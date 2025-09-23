РФ вибрала цілі для нових масованих ударів: генерал назвав головні 'мішені'

Важливе із заяв Клименка:
- Ворог і далі завдаватиме ударів по критично важливих об'єктах
- РФ продовжує тактику терору проти цивільних
Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко попередив про те, що армія країни-агресора РФ готує нові масовані удари по Україні.
"Очевидно, що ворог і далі завдаватиме ударів по критично важливих об'єктах життєзабезпечення населення. Це тактика терору Росії проти цивільних, і ми маємо бути готовими до будь-яких сценаріїв", - підкреслив він під час зустрічі з тимчасово повіреною у справах США в Україні Джулією Девіс.
Під час зустрічі було обговорено подальшу підтримку органів системи МВС. Особливу увагу було приділено отриманій від США допомозі для захисту об'єктів енергетичної інфраструктури в осінньо-зимовий період.
За словами очільника МВС, завдяки зусиллям України та партнерству зі Сполученими Штатами є можливість посилювати спроможності відомства за всіма напрямами відповідальності - від укріплення кордону до охорони публічної безпеки та захисту людей у громадах.
"Кожна дія та кожна допомога - це захист людських життів. Вдячний нашим партнерам зі США, які стоять поруч у найважчі часи", - додав Клименко.
Удари по Україні: прогноз експерта
Генерал Ігор Романенко, екс-заступник начальника Генштабу ЗСУ (2006-2010), попередив, що противник і далі нарощуватиме запаси ракет і безпілотників. За його словами, це може свідчити про підготовку до нових масованих ударів.
Удари РФ по Україні - новини за темою
Раніше повідомлялося про те, що внаслідок масованої атаки РФ по Україні міста трясло від вибухів. Відомо про пошкодження житлових будинків і підприємств.
Нагадаємо, раніше повідомлялося про одну з наймасованіших атак від початку війни. Дрони атакували найбільший нафтоналивний порт Приморськ у Ленінградський області. Є попадання в об'єкти компанії Лукойл у Смоленську.
Як повідомляв Главред, раніше російські окупанти завдали удару по Запоріжжю, застосувавши ударні безпілотники. Поранення отримали чотири людини.
Про персону: Ігор Клименко
Ігор Володимирович Клименко - державний український діяч, міністр внутрішніх справ України з 7 лютого 2023 року (виконував обов'язки з 18 січня до 7 лютого), з 2019 до 2023 року - голова Національної поліції України, повідомляє "Вікіпедія".
