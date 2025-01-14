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ЗСУ "дали ляпаса" Росії і КНДР: ЗМІ повідомили про унікальний момент у війні

Анна Косик
14 січня 2025, 14:06
3750
Україна отримала унікальний шанс завдяки операції ЗСУ у Курській області.
путин и ким чен ин, Военнопленный из КНДР
Захоплення у полон північнокорейських військових стало "ударом" для РФ і КНДР / Колаж: Главред, фото: t.me/V_Zelenskiy_official, скрін з YouTube

Головне:

  • Взяття в полон військових з КНДР стало унікальним
  • Москва і Пхеньян вже не можуть заперечувати присутність військ КНДР в РФ
  • Україна може отримати більше західної підтримки

Українські військові на території Курської області, що в країні-агресорці Росії, захопили у полон двох військовослужбовців із КНДР. Як пише The Guardian, це стало унікальним моментом у війні проти ворога.

Підтвердження факту участі іноземних контингентів у російсько-українській війні зі сторони противника стало дуже важливим для міжнародної спільноти та її рішень в контексті підтримки України у майбутньому.

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"П'ять років тому ніхто б не повірив, що північнокорейські солдати з'являться на території України. Це великий успіх Києва, оскільки Москва та Пхеньян продовжують заперечувати участь північнокорейців у конфлікті", - зазначив кореспондент видання Люк Хардінг.

Україна сподівається, що такий успіх стане стимулом для збільшення західної підтримки і допомоги, а також передасть Північній Кореї важливий сигнал про наслідки її дій у підтримці ворога.

Армия КНДР, Северная Корея, Инфографика
Армія КНДР / Інфографіка: Главред

Взяття в полон північнокорейських військових

Нагадаємо, Главред писав, що 11 січня президент Володимир Зеленський повідомив про те, що українські військові взяли в полон у Курській області двох військових із Північної Кореї.

Згодом з'ясувалося, що за інформацією південнокорейської розвідки, серед захоплених у полон є двоє військових, які належать до Головного розвідувального управління КНДР – ключового органу військової розвідки Північної Кореї. Водночас північнокорейські полонені, які потрапили до рук Збройних сил України, не висловлюють бажання перейти на бік Південної Кореї.

Також раніше південнокорейські розвідслужби процитували слова одного із північнокорейських військовополонених, який розповів, що серед солдатів з КНДР у Росії були "значні втрати".

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Що таке The Guardian?

The Guardian - щоденна ліволіберальна газета у Великій Британії, заснована в Манчестері 1821 року під назвою The Manchester Guardian. У 1959 році змінила назву на нинішню, а 1964 року редакція переїхала до Лондона. Недільний випуск оформлений у вигляді газети The Observer.

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