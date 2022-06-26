Є тільки один спосіб змусити Путіна і російську армію поступитися - західний військовий експерт

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Війна України проти Росії затягується, оскільки Захід піддається на шантаж російського диктатора Путіна. Про це заявив відомий австрійський аналітик Том Купер в коментарі порталу ТСН.

Саме шантаж Путіна - один з факторів того, що Євросоюз і НАТО підпадають під вплив Кремля. Замість того, щоб постачати Україні великі партії важкої зброї.

"Проблема в тому, що західні уряди не сприймають ситуацію серйозно. Вони все ще піддаються шантажу Путіна. Ви ж бачите цей ажіотаж навколо цього сухопутного коридору в Калінінград, який Литва закрила. Вони його не закрили повністю. Вони сказали: ми не будемо пропускати товари, які знаходяться в списку санкцій ЄС. Все інше може транспортуватися. Росія все ще може доставляти товари в Калінінград кораблями. Ніхто їм заважати не збирається. Звичайно, Путін відразу почав шантажувати. І в НАТО такі:" О, боже", в ЄС теж: "О,Боже", Путін такий поганий і такий мерзенний і так далі. Замість того щоб сказати: "Досить. Сиди в своїй Москві і замовкни". Вибачте за такий вислів", - говорить він.

Як вважає Купер, Євросоюзу потрібно про геополітику на якийсь час забути і озброїти ЗСУ настільки, щоб ті знищили російську армію.

"Це єдиний спосіб змусити Путіна поступитися. Він не поступиться, поки думає, що ще може чогось досягти в Україні. І він ще може чогось досягти, поки його армія планує нові наступи", - підсумував експерт.

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Нагадаємо, раніше військовий експерт і полковник запасу ЗСУ Олег Жданов заявив - перелом у війні в Україні відбудеться не раніше другої половини літа.

"Зараз почнеться гонка між обома сторонами цієї війни. Ми будемо намагатися якомога швидше отримати зброю, а Росія буде поспішати підтягнути техніку і сформувати резерви, щоб задавити наш контрнаступ. На полі бою будуть позиційні бої, обміни ударами, буде деяке зниження інтенсивності бойових дій", - сказав він.

До того військовий експерт з Азербайджану Агіль Рустамзаде говорив - для того, щоб стався перелом у війні, і російська армія почала провалювати свою оборону через нездатність поповнювати свої втрати, цифра вбитих російських солдатів повинна зрости до 1000 на добу.

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