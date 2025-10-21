Повний блекаут у Чернігові: місто залишилося без світла та води

Коротко:
- Російські обстріли призвели до повного відключення електроенергії в Чернігові
- Місто залишилося без світла та водопостачання
- Організовано підвезення води, жителів просять робити запаси
Унаслідок російських атак Чернігів повністю знеструмлений. Крім того, у місті повністю відсутнє водопостачання.
Як повідомили в КП Чернігівводоканал 21 жовтня, з 5:30 ранку працівники водоканалу розпочали запуск об'єктів від альтернативних джерел живлення.
"Ми докладаємо всіх зусиль, щоб забезпечити подачу води з тиском на рівні нижніх поверхів багатоповерхових будинків. Просимо завчасно робити запаси води", - зазначили на підприємстві.
Також у КП повідомили, що вранці буде організовано підвезення води в окремі райони міста.
Крім того, у місті відкрито водопровідні колонки, з яких мешканці багатоповерхових будинків можуть набирати воду, якщо вони розташовані поруч.
"Завдання водоканалу - не тільки забезпечити населення водою, а й відвести стоки з території міста, а це понад 20 насосних станцій каналізації, які треба запустити і контролювати", - додали в Чернігівводоканалі.
Атаки на об'єкти енергетики України
Як писав Главред, за словами президента Зеленського, восени 2025 року армія РФ щодня армія РФ атакує енергетичну інфраструктуру України. Водночас окупанти застосовують подвійний терор - б'ють "Шахедами" з касетними боєприпасами, наносять повторні удари, щоб поранити пожежників і енергетиків, які працюють над відновленням після пошкоджень.
20 жовтня російська окупаційна армія атакувала енергетичну інфраструктуру в Ніжинському районі Чернігівської області. Тисячі людей залишилися без світла. В АТ Чернігівобленерго зазначили, що пошкодження, завдані об'єкту, є "дуже масштабними".
У ніч на 17 жовтня та вранці в п'ятницю в Україні прогриміли вибухи - низку областей атакувала російська армія. Зокрема, під удар потрапили Суми, Херсон, Кривий Ріг, Новгород-Сіверський.
Інші новини:
- Представники РФ і США зустрінуться зовсім скоро: Reuters дізналося дату
- "Ми оперуємо фактами": у ГУР розповіли, коли реально очікувати завершення війни
- Харків зазнав атаки КАБами: пошкоджено десятки будинків, є постраждалі
Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред