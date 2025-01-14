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Сеул готує Києву несподівану пропозицію щодо полонених солдатів КНДР – ЗМІ

Олексій Тесля
14 січня 2025, 18:54
497
Уряд Південної Кореї планує провести відповідні консультації з Україною.
Сеул готує Києву несподівану пропозицію щодо полонених солдатів КНДР – ЗМІ
Солдати з КНДР потрапили в полон ЗСУ / Колаж: Главред, фото: kcna.kp, t.me/V_Zelenskiy_official

Важливо:

  • Полонені північнокорейці можуть опинитися в Південній Кореї
  • Сеул вважає всіх жителів Корейського півострова громадянами своєї країни

Солдати з КНДР, взяті в полон Збройними силами України, можуть опинитися в Південній Кореї.

Уряд Південної Кореї планує провести відповідні консультації з Україною, заявило Міністерство закордонних справ Південної Кореї, повідомляє Yonhap.

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З відповідною заявою виступив представник МЗС Південної Кореї Лі Чже Вонг. При цьому він пояснив, що Сеул розглядає всіх людей, які живуть на Корейському півострові, як громадян своєї країни.

"Оскільки північнокорейські солдати є нашими громадянами згідно з Конституцією (уряд - ред.) планує провести переговори з Україною, якщо вони попросять про перехід до Південної Кореї", - сказав спікер.

Водночас він зазначив, що жоден із двох захоплених солдатів не висловлював наміру переходити на бік Південної Кореї, додавши, що відповідні органи країни підтримують зв'язок з Україною з питань, які їх стосуються.

Армия КНДР, Северная Корея, Инфографика
/ Инфографика: Главред

Додамо, що згідно з Конституцією Південної Кореї, весь Корейський півострів розглядається як своя територія, практично визнаючи всіх мешканців півострова громадянами Південної Кореї.

Раніше в ГУР розповіли про долю військовополонених із КНДР. ГУР вивчає питання того, чи буде КНДР і надалі направляти своїх солдатів до Росії.

Як повідомляв Главред, за словами Романа Світана, залучення північнокорейських військових не допомогло Росії посилити позиції і витіснити ЗСУ з Курщини. Солдатів КНДР використовують як "гарматне м'ясо".

Нагадаємо, в ГУР повідомляли, що північнокорейські підрозділи на Курському напрямку продовжують зазнавати суттєвих втрат серед особового складу, через що російські командири перекидають на передову нові військові підрозділи КНДР.

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Армія КНДР - що про неї відомо

Корейська народна армія - збройні сили Корейської Народно-Демократичної Республіки.

До складу КНА входять: органи військового управління, сухопутні війська, військово-повітряні та протиповітряні сили, військово-морські сили, з 2012 року - стратегічні ракетні війська, а також з 2017 року - спеціальні тактичні війська, пише Вікіпедія.

Загальна чисельність кадрових військовослужбовців у КНА становить, за різними оцінками, від 850 тис. до 1,2 млн осіб. У резерві налічується близько 4 млн осіб. Мобілізаційний резерв - 4,7 мільйона осіб, мобілізаційні ресурси - 6,2 мільйона осіб, а придатні до військової служби 10 мільйонів осіб.

Строкова служба в корейській народній армії триває 10 років для чоловіків і 5 років для жінок. Жінки в КНДР проходять строкову службу нарівні з чоловіками.

Переважна частина військ розташована в районі демілітаризованої зони на кордоні з Південною Кореєю.

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Південна Корея війна Росії та України Військові КНДР у Курській області
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