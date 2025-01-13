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Як можна використати полонених солдат КНДР: експерт назвав цікавий варіант

Марія Николишин
13 січня 2025, 19:14
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Важливу інформацію полонені північнокорейці надати Україні не зможуть.
Як можна використати полонених солдат КНДР: експерт назвав цікавий варіант
Полонені солдати КНДР / колаж: Главред, фото: t.me/V_Zelenskiy_official, скріншот з відео

Головне із заяви експерта:

  • Полонених солдат КНДР можна використати у медійній складовій
  • Київ може спробувати обміняти цих військових на українських полонених

Україна може використати північнокорейських полонених у медійній складовій. Про це заявив військовий аналітик, колишній співробітник СБУ Іван Ступак в ефірі Радіо NV.

За його словами, полонених військових КНДР можна використати для контрпропаганди.

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"Це, наприклад, зробити прес-конференцію з ними, з перекладачем. Вони розкажуть, що їх відправили сильні лідери. Які там були вказівки, як маскуватися під росіян, що їм казали говорити. Пробувати використовувати цих корейців для контрпропаганди. Тобто з нашої сторони ці північнокорейці звертаються до своїх учорашніх побратимів", – сказав він.

Експерт також додав, що якусь важливу інформацію полонені північнокорейці надати Україні не зможуть, оскільки це солдати строкової служби.

Ступак також припустив, чи може Київ обміняти цих військових на українських полонених, навіть якщо самі бійці з КНДР будуть проти повернення додому.

"Наскільки я знаю, то можна обмінювати. Якщо РФ визнає цих людей, які знаходяться в українському полоні, це вже цікава історія. Якщо вони не визнають – пхати ми їх не можемо. Їх двоє. Який обмінний курс? Якщо РФ каже, що 1 до 1, то нам треба у будь-якому випадку повертати, поки є можливість", – підсумував колишній співробітник СБУ.

Як можна використати полонених солдат КНДР: експерт назвав цікавий варіант
Армія КНДР / Інфографіка: Главред

Полонені солдати КНДР - що відомо

Як повідомляв Главред, 11 січня стало відомо, що українські військові взяли в полон у Курській області двох військових із Північної Кореї. Вони були поранені, але вижили, їх доправили до Києва, і зараз вони спілкуються зі слідчими СБУ.

За словами представника ГУР, Україна готувалася до проведення роботи з військовими КНДР. Тому зараз із полоненими працюють фахівці, які знають особливості Північної Кореї.

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Хто такий Іван Ступак

Іван Ступак - військовий експерт, колишній працівник СБУ.

Закінчив Національну академію СБУ. Після завершення навчання близько 9 років працював на оперативних і керівних посадах у Головному управлінні СБУ в Києві та Київській області. Займався протидією економічним злочинам.

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