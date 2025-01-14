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Зеленський показав нове відео допиту полоненого солдата КНДР

Віталій Кірсанов
14 січня 2025, 18:43
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За словами полоненого, у Росії йому видали документи, проте там було не його ім'я і не було фото.
КНДР, полон
Допит полоненого військового з КНДР / колаж: Главред, фото: ТК Zelenskiy / Official

Коротко:

  • Військовий КНДР каже, що не пам'ятає, коли потрапив у полон
  • Північнокореєць стверджує, що не брав українських військових у полон

Президент України Володимир Зеленський показав новий відеополик допиту полоненого військового з Північної Кореї. Відео опублікував Зеленський у своєму Telegram.

На відео у північнокорейця запитують, коли він потрапив у полон до ЗСУ. Чоловік відповідає, що не пам'ятає. За його словами, він згадує тільки бій, у якому його залишили побратими, і кілька днів він перебував сам.

відео дня

"Мене поранили, а після бою був відступ. Оскільки я отримав поранення, то не міг пересуватися. І приблизно 3-5 днів залишався один. Потім мене знайшли війська України", - каже він.

За словами полоненого, у Росії йому видали документи, однак там було не його ім'я і не було фото. Він також розповів, що в Росії їх навчали, як брати в полон українських військових.

"У мене було таке навчання: якщо ми спіймали солдата з України, то показуємо йому картинку з будинком. Одна картинка там - будинок, інша - зброя. І даємо йому показати, що він обирає. Якщо він вибирає будинок - його відпускають, якщо зброю - ми здаємо його в полон", - відповів чоловік.

Зеленський показав нове відео допиту полоненого солдата КНДР
/ скріншот з ТК Главред

Дивіться відео допиту полоненого солдата КНДР

Північнокореєць стверджує, що ні він, ні бійці з його підрозділу не брали українських військових у полон.

За словами Зеленського, наразі встановлюються факти та перевіряються деталі щодо полоненого.

"Світ знатиме повну правду про те, як Росія використовує таких хлопців, які зростали в повному інформаційному вакуумі, взагалі нічого не знають про Україну і використовуються Росією виключно для того, щоб продовжити й розширити цю війну. Тільки Росії потрібна ця війна. Я дякую всім нашим воїнам, які захищають українські позиції. Вдячний і всім у світі, хто допомагає нам берегти життя людей і нашу незалежність", - написав Зеленський.

Армія КНДР, Північна Корея, Інфографіка
Армія КНДР, Північна Корея, Інфографіка / Інфографіка: Главред

Взяття в полон північнокорейських військових

Нагадаємо, Главред писав, що 11 січня президент Володимир Зеленський повідомив про те, що українські військові взяли в полон у Курській області двох військових із Північної Кореї.

Згодом з'ясувалося, що за інформацією південнокорейської розвідки, серед захоплених у полон є двоє військових, які належать до Головного розвідувального управління КНДР - ключового органу військової розвідки Північної Кореї. Водночас північнокорейські полонені, які потрапили до рук Збройних сил України, не висловлюють бажання перейти на бік Південної Кореї.

Також раніше південнокорейські розвідслужби процитували слова одного з північнокорейських військовополонених, який розповів, що серед солдатів із КНДР у Росії були "значні втрати".

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Армія КНДР - що про неї відомо

Корейська народна армія - збройні сили Корейської Народно-Демократичної Республіки.

До складу КНА входять: органи військового управління, сухопутні війська, військово-повітряні та протиповітряні сили, військово-морські сили, з 2012 року - стратегічні ракетні війська, а також з 2017 року - спеціальні тактичні війська, пише Вікіпедія.

Загальна чисельність кадрових військовослужбовців у КНА становить, за різними оцінками, від 850 тис. до 1,2 млн осіб. У резерві налічується близько 4 млн осіб. Мобілізаційний резерв - 4,7 мільйона осіб, мобілізаційні ресурси - 6,2 мільйона осіб, а придатні до військової служби 10 мільйонів осіб.

Строкова служба в корейській народній армії триває 10 років для чоловіків і 5 років для жінок. Жінки в КНДР проходять строкову службу нарівні з чоловіками.

Переважна частина військ розташована в районі демілітаризованої зони на кордоні з Південною Кореєю.

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