Коли настане перелом у війні: Жданов спрогнозував терміни

Коли буде перелом у війні, розповів Олег Жданов / Фото УНІАН

Перелом у війні в Україні відбудеться не раніше другої половини літа. Таку думку озвучив військовий експерт, полковник запасу Олег Жданов.

Він пояснив, що перелом станеться: після отримання Україною західної зброї або коли Росія зможе сформувати оперативний резерв для посилення своїх військ і відновлення наступальних дій.

"Зараз почнеться гонка між обома сторонами цієї війни. Ми будемо намагатися якомога швидше отримати зброю, а Росія буде поспішати підтягнути техніку і сформувати резерви, щоби задавити наш контрнаступ. На полі бою будуть позиційні бої, обміни ударами, буде деяке зниження інтенсивності бойових дій", - сказав Жданов в інтерв'ю Obozrevatel.

Відповідаючи на запитання про те, коли після цієї гонки почнеться перелом, військовий експерт сказав: "Судячи з того, як повільно рухається техніка, не раніше, ніж у другій половині літа. Темпи у РФ, напевно, будуть такими ж, не дуже високими".

Як повідомляв Главред, військовий експерт з Азербайджану Агіль Рустамзаде вважає, що для того, щоби стався перелом у війні, і російська армія почала провалювати свою оборону через нездатність поповнювати свої втрати, цифра вбитих російських солдатів повинна зрости до 1000 на добу.

У свою чергу, військовий експерт Олексій Мельник вважає, що у війні Росії проти України настає нова фаза або черговий переломний момент. Він полягатиме в тому, що в міру надходження важких озброєнь і підготовки резерву може наступити спочатку паритет, а потім не лише кількісна, а й якісна перевага на боці України.

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