Резніков розкрив три сценарії завершення війни та назвав терміни

Олексій Резніков / Facebook / reznikovoleksii

Найбільш прийнятним для РФ сценарієм закінчення війни є добровільний вихід окупантів з території України, заявив міністр оборони Олексій Резніков.

"Перший сценарій буде приблизно такий же, як і "good will", "добра воля" росіян, яка була ними оголошена, коли вони втекли з Київщини, Чернігівщини, Сумщини та острова Зміїний", - підкреслив він в ході конференції Forbes Ukraine"будуємо разом".

Міністр оборони не виключив, що він буде розбитий на кілька ланцюжків. Спочатку ЗСУ вийдуть на позиції до 24 лютого поточного року, а далі можливі переговори щодо статусу окупованого раніше Донецька, Луганська та Криму.

Він також упевнений в тому, що угод типу "Мінська-3", подібно попереднім, точно не буде.

"Варіант другий - поступово ми будемо перемелювати Збройні сили РФ, тому що це насправді війна ресурсу на ресурс. У них більше людей, території, танків, літаків і т.д., але все несучасне, все давнє, і вони сьогодні використовують принцип м'ясорубки", - уточнив глава МО.

За словами міністра, другий варіант перемоги не настільки швидкий: "До кінця цього року, можливо, із захопленням початку нового року".

"Третій - більш драматичний для РФ, це розвал РФ, це парад суверенітетів на кілька різних суб'єктів: Татарстан, Башкирстан, на Сході і т.д. ми це з вами точно за нашого життя побачимо, але це трохи тривала історія", - додав Резніков.

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Нагадаємо, раніше Резніков заявив про те, що в Україні треба якомога швидше розгорнути ефективну систему протиракетної оборони.

Він упевнений, що умовою діалогу про відновлення відносин цивілізованого світу з Росією повинна стати демілітаризація як мінімум європейської частини держави-терориста.

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