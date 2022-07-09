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Набирають солдат на війну: Росія підступно проводить "тиху мобілізацію" - РНБО

9 липня 2022, 21:10

У центрах зайнятості РФ з'явилося більш ніж 22,2 тисячі вакансій для служби за контрактом

Путін, Росія, НАТО
Росіяни проводять "тиху" мобілізацію / колаж УНІАН, Reuters

Від початку вторгнення в Україну, Росія підступно проводить "тиху мобілізацію" - ворог набирає бойовиків через центри зайнятості, повідомляє Центр протидії дезінформації при РНБО в Telegram.

За інформацією відомства, в центрах зайнятості РФ з'явилося понад 22,2 тисячі вакансій для служби за контрактом - як мінімум сім підрозділів, які воювали в Україні, шукають снайперів, навідників, водіїв, санітарних інструкторів та інших фахівців.

В даному випадку мова йде про наступні військах:

  • 64 мотострілецькій бригаді з Хабаровського краю (в ч № 51460)
  • 104 Гвардійському десантно-штурмовому полку (в/ч №32515), які були причетні до масових вбивств і тортур мирних жителів у Бучі
  • найбільше вакансій розмістила 37-ма мотострілецька бригада (в/ч №69647) з Бурятії, яка на другому місці за втратами.

"За даними британської розвідки, саме відсутність людських ресурсів змусила російські війська взяти паузу перед наступом на Донецьку область", - додали в РНБО.

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Нагадаємо, раніше відомий австрійський аналітик тому Купер говорив, що війна України проти Росії затягується, оскільки Захід піддається на шантаж російського диктатора Путіна. Як вважає фахівець, Євросоюзу потрібно про геополітику на якийсь час забути і озброїти ЗСУ настільки, щоб ті знищили російську армію.

"Це єдиний спосіб змусити Путіна поступитися. Він не поступиться, поки думає, що ще може чогось досягти в Україні. І він ще може чогось досягти, поки його армія планує нові наступи", - підсумував експерт.

До того військовий експерт з Азербайджану Агіль Рустамзаде говорив - для того, щоб стався перелом у війні, і російська армія почала провалювати свою оборону через нездатність поповнювати свої втрати, цифра вбитих російських солдатів повинна зрости до 1000 на добу.

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РНБО мобилизация війна в Україні військова агресія РФ
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