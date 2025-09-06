Росіяни атакували Запоріжжя табуном БпЛА: спалахнули пожежі, є постраждалі

Російські війська спрямували не менше 7 дронів на Запоріжжя.

Росія атакувала Запоріжжя

Що відомо:

РФ спрямувала щонайменше 7 дронів по Запоріжжю

Поранено четверо людей

Пошкоджено 6 багатоповерхових та 4 приватних будинки

Ввечері суботи, 6 вересня, російські окупанти завдали удару по Запоріжжю, застосувавши ударні безпілотники. Поранення отримали четверо людей. Про це повідомив голова Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров.

За його словами, кілька груп ворожих дронів рухалися у напрямку різних районів Запоріжжя, зокрема Дніпровського, Заводського, Олександрівського та Вознесенівського. Під час атаки працювали сили протиповітряної оборони.

Близько 19:19 пролунали перші вибухи, згодом почалися повторні удари. Внаслідок атаки у місті виникли пожежі. Місцевих жителів закликали залишатися у захищених приміщеннях до відбою тривоги.

За словами Федорова, російські військові спрямували на місто щонайменше сім дронів.

"Жінка дістала поранень внаслідок ворожого обстрілу Запоріжжя.У неї осколкове поранення голови. Медики надають всю необхідну допомогу", - розповів керівник ОВА.

За даними місцевих жителів, після атаки в деяких районах Запоріжжя виникли перебої з водопостачанням та електропостачанням. Водночас Федоров уточнив, що в місті пошкоджено 6 багатоповерхових та 4 приватних будинки.

"У частині будинків вибиті вікна та пошкоджені балкони, у приватному секторі - покрівлі. Зафіксовано також пожежу в нежитловій будівлі", - зазначив він.

Оновлено 21:17: Керівник Запорізької ОВА повідомив, що внаслідок ворожих ударів БПЛА постраждали двоє людей. За його словами, одну людину врятували під час операції.

"Так, є підтверджені влучання семи "шахедів". Але хочу подякувати ЗСУ - частину дронів наші воїни збили і вони не досягли своїх прямих цілей", - додав він.

Федоров розповів, що у місті значних руйнувань зазнав дитячий садок - майже 80% будівлі знищено. Також пошкоджено один об’єкт критичної інфраструктури.

Оновлено 21:23: Кількість поранених у Запоріжжі зросла до чотирьох.

"Допомога медиків знадобилася трьом жінкам та одному чоловікові. Їхній стан медики оцінюють як середньої тяжкості", - розповів Федоров.

Дивіться відео наслідків атаки по Запоріжжю:

Атака БпЛА по Запоріжжю

Чому РФ б'є по Україні

Президент України Володимир Зеленський заявив, що російські удари є показовими. За його словами, питання посилення тиску на агресора є ключовим під час його переговорів із партнерами.

"Путін демонструє свою безкарність. І це точно вимагає реакції світу. Тільки через відсутність достатнього тиску, передусім на економіку війни, Росія продовжує цю агресію", - наголосив він.

Як повідомляв Главред, у ніч на 3 вересня Росія здійснила нову масштабну атаку по території України. У Кіровоградській області дрони-камікадзе вдарили по місту Знам’янка. Внаслідок атаки пошкоджено житлові будинки, частина мешканців залишилася без електропостачання.

Масованого удару зазнала й Київщина. У Вишгороді уламки збитого безпілотника впали біля житлових будинків та спричинили пожежу.

За даними Повітряних сил ЗСУ, тієї ночі Росія застосувала проти України 502 ударні безпілотники Shahed та дрони-імітації різних типів, а також випустила 16 крилатих ракет "Калібр" і 8 ракет Х-101.

Також 4 вересня окупанти завдали ракетного удару по працівниках гуманітарної місії з розмінування в Чернігівській області. Загинули двоє людей, ще троє отримали поранення.

Про персону: Іван Федоров Іван Сергійович Федоров (нар. 29 серпня 1988, Мелітополь, Запорізька область, УРСР) — український політик, громадський діяч, голова Запорізької обласної військової адміністрації з 2 лютого 2024 року З 2020 - Мелітопольський міський голова. У 2022 році, під час повномасштабного вторгнення військ Росії місто Мелітополь було окуповано. Після захоплення Мелітополя російськими військами відмовився співпрацювати з окупантами, після чого був викрадений російськими військовими. Наступного дня дві тисячі жителів міста вийшли на протест із вимогою його звільнення. Після шести днів полону Федоров був обміняний на полонених солдатів РФ. У лютому 2024 р. указом президента України призначений головою Запорізької ОВА.

