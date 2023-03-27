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Колишній боєць "Беркута" знущався і бив дітей, вивезених росіянами в Крим - ЗМІ

27 березня 2023, 09:02
Як стверджують журналісти, Валерій Астахов водив дітей в підвал табору під Євпаторією, де і вивергав з себе погрози за підтримку України.
Беркут, Астахов
Валерій Астахов (в центрі) / Колаж фото УНІАН та Insider

Колишній співробітник спецпідрозділу МВС України "Беркут" Валерій Астахов застосовував насильство до дітей і підлітків, яких російські окупанти незаконно депортували на анексований країною-агресором РФ півострів Крим. Про це повідомляє портал The Insider.

Журналісти повідомляють, що Астахов у лавах "Беркута" намагався придушити Революцію Гідності.

За словами одного з депортованих підлітків, 16-річного Віталія, їх били, їм погрожували і тримали в підвалі. Хлопець упізнав Астахова по фотографії.

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Також є інформація, що в 2014 році Астахов вже вивозив десятки українських дітей зі Слов'янська в Ростовську область країни-агресора, РФ.

За словами Віталія, в таборі "Дружба" під Євпаторією Астахов вів дітей в підвал, де і погрожував, що за підтримку України буде бити палицею. За словами підлітка, поплічник російських агресорів вдарив дівчинку з Херсона (у тієї залишився великий синець).

"Він говорив: "Закрию в підвалі, будете там сидіти, підкорятися мені"", — передає Віталій погрози Астахова.

Підліток також розповів, що в цьому таборі не було постільної білизни в принципі − тільки старий і брудний матрац з подушкою.

Погані умови (в тому числі харчування) підтвердили навіть ті діти, які не піддавалися жорстокому поводженню, пишуть журналісти.

Ордер на арешт Путіна через депортацію дітей

17 березня 2023 року стало відомо про те, що Міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт Путіна і уповноваженої при президенті РФ з прав дитини Марії Львової-Бєлової. Їх підозрюють у незаконній депортації та передачі дітей з окупованих територій України до РФ.

Цей ордер є секретним. Однак також вважається, що інформування громадськості може сприяти запобіганню подальшого вчинення злочинів.

Речник МЗС Росії Марія Захарова заявила, що Росія не буде нести зобов'язання, пов'язані з рішеннями Міжнародного кримінального суду.

Глава офісу президента України Андрій Єрмак заявив, що було зафіксовано понад 16 тисяч випадків примусової депортації дітей. Україні вдалося повернути лише 308 дітей. Однак справжня кількість депортованих може бути більшою.

Варто відзначити, що тепер Путіна повинні заарештувати і передати до суду.

Президент України Володимир Зеленський відреагував на рішення МКС і назвав його історичним.

"Очільник держави-терориста і ще одна російська посадова особа офіційно стали підозрюваними у військовому злочині. У депортації українських дітей - незаконному переміщенні тисяч наших дітей на російську територію", - зазначив президент України.

Інші новини за темою:

анексія Криму війна Росії та України
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