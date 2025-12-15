Залишилася нездійсненною: розкрито велику мрію Степана Гіги

Гіга розділив своє бажання зі своєю командою.

Степан Гіга помер - про що мріяв легендарний український співак / колаж: Главред, фото: Facebook Степан Гіга

12 грудня не стало Степана Гіги

Український співак Степан Гіга помер 12 грудня у віці 66 років. У середині листопада артиста госпіталізували - його команда повідомила про перенесену ним операцію.

15 грудня Степана Петровича поховають на Личаківському кладовищі. Перед тим, як провести співака в останню путь, його турменеджер Роман Слобода розкрив мрію Гіги, яку так і не вдалося втілити в життя.

"НСК "Олімпійський". Він завжди казав: "Рома, ми з тобою зберемо НСК "Олімпійський". І мріяв, я вірив в цю його мрію, завжди про це говорив. Мріяв, щоб його діти продовжували його творчість. Звичайно, вони не зможуть повторити його шлях, але вони зможуть нести в люди те, що він творив протягом багатьох років", - розповів Слобода в коментарі для РБК-Україна.

Степан Гіга помер - про що мріяв легендарний український співак / фото: Facebook Степан Гіга

Про персону: Степан Гіга Степан Гіга - український співак (ліричний тенор), композитор. З 2002 року - Народний артист України. За даними Вікпедії, за заслуги перед українським народом і за розвиток української культури Степан Гіга 2002 року був нагороджений золотим орденом князя Костянтина Острозького I ступеня, у листопаді 2005 року - отримав срібний орден Андрія Первозванного II ступеня, а через кілька місяців, у січні 2006 року, йому вручили золотий орден Андрія Первозванного I ступеня.

