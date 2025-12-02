Болючі поступки і референдум: в Німеччині попередили українців про важкі рішення

Дипломатичний процес вимагатиме складних компромісів, українці мають визначати гарантії безпеки для запобігання новій агресії Росії, вказав Вадевульф.

https://glavred.net/war/boleznennye-ustupki-i-referendum-v-germanii-predupredili-ukraincev-o-trudnyh-resheniyah-10720613.html Посилання скопійоване

В Німеччині попередили українців про важкі рішення для закінчення війни / Колаж: Главред, фото: УНІАН, 24 ОМБр імені короля Данила

Про що сказав глава МЗС Німеччини:

Україна, ймовірно, піде на складні компроміси для завершення війни

Умови мирної угоди мають визначити громадяни України

Також може відбутись загальнонаціональний референдум

Україні, ймовірно, доведеться піти на непрості компроміси заради завершення російської агресії, однак остаточне слово в цьому питанні мають сказати громадяни України. Про це заявив міністр закордонних справ Німеччини Йоганн Вадефуль в інтерв'ю газеті "Neue Osnabrücker Zeitung", передає Stern.

"Завдання дипломатії - виробити компроміси, які сторони конфлікту можуть підтримати. До цього, зрештою, безперечно, належать і болючі поступки", - заявив міністр.

відео дня

На його думку, процес досягнення миру може стати дуже важким для країни, особливо з огляду на вимогу Росії щодо значних територіальних поступок. Водночас він підкреслив, що саме українці повинні визначити, чи є такі умови прийнятними.

"Для України це без сумніву буде надзвичайно складний процес, завершенням якого може стати загальнонаціональний референдум", - зауважив Вадефуль.

Вадефуль наголосив, що завдяки міжнародним зусиллям шанс на перемир’я зараз є найвищим за весь час війни. Проте ключовою вимогою будь-якої домовленості мають бути гарантії, які убезпечать Україну від нової хвилі російської агресії, і провідна роль у цьому, за його словами, належить Сполученим Штатам.

Американський план закінчення війни / Інфографіка: Главред

Коли може закінчитись війна - думка експерта

Як писав Главред, війна в Україні може завершитися до кінця 2025 року або навесні 2026-го. Про це в інтерв’ю Телеграфу повідомив нардеп від фракції "Слуга народу", член комітету Верховної Ради з нацбезпеки та оборони Федір Веніславський.

Він зазначив, що процес рухається у цьому напрямку, хоча точна дата завершення може припасти на грудень цього року або на лютий–березень наступного. При цьому це розглядається як короткострокова перспектива, а не довготривала.

Веніславський наголосив, що війна не триватиме роками.

Війна Росії проти України - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, зустріч між Путіним і спецпосланцем США Стівом Віткоффом, присвячена обговоренню можливих параметрів мирної угоди для завершення війни проти України, запланована на 2 грудня. Про це повідомив речник Кремля Дмитро Пєсков.

Переговори між українською та американською делегаціями у Флориді поки що не дали остаточно узгодженого тексту мирної угоди. Сторони зосередилися на складних аспектах, детально обговорюючи територіальні питання та перспективи вступу України до НАТО.

Після завершення зустрічі керівник української делегації Рустем Умєров поінформував президента Володимира Зеленського про основні результати діалогу.

Інші новини:

Про персону: Федір Веніславський Фе́дір Володи́мирович Венісла́вський (нар. 16 травня 1969, Олика, Ківерцівський район, Волинська область) — викладач кафедри конституційного права України Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого. Кандидат юридичних наук, доцент. Фахівець у галузі державотворення та прав людини. Очолював Харківську громадську Люстраційну палату, пише Вікіпедія. Представник Президента України Володимира Зеленського у Конституційному Суді України (3 червня 2019 — 12 вересня 2022). Член Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред