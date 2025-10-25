"Доця подарувала мамі": Сумська розкрила секрет стрункої фігури

Ви дізнаєтеся:
- Ольга Сумська показала подарунок доньці
- Як актриса займається спортом
Відома українська акторка Ольга Сумська похвалилася подарунком доньки, який допомагає їй тримати себе у формі. Як виявилося, зірка взяла за звичку щодня займатися на степпері. Відео тренування вона показала в Instagram.
Сумська крокувала на тренажері без макіяжу, додавши також навантаження на руки за допомогою спеціальних резинок. Поруч з'явилися два домашні улюбленці - песики породи чихуахуа.
"Доця подарувала мамі степпер. Рекомендейшен: 15 хвилин вранці та ввечері, бадьорить! Мої собачки пильнують", - підписала відео Ольга.
Зірка запевняє, що займається з цим тренажером місяць і їй подобається результат. У коментарях Сумська відповіла на комплімент її фігурі та розкрила свої параметри.
"180 зріст і 80 кілограм", - зізналася актриса.
Про персону: Ольга Сумська
Ольга Сумська - українська актриса і телеведуча. Заслужена артистка України (1997), Народна артистка України (2009). Лауреатка Національної премії України імені Тараса Шевченка (1996). Також нагороджена орденом княгині Ольги III ступеня (2021).
