"Доця подарувала мамі": Сумська розкрила секрет стрункої фігури

Актриса Ольга Сумська розповіла про свою вагу.

Ольга Сумська показала подарунок доньці / колаж: Главред, фото: instagram.com, Ольга Сумська

Ви дізнаєтеся:

Ольга Сумська показала подарунок доньці

Як актриса займається спортом

Відома українська акторка Ольга Сумська похвалилася подарунком доньки, який допомагає їй тримати себе у формі. Як виявилося, зірка взяла за звичку щодня займатися на степпері. Відео тренування вона показала в Instagram.

Сумська крокувала на тренажері без макіяжу, додавши також навантаження на руки за допомогою спеціальних резинок. Поруч з'явилися два домашні улюбленці - песики породи чихуахуа.

Ольга Сумська з донькою Анною Борисюк / фото: instagram.com, Ольга Сумська

"Доця подарувала мамі степпер. Рекомендейшен: 15 хвилин вранці та ввечері, бадьорить! Мої собачки пильнують", - підписала відео Ольга.

Зірка запевняє, що займається з цим тренажером місяць і їй подобається результат. У коментарях Сумська відповіла на комплімент її фігурі та розкрила свої параметри.

Ольга Сумська - параметри / фото: instagram.com, Ольга Сумська

"180 зріст і 80 кілограм", - зізналася актриса.

Раніше Главред повідомляв, що українська відома актриса Ольга Сумська поміняла свою зачіску і показала результат шанувальникам. На своїй сторінці артистка опублікувала кадри, де позувала разом з чоловіком Віталієм Борисюком.

Також відома актриса Наталія Сумська показала своє свіже фото зі Львова, де жила з батьками десять років. Знаменитість опублікувала знімок, на якому вона показалася біля будинку, де, ймовірно, колись жила. На цьому ж місці Наталя фотографувалася з мамою в дитинстві.

Про персону: Ольга Сумська Ольга Сумська - українська актриса і телеведуча. Заслужена артистка України (1997), Народна артистка України (2009). Лауреатка Національної премії України імені Тараса Шевченка (1996). Також нагороджена орденом княгині Ольги III ступеня (2021).

