Чотири HIMARS знищують більше ворогів, ніж звичайні гармати - Резніков

ЗСУ успішно застосовують РСЗВ HIMARS / Колаж фото УНІАН Lockheed Martin

Міністр оборони України Олексій Резніков прокоментував застосування на фронті американських реактивних систем залпового вогню HIMARS.

За його словами, сучасна війна продемонструвала, що саме високі технології перемагають навалу, передає прес-служба Міністерства оборони України.

"Сьогодні тільки перші чотири установки HIMARS, які Україна отримала від країн-партнерів, завдають більшої поразки ворогу, ніж класичні перевірені часом гармати 152 - го калібру", - сказав міністр оборони.

Резніков заявив, що Україні потрібні безпілотники, системи радіоелектронної боротьби і радіоелектронної розвідки, системи зв'язку, автоматизовані системи управління і багато іншого озброєння.

"Щоб зберегти життя наших воїнів, потрібно, щоб у нас воювали дрони. Сучасна війна продемонструвала, що саме високі технології перемагають навалу", - зазначив він.

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Нагадаємо, обіцяні чотири установки американської артилерійської ракетної системи M142 HIMARS прибули в Україну 23 червня. Про це повідомляв міністр оборони України Олексій Резніков. Він заявив, що це літо буде для російських окупантів дуже спекотним, а для багатьох з них стане останнім.

Раніше експерт пояснив, при які умови ЗСУ можуть вдарити з HIMARS по Кримському мосту. У таку РСЗВ можна зарядити оперативно-тактичну ракету з дальністю 300 км.саме така ракета потрібна, щоб зруйнувати Кримський міст. Однак в України зараз є тільки боєприпаси, які стріляють з HIMARS на відстань до 80 кілометрів.

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