Україні не підходить система ПРО Залізний купол: Резніков назвав причину

Залізний купол не підходить для України / Reuters

Міністр оборони України Олексій Резніков заявив про те, що Україні не підходить система ПРО Залізний купол за типом ізраїльської.

Як підкреслив він в ході виступу на платформі Forbes, система Залізний купол не розрахована на крилаті і балістичні ракети.

"Ми всі знаємо приклад Ізраїлю, досить непогано захищає небо. Всі ми знаємо назву "Залізний купол", але навіть він не захищає на 100 відсотків. Більше того, я був в Ізраїлі, спілкувався з їх виробниками, державними підприємствами. "Залізний купол" зроблений проти повільних на низьких висотах з легким ураженням ракет, зроблених по суті в гаражах. Від крилатих і балістичних ракет "Залізний купол" не захищає", - підкреслив міністр.

Разом з тим він упевнений, що Україні необхідно розвивати власну систему ППО або отримувати відповідне озброєння від західних партнерів.

"Ворожі літаки в нашому небі вже не літають, тому що бояться і знають, що ми їх збиваємо. Вони використовують старі ракети Х-22, х-55 та інші. Агресор стріляє ними з території Росії, з території Білорусі, з акваторії Чорного і навіть Каспійського морів, з тимчасово окупованого українського Криму", - додав Резніков.

Поставки сучасних ППО Заходу Україні

Президент Володимир Зеленський 27 червня в ході виступу на саміті Великої сімки висловив надію на завершення війни Росії проти України до зими поточного року. Він попросив світові держави поставити Києву засоби ППО.

Президент США Джо Байден 30 червня заявив, що Україні буде надана військова допомога на суму 800 мільйонів доларів. Крім артилерії, боєприпасів для РСЗВ HIMARS і додаткових одиниць HIMARS, Київ має отримати сучасні системи протиповітряної оборони.

Керівник офісу президента Андрій Єрмак підтвердив інформацію, згідно з якою Україні нададуть нову військову допомогу. Йдеться, в тому числі, про засобах протиповітряної оборони. Київ отримає дві такі системи.

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