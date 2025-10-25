Джолі та Пітт можуть незабаром опинитися знову разом

Коротко:
Продюсерська компанія голлівудського актора Бреда Пітта Plan B оголосила про плани розширення до Великої Британії.
Як стало відомо RadarOnline.com, 61-річний Пітт відкриває офіс у Лондоні. Однак є одна проблема, туди ж зібралася і його колишня дружина Анджеліна Джолі. 50-річна актриса вже багато років мріє переїхати до Лондона.
"Вона просто чекала, коли вирішаться питання розлучення та опіки над дітьми, а Ноксу і Вів'єн виповниться 18 років", - заявило джерело про близнюків колишнього подружжя, яким виповниться 18 років у липні наступного року. "Тепер Бред і Енджі йдуть цим шляхом", - повідомив він.
Якщо тільки Джолі не перегляне свої плани. "Можливо, вона так і вчинить", - заявив інсайдер, - "тому що найменше їй хочеться зіткнутися з Бредом. Вона все ще сильно переживає - схоже, вона не може забути його вчинок або пробачити його", - додав він.
"Енджі об'їздила багато інших місць у Європі, плануючи переїзд, тож у підсумку може опинитися будь-де", - припускає людина, знайома із ситуацією.
Однак, якщо Пітт все ж таки вирішить переїхати до Лондона, він може бути не один, оскільки він і його дівчина Інес де Рамон офіційно "повністю живуть разом" і вже почали планувати своє спільне майбутнє.
