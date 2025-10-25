РФ придумала нову методичку для "промивання мізків" дітей в окупації - ГУР

У документі окупантам і місцевим колаборантам радять виявляти дітей, які залишають антипутінські коментарі в соцмережах.

РФ придумала нову методичку для "промивання мізків" дітей

Кремлівські пропагандисти розробили нові методичні рекомендації

У методичці зазначається обмеження доступу підлітків до історичних матеріалів

Кремлівські пропагандисти розробили нову методичку для впливу на дітей на тимчасово окупованих територіях України. Документ радить виявляти підлітків, які цікавляться подіями в Україні або читають міжнародні джерела. Про це повідомляє Головне управління розвідки.

Кремлівські пропагандисти розробили нові методичні рекомендації для "профілактики поширення ідеології тероризму, екстремізму та неонацизму" серед молоді, яка мешкає на тимчасово окупованих кремлем територіях.

У документі окупантам і місцевим колаборантам радять виявляти дітей, які залишають антипутінські коментарі в соцмережах, цікавляться подіями в Україні або просто читають міжнародні ресурси, і проводити з ними "виховну роботу".

"Кремлівське "виховання" спрямоване на формування в дітей спотвореного московською пропагандою світогляду", - зазначили в ГУР.

Зокрема, у методичці зазначається обмеження доступу підлітків до історичних матеріалів, особливо про Другу світову війну. Натомість пропонується нав'язувати російську пропагандистську історію "великої вітчизняної", що має вкоренити російський імперський наратив.

Напрями також зобов'язують регулярно проводити ідеологічні заняття, які формують у дітей толерантність до російського вторгнення в Україну і прищеплюють цінності суспільної покори правлячому режиму - вірному супутнику російського імперіалізму.

"Такі дії кремля є складовою частиною геноциду українського народу - агресивна пропаганда серед дітей з метою знищення їхньої національної ідентичності грубо порушує норми міжнародного права", - зазначили в розвідці.

За їхніми даними, серед розробників документа значаться Ірина Бобраковська, Олександра Бікадрова, Сергій Венцель, Ольга Галаніна та Олена Малик - російські "педагоги" і "вчені" з експертизою у веденні пропагандистських кампаній.

