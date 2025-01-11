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"Світ має знати, що відбувається". Зеленський показав перших полонених корейців

Віталій Кірсанов
11 січня 2025, 15:10
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На момент взяття в полон один з іноземців мав при собі військовий квиток російського зразка, виданий на ім'я іншої особи з реєстрацією в Республіці Тува.
війська КНДР, Зеленський
Зеленський повідомив про взяття в полон військових із КНДР / колаж: Главред, фото: Zelenskiy / Official / Telegram

Ви дізнаєтеся:

  • Скільки громадян КНДР взято в полон
  • Під якими документами воювали корейці
  • Що сказали корейці під час допиту

Українські військові взяли в полон у Курській області двох військових із Північної Кореї. Про це повідомив 11 січня в Telegram президент України Володимир Зеленський.

За його словами, північнокорейські військові були поранені, але вони вижили, їх доправили до Києва, і зараз вони спілкуються зі слідчими СБУ.

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"Це завдання було непросте: зазвичай росіяни та інші військові з Північної Кореї добивають своїх поранених і роблять усе, щоб не збереглося доказів участі ще однієї держави - Північної Кореї - у війні проти України. Вдячний нашим воїнам тактичної групи № 84 Сил спеціальних операцій ЗСУ та нашим воїнам-десантникам, які захопили в полон цих двох людей", - написав Зеленський.

Він зазначив, що цим двом військовим із Північної Кореї, як і всім іншим бранцям, надають необхідну медичну допомогу.

"Доручив Службі безпеки України забезпечити журналістам доступ до цих полонених. Світ має знати, що відбувається", - додав Зеленський.

Як уточнює пресслужба СБУ, на момент взяття в полон один з іноземців мав при собі військовий квиток російського зразка, виданий на ім'я іншої особи з реєстрацією в Республіці Тува РФ.

Під час допиту військовий КНДР, у якого було знайдено квиток, заявив співробітникам СБУ, що цей документ йому видали в Росії восени 2024 року. Тоді, за його словами, частина бойових підрозділів Північної Кореї протягом одного тижня проходила злагодження з угрупованнями росіян.

Полонені корейці
Полонені корейці / Фото: скріншот СБУ

Дивіться відеоролик із полоненими громадянами КНДР

Сам він заявив, що народився 2005 року, обіймав посаду стрільця і проходив військову службу в Північній Кореї з 2021 року. Примітно, що полонений, так само як і російські військові на початку повномасштабного вторгнення, підкреслює, що їхав нібито на навчання, а не на війну проти України.

Інший військовополонений підтвердив свідчення свого "напарника". Частину відповідей на запитання він давав письмово, оскільки в нього травмована щелепа. За попередніми даними, він 1999 року народження, а в армії КНДР служить з 2016 року на посаді снайпера-розвідника. Він взагалі був без документів.

Армія КНДР, Північна Корея, Інфографіка
Армія КНДР, Північна Корея, Інфографіка / Інфографіка: Главред

Втрати РФ і КНДР у Курській області - що відомо

Як писав Главред раніше, ЗСУ "поклали" роту солдатів на Курщині. Окупанти пішли в масований штурм накатами в 6 хвиль, проте втратили танки, БМП-2, БМД, БТР, баггі і навіть "Ланцет".

Отже, армії КНДР і РФ б'ють рекорди на Курщині за втратами. Цілком імовірно, що ворогу скоро знадобиться перекидання сил з інших ділянок фронту.

Збройні сили України здійснили тактичну операцію на території Курської області РФ, яка переросла в стратегічний успіх, показавши слабкість російського режиму. Про це заявив глава розвідцентру Сил оборони Естонії полковник Антс Ківісельг. Українські війська завдали високоточних ударів по командних пунктах російських 76-ї десантно-штурмової дивізії та 810-ї бригади морської піхоти.

Унаслідок атак загинули й дістали поранення кілька високопоставлених офіцерів РФ, що серйозно послабило управління підрозділами.

Підрозділи з КНДР також зазнають значних втрат. Вони часто йдуть у бій без підготовки та артилерійської підтримки, що тільки збільшує їхні втрати.

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Армія КНДР - що про неї відомо

Корейська народна армія - збройні сили Корейської Народно-Демократичної Республіки.

До складу КНА входять: органи військового управління, сухопутні війська, військово-повітряні та протиповітряні сили, військово-морські сили, з 2012 року - стратегічні ракетні війська, а також з 2017 року - спеціальні тактичні війська, пише Вікіпедія.

Загальна чисельність кадрових військовослужбовців у КНА становить, за різними оцінками, від 850 тис. до 1,2 млн осіб. У резерві налічується близько 4 млн осіб. Мобілізаційний резерв - 4,7 мільйона осіб, мобілізаційні ресурси - 6,2 мільйона осіб, а придатні до військової служби 10 мільйонів осіб.

Строкова служба в корейській народній армії триває 10 років для чоловіків і 5 років для жінок. Жінки в КНДР проходять строкову службу нарівні з чоловіками.

Переважна частина військ розташована в районі демілітаризованої зони на кордоні з Південною Кореєю.

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