинення вогню в Газі. У ньому йдеться, що Газа стане дерадикалізованою зоною і буде відбудована.

За умовами угоди, Ізраїль не буде окуповувати й анексувати Газу.

Президент США Дональд Трамп також заявив, що Ізраїль отримає "повну підтримку" Вашингтона у знищенні ХАМАС, якщо лідери цього терористичного угруповання відхилять його план завершення конфлікту в секторі Газа.

Як відомо, ситуація на Близькому Сході різко загострилася 7 жовтня 2023 року. Рух ХАМАС здійснив масштабну атаку на Ізраїль.

Бойовики завдали масованого ракетного удару по Ізраїлю, вторглися на його територію і влаштували наймасовішу розправу над мирним населенням в історії сучасної ізраїльської держави, убивши приблизно 1200 осіб.

Ізраїль у відповідь оголосив війну ХАМАС.

ХАМАС Повна назва - Ісламський рух опору, передає Вікіпедія.

Це палестинський ісламістський рух, що править у Секторі Газа (з липня 2007 року). Асоційоване військове крило - бригади Ізз ад-Дін аль-Кассам. ХАМАС визнаний терористичною організацією Ізраїлем, Канадою, США і Японією, Європейським Союзом, а також заборонений у Йорданії та Єгипті. В Австралії та Великій Британії терористичним визнають тільки військове крило ХАМАС. У Росії ХАМАС терористичною організацією не визнаний, вважається легітимним партнером для переговорів, його лідери неодноразово відвідували Москву на запрошення президента Путіна.

