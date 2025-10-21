Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Україна

Повний блекаут у Чернігові: місто залишилося без світла та води

Анна Ярославська
21 жовтня 2025, 07:16
153
Вранці буде організовано підвезення води в окремі райони міста.
Атака дронов
Атаки РФ залишили Чернігів без життєзабезпечення / Колаж: Главред, фото: ДСНС, Нацполіція

Коротко:

  • Російські обстріли призвели до повного відключення електроенергії в Чернігові
  • Місто залишилося без світла та водопостачання
  • Організовано підвезення води, жителів просять робити запаси

Унаслідок російських атак Чернігів повністю знеструмлений. Крім того, у місті повністю відсутнє водопостачання.

Як повідомили в КП Чернігівводоканал 21 жовтня, з 5:30 ранку працівники водоканалу розпочали запуск об'єктів від альтернативних джерел живлення.

відео дня

"Ми докладаємо всіх зусиль, щоб забезпечити подачу води з тиском на рівні нижніх поверхів багатоповерхових будинків. Просимо завчасно робити запаси води", - зазначили на підприємстві.

Також у КП повідомили, що вранці буде організовано підвезення води в окремі райони міста.

Крім того, у місті відкрито водопровідні колонки, з яких мешканці багатоповерхових будинків можуть набирати воду, якщо вони розташовані поруч.

"Завдання водоканалу - не тільки забезпечити населення водою, а й відвести стоки з території міста, а це понад 20 насосних станцій каналізації, які треба запустити і контролювати", - додали в Чернігівводоканалі.

Повний блекаут у Чернігові: місто залишилося без світла та води
Генерація електроенергії в Україні / Інфографіка: Главред ​

Атаки на об'єкти енергетики України

Як писав Главред, за словами президента Зеленського, восени 2025 року армія РФ щодня армія РФ атакує енергетичну інфраструктуру України. Водночас окупанти застосовують подвійний терор - б'ють "Шахедами" з касетними боєприпасами, наносять повторні удари, щоб поранити пожежників і енергетиків, які працюють над відновленням після пошкоджень.

20 жовтня російська окупаційна армія атакувала енергетичну інфраструктуру в Ніжинському районі Чернігівської області. Тисячі людей залишилися без світла. В АТ Чернігівобленерго зазначили, що пошкодження, завдані об'єкту, є "дуже масштабними".

У ніч на 17 жовтня та вранці в п'ятницю в Україні прогриміли вибухи - низку областей атакувала російська армія. Зокрема, під удар потрапили Суми, Херсон, Кривий Ріг, Новгород-Сіверський.

Інші новини:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

новини Чернігова новини України війна Росії та України блекаут атака дронів
Новини партнерів

Головне за день

Більше
Повний блекаут у Чернігові: місто залишилося без світла та води

Повний блекаут у Чернігові: місто залишилося без світла та води

07:16Україна
У США відклали розгляд нових санкцій проти Росії до саміту Трампа і Путіна в Угорщині

У США відклали розгляд нових санкцій проти Росії до саміту Трампа і Путіна в Угорщині

06:46Політика
Харків зазнав атаки КАБами: пошкоджено десятки будинків, є постраждалі

Харків зазнав атаки КАБами: пошкоджено десятки будинків, є постраждалі

00:57Війна
Реклама

Популярне

Більше
Ці знаки зодіаку чекає несподіване фінансове надходження у Молодик: хто щасливчик

Ці знаки зодіаку чекає несподіване фінансове надходження у Молодик: хто щасливчик

Китайський гороскоп на завтра 21 жовтня: Зміям - нещасний випадок, собакам - печаль

Китайський гороскоп на завтра 21 жовтня: Зміям - нещасний випадок, собакам - печаль

Скільки варити яйце, щоб жовток був рідким: точний час аж до секунди

Скільки варити яйце, щоб жовток був рідким: точний час аж до секунди

Карта Deep State онлайн за 20 жовтня: що відбувається на фронті (оновлюється)

Карта Deep State онлайн за 20 жовтня: що відбувається на фронті (оновлюється)

"Викликали швидку": що сталося з Наталією Могилевською

"Викликали швидку": що сталося з Наталією Могилевською

Останні новини

07:16

Повний блекаут у Чернігові: місто залишилося без світла та води

06:46

У США відклали розгляд нових санкцій проти Росії до саміту Трампа і Путіна в Угорщині

06:10

Як білий прапор Путіна став коричневимПогляд

05:50

Тест на IQ: знайдіть 3 відмінності на картинках дівчини з фотокамерою за 45 сек

05:33

Гороскоп на завтра 22 жовтня: Скорпіонам - зрада, Рибам - несподіваний подарунок

Наступ на Дніпро і загроза прориву фронту: Гетьман – про можливість зламу у війні в 2026-уНаступ на Дніпро і загроза прориву фронту: Гетьман – про можливість зламу у війні в 2026-у
05:09

"Тони золота у банку Англії": як гетьман Полуботок заробив свої незлічені скарбиВідео

04:30

Винагорода від Всесвіту: шістьох знаків зодіаку чекає справжня радість

04:06

Всесвіт підготував сюрпризи: хто 21 жовтня отримає хороші новини

03:36

Росте в горщику краще, ніж квіти: як виростити ананас із купленого в магазині

Реклама
02:47

"Не краще Повалій": Приходько зірвалась на підлітка через російську мову

02:19

Ірина Білик загадала дилему про самотність - не обійшлося без Христини Соловій

01:30

Дружина футболіста Зінченка отримала рідкісний подарунок від Девіда Бекхема - деталі

01:27

Танки, квадроцикли і піхота: у ЗСУ розповіли, де ворог пішов у штурм

00:57

Харків зазнав атаки КАБами: пошкоджено десятки будинків, є постраждалі

00:49

Від спортсмена до актора: учасницею "Холостяка-14" стала дівчина відомого українського футболіста

20 жовтня, понеділок
23:50

Усик назвав наступного суперника: коли і з ким відбудеться бій українця

23:28

Татова чи мамина: у Мережі з'явилися нові фото Лізи Галкіної

23:18

У кількох областях України раптово зникло світло - що відомо

23:05

"Ми оперуємо фактами": в ГУР розповіли, коли реально очікувати завершення війни

22:42

Базові продукти в Україні шалено подорожчали - що злетіло в ціні на 54%

Реклама
22:19

Уже офіційно Бражко: Даша Квіткова засвітила свій новий паспорт

22:14

Чи зникнуть відключення світла: Міненерго розповіло про ситуацію в енергосистемі

21:54

В ГУР назвали лише один реальний формат припинення вогню - що передбачається

21:49

"Спочивай з миром": що знаменитості сказали про Андрія Яценка після його смерті

21:13

Ворог кинув "профі" на ключовий напрямок: у ЗСУ розкрили, що стоїть за поспіхом

21:11

З 2026 року на дорогах з'являться авто з рожевими номерами - всі подробиці

20:35

Зникне зі столу першим: салат із буряка, смачніший за "Шубу"

20:16

"Злий жарт": названо причину смерті лідера гурту Green Grey

20:02

Вода з вихлопу: експерт розповів, коли це норма, а коли передвісник ремонту

19:45

Чи може Україна перемогти у війні - Трамп несподівано змінив думку і видав прогнозВідео

19:35

Де у квартирі не можна вмикати обігрівач - названо небезпечні місця

19:35

В РФ заявили про "прорив" біля Херсона - ЗСУ розкрили реальний стан справ

19:29

Росіяни вже в центрі Куп'янська: в DeepState заявили про вирішальні тижні для міста

19:12

БЕБ запроваджує Індекс економічної безпеки регіонів - Цивінський

19:10

Трамп дав Путіну останній шанс зупинитисяПогляд

18:58

Як правильно українською сказати "високомірний" - шість найкращих варіантівВідео

18:53

Осіння обрізка малини по-новому: простий метод, який змінює врожай навесніВідео

18:40

Влупить 5-градусний мороз: названо регіони, де вируватиме негода

18:31

Як зберегти ясний розум у 80: відкриття вчених, що змінює уявлення про старістьВідео

18:18

У Києві пройшла акція проти корупції на війні

Реклама
18:16

Що не можна брати у руки у свято 21 жовтня: суворі прикмети

18:07

Готував теракти на півночі України: агент ФСБ отримав 15 років тюрми

18:05

Представники РФ та США зустрінуться зовсім скоро: Reuters дізналося дату

17:55

Більшість навіть не здогадується: що означають наліпки з цифрами на яблуках

17:50

Російські КАБи тепер летять набагато далі - в ГУР попередили про нову загрозу

17:43

Головоломка для гострого зору: потрібно знайти заховане зображення за 5 секунд

17:19

Українські зірки на голлівудських екранах і ціна секретів: 6 причин подивитися серіал "Агентство"

17:10

Гетманцев замішаний у зливі даних Дія.City та фінансуванні агентурної мережі ФСБ - журналіст

17:08

Обшук у НАБУ: детектив "засвітився" у схемах із оформленням елітного майна на родичів

17:00

Три знаки зодіаку побачать світло в кінці тунелю: хто забуде про проблеми

Новини України
Новини КиєваТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітика
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2025
Рецепти
СалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове менюЗакуски
Лайфхаки та хитрощі
АвтоПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибирання
Культура
Чому саме Київ став столицею УкраїниЯк Росія вкрала в України гімнЧому Волинську область не назвали ЛуцькоюЗвідки насправді взялися українці
Синоптик
Пилова буряПрогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтра
Мода та краса
Модні помилкиНовини модиПоради від Андре ТанаЖіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюр
Новини шоу бізнесу
Віталій КозловськийПотапСофія РотаруОльга СумськаАні ЛоракФіліп КіркоровОлена ЗеленськаКейт МіддлтонАлла ПугачоваМаксим ГалкінНастя Каменських
Економіка
Ціни на продуктиГрошова допомогаТарифиКурс валют
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кум
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнес

© 2002-2025 Онлайн-медіа Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info. Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа — R40-01822. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство ГЛАВРЕД, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти