"Існує два варіанти": в Міноборони розповіли, яким гарантувати безпеку в Чорному морі

Як відновити безпеку в Чорному морі / Facebook / reznikovoleksii

Для того, аби відновити безпеку в акваторії Чорного моря, необхідна в першу чергу єдність західних країн, а також готовність в будь-яку хвилину застосувати силу проти ворожих військ, йдеться у заяві міністра оборони України Олексія Резнікова під час Atlantic-Black Sea Security Forum.

Український чиновник звернув увагу на те, що перша умова - єдність вільного світу, одним із головних індикаторів якого є готовність дотримуватися режиму санкцій, які були запроваджені проти Росії, а також значно посилювати їх.

"Допомога Росії красти українське зерно або вивозити російську нафту очевидно суперечить ідеї єдності проти тиранії", - зазначив Резніков.

Другою умовою, за словами очільника Міноборони України, є готовність давати відсіч російським загарбникам, тоді вони будуть продовжувати здійснювати "жести доброї волі", як у випадку з островим Зміїним.

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Нагадаємо, раніше відомий австрійський аналітик тому Купер говорив, що війна України проти Росії затягується, оскільки Захід піддається на шантаж російського диктатора Путіна. Як вважає фахівець, Євросоюзу потрібно про геополітику на якийсь час забути і озброїти ЗСУ настільки, щоб ті знищили російську армію.

"Це єдиний спосіб змусити Путіна поступитися. Він не поступиться, поки думає, що ще може чогось досягти в Україні. І він ще може чогось досягти, поки його армія планує нові наступи", - підсумував експерт.

До того військовий експерт з Азербайджану Агіль Рустамзаде говорив - для того, щоб стався перелом у війні, і російська армія почала провалювати свою оборону через нездатність поповнювати свої втрати, цифра вбитих російських солдатів повинна зрости до 1000 на добу.

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