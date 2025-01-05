Сили оборони наступають на Курщині: що з військами РФ і яка ситуація

Головком ЗСУ Олександр Сирський неспроста напередодні побував у Курській області, вважає Олександр Коваленко.

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ЗСУ атакували позиції окупантів у Курській області за кількома напрямками / Колаж: Главред, фото: Генштаб ЗСУ (ілюстративне фото), DeepState

Що відбувається в Курській області:

Війська РФ ослаблені, не допомогли навіть корейці з КНДР

Ситуація з військами РФ у Курській області майже аналогічна серпневій

Міноборони РФ підтвердило атаки ЗСУ

Угруповання російських окупантів у Курській області сьогодні перебуває приблизно на рівні серпня минулого року, коли Сили оборони України почали там свою операцію. Посилення у вигляді військ КНДР не зміцнило ворожі війська в регіоні. Про це заявив військово-політичний оглядач групи Інформаційний спротив Олександр Коваленко.

У своєму Telegram-каналі він написав про те, що Сирський не просто так відвідав Курську область напередодні активізації українських наступальних операцій.

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"Головком також зазначив, що за час проведення Курської операції російські окупаційні війська втратили 38 тисяч тіл", - зазначив Коваленко.

Яка чисельність сил РФ у Курській області

Як стверджує Коваленко, сьогодні курське угруповання росіян нараховує приблизно 50-55 тисяч військових.

"Таким чином, з урахуванням втрат у 38 тисяч і нинішнього складу, а також того фактору, що в серпні угруповання військ "Курськ" було в межах 10-12 тисяч тіл, на область командування виділило й задіяло ресурс у понад 83 тисячі тіл. Тобто, втрати в 38 тисяч можна порівняти в деякому сенсі з максимально можливим поповненням угруповання в 43-45 тисяч тіл", - додав експерт.

Також Олександр Коваленко підкреслив, що російським підрозділам не особливо допомогло поповнення у вигляді солдатів КНДР, а саме курське угруповання приблизно в такому самому ослабленому становищі, як і в серпні минулого року.

Що кажуть у Міноборони РФ про обстановку на Курщині

У Міністерстві оборони російських окупантів явно "применшили" масштаби операції Сил оборони України. Проте навіть за відомостями пропагандистського відомства, бої тривають.

"Близько 9.00 мск, з метою зупинити наступ російських військ на Курському напрямку, противник здійснив контратаку штурмової групи у складі двох танків, машини розгородження і дванадцяти бойових броньованих машин із десантом у напрямку хутора Бердин. Артилерією та авіацією угруповання військ "Північ" завдано поразки штурмовій групі ЗСУ. Знищено два танки, машину розгородження і сім бойових броньованих машин. Операція зі знищення формувань ЗСУ триває", - підкреслили у Міноборони РФ.

Ситуація в Курській області - що про це відомо:

Як повідомляв Главред, вранці 5 січня в російських Telegram-каналах пішла хвиля заяв про нібито початок нового наступу ЗСУ в Курській області. Вони писали, що українські війська наступають у напрямку населеного пункту Велике Солдатське.

"Можливо, противник намагатиметься пробиватися і на інших напрямках", - говорив один із пропагандистів.

Крім того, про "наступ ЗСУ" в панічних тонах писали й інші, мовляв, воєнкори. Представники окупантів стверджували, що бої тривають на декількох напрямках. Періодично з'являлася інформація про нібито взяття Силами оборони під свій контроль населеного пункту Бердин.

Війська РФ у Курській області були атаковані одразу на кількох напрямках, пізніше сказав керівник Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко. Він зазначив, що окупанти не очікували такого різкого сплеску атак. Також про "хороші новини" з Курщини повідомив і керівник Офісу президента Андрій Єрмак.

Інші новини:

Що відомо про операцію ЗСУ в Курській області? Операція ЗСУ в Курській області - військові заходи України, спрямовані на вирішення питань безпеки своєї країни на території агресора Росії. Українські військові 6 серпня 2024 року перетнули українсько-російський кордон і почали бойові дії в Курській області. У рамках операції було встановлено контроль над понад 82 населеними пунктами. Прорив углиб російської території становив понад 35 кілометрів. Пізніше російські війська відновили контроль над частиною втрачених районів на Курщині. Цілі ЗСУ - відтягування російських військ із фронту в Україні та примус Росії до справедливого миру. Бої тривають.

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