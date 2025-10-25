Джолі та Пітт можуть незабаром опинитися знову разом

Інсайдери повідомили цікаві новини, які стосуються планів голівудських акторів.

Анджеліна Джолі та Бред Пітт можуть опинитися разом / колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Продюсерська компанія голлівудського актора Бреда Пітта Plan B оголосила про плани розширення до Великої Британії.

Як стало відомо RadarOnline.com, 61-річний Пітт відкриває офіс у Лондоні. Однак є одна проблема, туди ж зібралася і його колишня дружина Анджеліна Джолі. 50-річна актриса вже багато років мріє переїхати до Лондона.

"Вона просто чекала, коли вирішаться питання розлучення та опіки над дітьми, а Ноксу і Вів'єн виповниться 18 років", - заявило джерело про близнюків колишнього подружжя, яким виповниться 18 років у липні наступного року. "Тепер Бред і Енджі йдуть цим шляхом", - повідомив він.

Анджеліна Джолі та Бред Пітт пройшли разом кілька років/ ua.depositphotos.com

Якщо тільки Джолі не перегляне свої плани. "Можливо, вона так і вчинить", - заявив інсайдер, - "тому що найменше їй хочеться зіткнутися з Бредом. Вона все ще сильно переживає - схоже, вона не може забути його вчинок або пробачити його", - додав він.

"Енджі об'їздила багато інших місць у Європі, плануючи переїзд, тож у підсумку може опинитися будь-де", - припускає людина, знайома із ситуацією.

Однак, якщо Пітт все ж таки вирішить переїхати до Лондона, він може бути не один, оскільки він і його дівчина Інес де Рамон офіційно "повністю живуть разом" і вже почали планувати своє спільне майбутнє.

Актрису Анджеліну Джолі запідозрили в романі з молодшим за неї на 21 рік ірландським актором Полом Мескалом. Артистів застукали під час побачення в театральній кав'ярні.

До того також Анджеліна Джолі навесні минулого року приїжджала до військового Львова. Зірка приїхала в нашу країну, щоб зустрітися з переселенцями з "гарячих точок" і підтримати дітей, які страждають від війни.

Про персону: Анджеліна Джолі Анджеліна Джолі - американська акторка кіно, телебачення та озвучування, кінорежисерка, сценаристка, продюсерка, фотомодель, посол доброї волі ООН. За даними Вікіпедії, акторка є володаркою премії "Оскар", трьох премій "Золотий глобус" (перша акторка в історії, яка три роки поспіль виграла нагороду) і двох "Премій Гільдії кіноакторів США".

