Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Світ

ХАМАС передасть Сектор Гази під контроль "уряду технократів" - ЗМІ

Віталій Кірсанов
25 жовтня 2025, 14:45
40
Комітет складатиметься з палестинців і візьме на себе керівництво ключовими службами за підтримки арабських країн.
Палестинці згодні передати владу в Газі технократам
Палестинці згодні передати владу в Газі технократам / Колаж: Главред, фото: скріншот соцмережі, ua.depositphotos.com

Коротко:

  • Управляти Сектором Газа буде Комітет технократів
  • ХАМАС вирішили поки що не роззброювати

Палестинські політичні рухи погодилися передати управління Сектором Газа незалежному Комітету технократів. Про це повідомляють у спільній заяві палестинських організацій за підсумками зустрічі в Каїрі 24 жовтня, передає Times of Israel.

Комітет складатиметься з палестинців і візьме на себе керівництво ключовими службами за підтримки арабських країн і міжнародних організацій, "на основі прозорості та підзвітності". Різні угруповання працюватимуть над спільною позицією для вирішення проблем палестинської справи.

відео дня

На зустрічі були присутні представники ХАМАС та "Ісламського джихаду". Мета заходу полягала в узгодженні "національної стратегії" відродження Організації визволення Палестини (ОВП) як єдиного законного представника палестинського народу. ХАМАС при цьому провів окремі переговори з керівництвом ФАТХ щодо другого етапу плану припинення війни в Газі, який передбачає передачу управління незалежному органу з палестинських технократів.

У заяві також наголошується на необхідності продовження дії угоди про припинення вогню між ХАМАС та Ізраїлем, підтримки резолюції ООН щодо розгортання міжнародних миротворчих сил, виведення ізраїльських військ і забезпечення доступу гуманітарної допомоги до Сектору Газа.

Водночас питання роззброєння ХАМАСу та його виключення з політичного процесу залишилися поза увагою заяви, наголошується лише на необхідності спільних дій усіх палестинських груп.

Мирний план Трампа щодо Гази

Як писав Главред, 29 вересня Білий дім опублікував детальну угоду, що передбачає негайне припинення вогню, звільнення всіх заручників і створення тимчасового технократичного уряду в Секторі Газа.

Видання The New York Times оприлюднило деталі плану Трампа щодо припинення вогню в Газі. У ньому йдеться, що Газа стане дерадикалізованою зоною і буде відбудована.

За умовами угоди, Ізраїль не буде окуповувати й анексувати Газу.

Президент США Дональд Трамп також заявив, що Ізраїль отримає "повну підтримку" Вашингтона у знищенні ХАМАС, якщо лідери цього терористичного угруповання відхилять його план завершення конфлікту в секторі Газа.

Як відомо, ситуація на Близькому Сході різко загострилася 7 жовтня 2023 року. Рух ХАМАС здійснив масштабну атаку на Ізраїль.

Бойовики завдали масованого ракетного удару по Ізраїлю, вторглися на його територію і влаштували наймасовішу розправу над мирним населенням в історії сучасної ізраїльської держави, убивши приблизно 1200 осіб.

Ізраїль у відповідь оголосив війну ХАМАС.

Інші новини:

ХАМАС

Повна назва - Ісламський рух опору, передає Вікіпедія.
Це палестинський ісламістський рух, що править у Секторі Газа (з липня 2007 року). Асоційоване військове крило - бригади Ізз ад-Дін аль-Кассам.

ХАМАС визнаний терористичною організацією Ізраїлем, Канадою, США і Японією, Європейським Союзом, а також заборонений у Йорданії та Єгипті. В Австралії та Великій Британії терористичним визнають тільки військове крило ХАМАС.

У Росії ХАМАС терористичною організацією не визнаний, вважається легітимним партнером для переговорів, його лідери неодноразово відвідували Москву на запрошення президента Путіна.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

сектор Газа ХАМАС новини Ізраїлю Напад ХАМАС на Ізраїль
Новини партнерів

Головне за день

Більше
Коли в оселях українців з'явиться тепло - у Міненерго відповіли

Коли в оселях українців з'явиться тепло - у Міненерго відповіли

16:35Україна
Під землею опинилося майже 500 людей: РФ вдарила по шахті на Дніпропетровщині

Під землею опинилося майже 500 людей: РФ вдарила по шахті на Дніпропетровщині

16:20Війна
У Москві мігранти влаштували масову бійку з лопатами та камінням - деталі

У Москві мігранти влаштували масову бійку з лопатами та камінням - деталі

16:15Світ
Реклама

Популярне

Більше
Відключення світла в Україні - графіки на 25 жовтня (оновлюється)

Відключення світла в Україні - графіки на 25 жовтня (оновлюється)

Людям, які народилися в ці три місяці, уготована вища місія

Людям, які народилися в ці три місяці, уготована вища місія

Три знаки зодіаку скоро почнуть нове життя: хто отримає від долі важливе послання

Три знаки зодіаку скоро почнуть нове життя: хто отримає від долі важливе послання

Гороскоп на завтра 26 жовтня: Овнам - море компліментів, Близнюкам - зміни

Гороскоп на завтра 26 жовтня: Овнам - море компліментів, Близнюкам - зміни

Як сказати українською "утрирую" - проста відповідь, яку знають не всі

Як сказати українською "утрирую" - проста відповідь, яку знають не всі

Последние новости

17:17

США готують нові санкції проти Росії - Reuters

17:15

Хто очолить Динамо у разі нових невдач: несподіваний кандидат на крісло тренера

16:48

Топ-3 причини "немає що вдягнути": як поєднувати речі в осінньому гардеробіВидео

16:35

Коли в оселях українців з'явиться тепло - у Міненерго відповіли

16:32

Приклеїв і забув: як просто і дешево утеплити дверіВидео

Росія зібралася винести всю енергетику України за зиму 2025-2026 років – СтупакРосія зібралася винести всю енергетику України за зиму 2025-2026 років – Ступак
16:28

Три ключі до миру: Буданов назвав фактори для завершення війни

16:20

Під землею опинилося майже 500 людей: РФ вдарила по шахті на Дніпропетровщині

16:15

У Москві мігранти влаштували масову бійку з лопатами та камінням - деталіВидео

16:09

Розгромлено і взято в полон масу росіян: ЗСУ звільнили важливий населений пунктВидео

Реклама
15:47

Гетманцев упродовж багатьох років лобіює різноманітні пільги близькому лотерейному бізнесу - політолог

15:38

Росія не може захистити себе: Буданов заявив про нову стратегію України

15:23

"Слава Богу не прийшлось": учасниця "Холостяка" осоромила Цимбалюка

15:06

"Саміт Інноваторів": виступи Руслана Ігоровича, Акіма Галімова і Алана Бадоєва і не тільки тепер ексклюзивно на Київстар ТБ

14:56

Чим не можна чистити пластикові труби: сантехніки назвали найгірші засоби

14:48

Бензин в каністрі не вічний: водіям назвали реальний термін придатності пальногоВидео

14:45

ХАМАС передасть Сектор Гази під контроль "уряду технократів" - ЗМІ

14:43

Найближчим часом буде обстріл: монітори дають підвищений рівень загрозиФото

14:24

Росія випустила близько 770 балістичних ракет: Зеленський різко висловився про обстрілиФото

14:14

Бюро економічної безпеки та Рада бізнес-омбудсмена об’єднують зусилля для протидії тіньовим схемам

14:10

"Доця подарувала мамі": Сумська розкрила секрет стрункої фігури

Реклама
14:01

Потрібен мораторій на удари: у Києві відбулася конференція щодо продовольчої безпеки

14:00

Цвіте і родить цілий рік: як виростити лайм із кісточок удомаВидео

13:54

Джолі та Пітт можуть незабаром опинитися знову разом

13:36

РФ придумала нову методичку для "промивання мізків" дітей в окупації - ГУР

13:31

"Померла, вся Росія в жалобі": з'явилися новини про Клару Новікову

13:23

"Відкрили інший напрямок": відомо, де окупанти задіюють нову тактику

13:15

Собчак із сином зібралася тікати з терористичної Росії

12:59

Китайський гороскоп на завтра 26 жовтня: Драконам - сум, Собакам - успіх

12:55

"Путін — ідеал чоловіка": Бужинська зізналась, від чого страждала закордоном

12:31

У "Резерв+" з'явилися два нові види відстрочки: хто має на неї право

12:15

Кульмінаційна фаза року: з понеділка курс валют може значно змінитися

12:10

Дерев'яні меблі "пожовкли": як за один день прибрати старомодний відтінок

12:10

У Росії з'явилася реактивна крилата ракета: Сергій Флеш - про далекобійні КАБ

11:57

Отруєння: путініст Лепс раптово зліг у лікарнюВидео

11:50

Чому 26 жовтня не можна фізично працювати: яке церковне свято

11:25

Доля двох великих міст вирішиться до кінця року: військовий натякнув на втрати територій

11:23

Простягається на сотні кілометрів: в Україні розташована найбільша печера світуВидео

11:05

Нові області на мапі України - які міста можуть стати центрами та скільки їх будеВидео

10:54

Куди покласти сумку в ресторані, метро та на співбесіді: правила етикетуВидео

10:53

Поверніть хоча б лімузин: як глядачі жартували про перший вибір "Холостяка"

Реклама
10:33

"Близькі до дипломатичного закінчення війни": посланець Путіна здивував заявою

09:43

Все у вогні та диму: моторошні кадри ударів по КиєвуФотоВидео

09:41

У Волгоградській області було гучно: після атаки дронів горить підстанція

08:55

"Теж хоче закінчити війну": Трамп анонсував розмову з Сі Цзіньпіном

08:47

Кавове дерево у квартирі: як українка вирощує власну каву вже 8 роківВидео

07:35

Пошкоджені будинки, пожежі та постраждалі: наслідки балістичної атаки на КиївФото

06:31

Гороскоп Таро на листопад 2025: Терезам - зміни, Скорпіонам - гроші, Стрільцям - успіхВидео

06:10

Як РФ бере США "на слабо" з Томагавками?мнение

06:10

Антиросійський розворот Трампа: як це змінює війнумнение

05:50

Тест на IQ: знайдіть 3 відмінності на картинках батька із сином за 45 секунд

Новини України
Новини КиєваТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітика
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2025Гороскоп Таро
Мода та краса
Поради від Андре ТанаЖіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини моди
Лайфхаки та хитрощі
Усе про салоПрибиранняАвтоПранняКімнатні рослини
Культура
Чому Волинську область не назвали ЛуцькоюЗвідки насправді взялися українціЧому саме Київ став столицею УкраїниЯк Росія вкрала в України гімн
Новини шоу бізнесу
Максим ГалкінОлена ЗеленськаНастя КаменськихВіталій КозловськийПотапСофія РотаруАні ЛоракОльга СумськаКейт МіддлтонФіліп КіркоровАлла Пугачова
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кум
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря
Економіка
Ціни на продуктиГрошова допомогаТарифиКурс валют
Рецепти
Прості стравиЛегкі десертиНапоїЗакускиСвяткове менюСалати
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнес

© 2002-2025 Онлайн-медіа Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info. Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа — R40-01822. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство ГЛАВРЕД, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти