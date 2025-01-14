Знищили ППО військ КНДР: армія РФ відкрила вогонь по союзниках на Курщині - ЗМІ

Окупанти з переляку знищили унікальну систему протиповітряної оборони військ КНДР, які прибули їм на допомогу.

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Окупанти думали, що знищують установку західного зразка / Колаж: Главред, фото: Міноборони РФ, скріншот з відео

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У Курській області росіяни знищили унікальну ППО

Знищена установка, скоріш за все, була північнокорейською версією ЗРК "Тор"

"Дружній вогонь" обернувся відчутною втратою для КНДР

В окупаційній армії країни-агресорки Росії неодноразово траплялися випадки так званого "дружнього вогню". Тепер же під удар армії РФ почали попадати і союзники - військові з КНДР та їхнє озброєння.

Як пише Forbes, Північна Корея окрім живої сили перекинула до РФ техніку та боєприпаси. Так нещодавно війська КНДР розгорнули у Курській області власну унікальну систему ППО. Проте росіяни вирішили її знищити.

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Найімовірніше, окупанти подумали, що ця ППО є озброєнням українських військових, адже північнокорейська система виглядала для них досить незвично. Установка ППО КНДР поєднувала у собі велике колісне шасі з радаром і пусковими установками від російського ЗРК "Тор".

"Що найцікавіше, знищення системи ППО на Курщині відразу почали поширювати російські пропагандисти та так звані "воєнкори". Вони стверджували, що "влучною роботою" знищили "установку західного зразка". Те, що спочатку вважалося "радіолокаційною системою західного виробництва", швидше за все, є північнокорейською версією ЗРК "Тор"", - зауважив один з аналітиків.

Знищення цієї системи окупантами стало відчутною втратою як і для північнокорейських військових, так і для самих росіян, які вже протягом місяців відчувають дефіцит ППО під час постійних атак зі сторони українських військових.

Війська КНДР в Курській області - останні новини

Нагадаємо, Главред писав, що російське командування продовжує масово використовувати північнокорейських військових як "гарматне м'ясо" в піхотних штурмах у Курській області РФ, через що КНДР зазнає великих втрат.

Напередодні також повідомлялося, що військовослужбовці з КНДР на території Курської області країни-агресорки Росії здійснили невдалу спробу штурму українських військових. Північнокорейські війська намагалися атакувати воїнів ССО від самого ранку до ночі. Однак їхня спроба зазнала невдачі. Українським бійцям вдалося ліквідувати більшість північнокорейців.

Раніше розвідка Південної Кореї повідомляла, що втрати серед північнокорейських військових, які беруть участь у бойових діях у Курській області, продовжують зростати. Загальні втрати КНДР становлять близько 3 тисяч осіб.

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