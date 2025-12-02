Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Війна

Болючі поступки і референдум: в Німеччині попередили українців про важкі рішення

Юрій Берендій
2 грудня 2025, 14:56
214
Дипломатичний процес вимагатиме складних компромісів, українці мають визначати гарантії безпеки для запобігання новій агресії Росії, вказав Вадевульф.
Болючі поступки і референдум: в Німеччині попередили українців про важкі рішення
В Німеччині попередили українців про важкі рішення для закінчення війни / Колаж: Главред, фото: УНІАН, 24 ОМБр імені короля Данила

Про що сказав глава МЗС Німеччини:

  • Україна, ймовірно, піде на складні компроміси для завершення війни
  • Умови мирної угоди мають визначити громадяни України
  • Також може відбутись загальнонаціональний референдум

Україні, ймовірно, доведеться піти на непрості компроміси заради завершення російської агресії, однак остаточне слово в цьому питанні мають сказати громадяни України. Про це заявив міністр закордонних справ Німеччини Йоганн Вадефуль в інтерв'ю газеті "Neue Osnabrücker Zeitung", передає Stern.

"Завдання дипломатії - виробити компроміси, які сторони конфлікту можуть підтримати. До цього, зрештою, безперечно, належать і болючі поступки", - заявив міністр.

відео дня

На його думку, процес досягнення миру може стати дуже важким для країни, особливо з огляду на вимогу Росії щодо значних територіальних поступок. Водночас він підкреслив, що саме українці повинні визначити, чи є такі умови прийнятними.

"Для України це без сумніву буде надзвичайно складний процес, завершенням якого може стати загальнонаціональний референдум", - зауважив Вадефуль.

Вадефуль наголосив, що завдяки міжнародним зусиллям шанс на перемир’я зараз є найвищим за весь час війни. Проте ключовою вимогою будь-якої домовленості мають бути гарантії, які убезпечать Україну від нової хвилі російської агресії, і провідна роль у цьому, за його словами, належить Сполученим Штатам.

Американський план закінчення війни
Американський план закінчення війни / Інфографіка: Главред

Коли може закінчитись війна - думка експерта

Як писав Главред, війна в Україні може завершитися до кінця 2025 року або навесні 2026-го. Про це в інтерв’ю Телеграфу повідомив нардеп від фракції "Слуга народу", член комітету Верховної Ради з нацбезпеки та оборони Федір Веніславський.

Він зазначив, що процес рухається у цьому напрямку, хоча точна дата завершення може припасти на грудень цього року або на лютий–березень наступного. При цьому це розглядається як короткострокова перспектива, а не довготривала.

Веніславський наголосив, що війна не триватиме роками.

Війна Росії проти України - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, зустріч між Путіним і спецпосланцем США Стівом Віткоффом, присвячена обговоренню можливих параметрів мирної угоди для завершення війни проти України, запланована на 2 грудня. Про це повідомив речник Кремля Дмитро Пєсков.

Переговори між українською та американською делегаціями у Флориді поки що не дали остаточно узгодженого тексту мирної угоди. Сторони зосередилися на складних аспектах, детально обговорюючи територіальні питання та перспективи вступу України до НАТО.

Після завершення зустрічі керівник української делегації Рустем Умєров поінформував президента Володимира Зеленського про основні результати діалогу.

Інші новини:

Про персону: Федір Веніславський

Фе́дір Володи́мирович Венісла́вський (нар. 16 травня 1969, Олика, Ківерцівський район, Волинська область) — викладач кафедри конституційного права України Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого. Кандидат юридичних наук, доцент. Фахівець у галузі державотворення та прав людини. Очолював Харківську громадську Люстраційну палату, пише Вікіпедія.

Представник Президента України Володимира Зеленського у Конституційному Суді України (3 червня 2019 — 12 вересня 2022). Член Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

новини Німеччини мирне врегулювання Німеччина мирні переговори Мирний план Трампа
Новини партнерів

Головне за день

Більше
В Україні відчутно змінився курс валют: скільки тепер коштують долар та євро

В Україні відчутно змінився курс валют: скільки тепер коштують долар та євро

16:12Україна
Росіяни звітують про захоплення трьох українських міст: що кажуть у Генштабі ЗСУ

Росіяни звітують про захоплення трьох українських міст: що кажуть у Генштабі ЗСУ

15:14Фронт
Мобілізація жінок в Україні: у ТЦК зробили важливе звернення

Мобілізація жінок в Україні: у ТЦК зробили важливе звернення

14:59Україна
Реклама

Популярне

Більше
Євро різко підскочило, долар "злетів" слідом: новий курс валют на 2 грудня

Євро різко підскочило, долар "злетів" слідом: новий курс валют на 2 грудня

Відключення світла в Україні - графіки на 2 грудня (оновлюється)

Відключення світла в Україні - графіки на 2 грудня (оновлюється)

Що отримає Росія після війни: розкрито зміст переговорів з США щодо територій

Що отримає Росія після війни: розкрито зміст переговорів з США щодо територій

Може згубити ґрунт: тирсу яких дерев не можна використовувати для мульчі

Може згубити ґрунт: тирсу яких дерев не можна використовувати для мульчі

Трьох знаків зодіаку чекає феєричне везіння - список обранців Всесвіту

Трьох знаків зодіаку чекає феєричне везіння - список обранців Всесвіту

Останні новини

16:15

"Не кожна країна може таким похвалитись": під центром Києва знайшли унікальний скарб

16:12

В Україні відчутно змінився курс валют: скільки тепер коштують долар та євро

16:02

Переможниця "Холостяка" похвалилася обручкою - деталі

15:49

Коли народжуються люди, які наділені особливим світлом та турботою: чотири дати

15:47

Три знаки зодіаку незабаром відчують найсильнішу підтримку Всесвіту - хто вони

"Плівки Віткоффа" злила Росія: Кулик – про те, що задумав Путін, і які тепер проблеми у Трампа«Плівки Віткоффа» злила Росія: Кулик – про те, що задумав Путін, і які тепер проблеми у Трампа
15:14

Росіяни звітують про захоплення трьох українських міст: що кажуть у Генштабі ЗСУ

15:04

У Чечні вигоріла будівля ФСБ, прилетіло і по базі "Ахмату": подробиці атакиФотоВідео

15:00

Колись так називали зовсім не гроші: як насправді з’явилось слово "гривня"Відео

14:59

Мобілізація жінок в Україні: у ТЦК зробили важливе звернення

Реклама
14:56

Болючі поступки і референдум: в Німеччині попередили українців про важкі рішення

14:37

Цукерки "Ромашка": як з'явилася назва і чому сучасний смак уже не тойВідео

14:12

"Дуже сумую": обранець Денисенко поділився особистим зізнанням про сім'ю

14:11

Змінює уявлення про планету: вчені знайшли прихований секрет у центрі ЗемліВідео

13:58

Головна причина неприємного запаху: яку деталь в авто водії забувають мити

13:51

Під підлогою будинку - ціла "річка": чоловік під час ремонту виявив калюжу під бетоном

13:45

Анкара встромила ніж у економіку РФ: Reuters розкрило, на який крок пішов Ердоган

13:40

Сумською головна вулиця Харкова була не завжди: на честь кого її назвали більшовики

13:33

"Систематичні зради та алкоголь": чому розлучаються Тарас та Олена Тополі

13:20

Швидше, ніж здавалось багатьом: в Раді назвали дату закінчення війни

12:55

Розкриті деталі переговорів у США: була інформація, яку не можна було повідомляти телефоном

Реклама
12:50

Замінить "Олів'є" і "Шубу": королівський салат на святковий стіл

12:46

Дрони атакували важливу ціль: полум’я охопило цінні об’єкти в РФ, звучать вибухи

12:39

Цвітуть як божевільні: натуральна підгодівля за хвилину для будь-яких квітів

12:35

ЗСУ пішли в потужну контратаку, відбиті надважливі позиції - військовий

12:34

ТЕТ та MEREZHKA представили благодійну різдвяну колаборацію "Поки ми разом – Різдво вдома"

12:32

Війська РФ підняли російський прапор у Покровську - в ЗСУ зробили заяву

12:29

"За рахунок покинутих трьох дітей": колишній Олени Тополі різко висловився про розлученняВідео

12:28

Убивство Фаріон і Парубія: ЗМІ повідомили про затримання іноземного інструктора

12:08

Цінні елементи російської ППО уражено: ГУР здійснило блискучу атакуВідео

12:00

Інвестиції попри війну: як іноземний капітал змінює економічну мапу Києва та області новини компанії

11:54

В Кремлі назвали умови закінчення війни перед переговорами з Віткоффом

11:46

Ірина Білик звернулася до коханого і здивувала зізнанням

11:38

Європейський Центробанк відмовився підтримати видачу Україні €140 млрд з активів РФ - FT

11:37

На екс-чиновника Андрія Задираку чекає екстрадиція з Греції через земельні схеми в Україні – ЗМІ актуально

11:24

США ризикують "відкрити скриньку Пандори", якщо визнають Крим і Донбас російськими - політолог

11:14

"Не чекайте" 19-річна наречена Лепса оголосила про скасування весілля

10:55

Росія готує нові масовані удари - названо об'єкти, які стануть ціллю атак ворога

10:50

Чому 3 грудня не можна починати нові справи: яке церковне свято

10:48

Китайський гороскоп на завтра 3 грудня: Щурам - злість, Собакам - лінь

10:40

Під загрозою - великі міста: до 2100 року під воду може піти частина України

Реклама
10:38

Тисячі людей без світла, вирувала пожежа: РФ атакувала енергетику ОдещиниФото

10:22

"Буду як тато": син Горбунова та Осадчої визначився з майбутньою професією

10:21

Вселенський Патріарх зустрівся з благодійниками Митрополії Австрії, обговоривши розвиток українських громад у Європі актуально

10:07

П'ять найрозумніших знаків зодіаку: хто має природну геніальність

09:59

Гороскоп на завтра 3 грудня: Левам - непрості моменти, Водоліям - цікавий вечір

09:46

ЄС не може стати геополітичним гравцем, який закінчить війну в Україні - Bloomberg

09:33

Тарас та Олена Тополі обривають останні зв'язки після повідомлення про розлучення

09:22

Це не переговори про мир: експерт сказав, чого насправді хоче Путін

09:15

"Вирішила повідомити": Анна Сагайдачна висловилася про третю вагітність

09:01

Ігор Коломойський оскаржив в апеляційному порядку рішення Високого суду Лондона

Новини України
Новини КиєваТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітика
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2025
Культура
Чому саме Київ став столицею УкраїниЯк Росія вкрала в України гімнЧому Волинську область не назвали ЛуцькоюЗвідки насправді взялися українці
Рецепти
СалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове менюЗакуски
Синоптик
Пилова буряПрогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтра
Новини шоу бізнесу
Віталій КозловськийПотапСофія РотаруОльга СумськаФіліп КіркоровАні ЛоракОлена ЗеленськаКейт МіддлтонАлла ПугачоваМаксим ГалкінНастя Каменських
Лайфхаки та хитрощі
Усе про салоПрибиранняАвтоПранняКімнатні рослини
Мода та краса
Модні помилкиНовини модиПоради від Андре ТанаЖіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюр
Економіка
Ціни на продуктиГрошова допомогаТарифиКурс валют
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кум
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнес
Новий рік 2026
Рік Червоного Вогняного Коня - яким буде 2026 рікУ чому зустрічати Новий рік 2026Китайський гороскоп на 2026 рік

© 2002-2025 Онлайн-медіа Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info. Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа — R40-01822. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство ГЛАВРЕД, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти