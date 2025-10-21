Повний блекаут у Чернігові: місто залишилося без світла та води

Вранці буде організовано підвезення води в окремі райони міста.

https://glavred.net/ukraine/polnyy-blekaut-v-chernigove-gorod-ostalsya-bez-sveta-i-vody-10708127.html Посилання скопійоване

Атаки РФ залишили Чернігів без життєзабезпечення / Колаж: Главред, фото: ДСНС, Нацполіція

Коротко:

Російські обстріли призвели до повного відключення електроенергії в Чернігові

Місто залишилося без світла та водопостачання

Організовано підвезення води, жителів просять робити запаси

Унаслідок російських атак Чернігів повністю знеструмлений. Крім того, у місті повністю відсутнє водопостачання.

Як повідомили в КП Чернігівводоканал 21 жовтня, з 5:30 ранку працівники водоканалу розпочали запуск об'єктів від альтернативних джерел живлення.

відео дня

"Ми докладаємо всіх зусиль, щоб забезпечити подачу води з тиском на рівні нижніх поверхів багатоповерхових будинків. Просимо завчасно робити запаси води", - зазначили на підприємстві.

Також у КП повідомили, що вранці буде організовано підвезення води в окремі райони міста.

Крім того, у місті відкрито водопровідні колонки, з яких мешканці багатоповерхових будинків можуть набирати воду, якщо вони розташовані поруч.

"Завдання водоканалу - не тільки забезпечити населення водою, а й відвести стоки з території міста, а це понад 20 насосних станцій каналізації, які треба запустити і контролювати", - додали в Чернігівводоканалі.

Генерація електроенергії в Україні / Інфографіка: Главред ​

Атаки на об'єкти енергетики України

Як писав Главред, за словами президента Зеленського, восени 2025 року армія РФ щодня армія РФ атакує енергетичну інфраструктуру України. Водночас окупанти застосовують подвійний терор - б'ють "Шахедами" з касетними боєприпасами, наносять повторні удари, щоб поранити пожежників і енергетиків, які працюють над відновленням після пошкоджень.

20 жовтня російська окупаційна армія атакувала енергетичну інфраструктуру в Ніжинському районі Чернігівської області. Тисячі людей залишилися без світла. В АТ Чернігівобленерго зазначили, що пошкодження, завдані об'єкту, є "дуже масштабними".

У ніч на 17 жовтня та вранці в п'ятницю в Україні прогриміли вибухи - низку областей атакувала російська армія. Зокрема, під удар потрапили Суми, Херсон, Кривий Ріг, Новгород-Сіверський.

Інші новини:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред