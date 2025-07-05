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ЗСУ вдарили по аеродрому РФ, де базуються літаки Су-34, Су-35С та Су-30СМ: деталі

Альона Вороніна
5 липня 2025, 09:06
409
У Генштабі підтвердили удар по аеродрому "Борисоглєбськ" у країні-агресорці Росії.
Удар дронів
ЗСУ вдарили по аеродрому РФ, де базуються літаки Су-34, Су-35С та Су-30СМ/ колаж: Главред, фото: скрін з відео

Коротко:

  • ЗСУ вдарили по аеродрому "Борисоглєбськ" в Росії
  • На цьому аеродромі базуються ворожі літаки Су-34, Су-35С та Су-30СМ
  • Уражено склад з керованими авіабомбами, навчально-бойовий літак та, ймовірно, інші літаки

Збройні сили України у ніч на суботу, 5 липня, уразили аеродром "Борисоглєбськ" у країні-агресорці Росії.

Удар по аеродрому підтвердили у Повітряних силах ЗСУ. Зазначається, що там базуються ворожі літаки Су-34, Су-35С та Су-30СМ.

відео дня

"В рамках зниження спроможностей противника завдавати повітряних ударів, 5 липня підрозділи Сил спеціальних операцій Збройних сил України, у взаємодії з іншими складовими Сил оборони, завдали ураження по аеродрому "Борисоглєбськ", що у Воронезькій області. Це місце базування ворожих літаків Су-34, Су-35С та Су-30СМ", – йдеться у повідомленні Генштабу.

У результаті удару було уражено склад з керованими авіабомбами, навчально-бойовий літак та, ймовірно, інші літаки.

У Генштабі зазначили, що результати ураження уточнюються.

"Сили оборони продовжують вживати всіх заходів, щоб підірвати можливості російських окупантів бити по цивільній інфраструктурі та змусити рф припинити збройну агресію проти України", – наголошується у повідомленні Генштабу ЗСУ.

Нагадаємо, у РФ прогриміли вибухи – спалахнули пожежі на заводі та двох аеродромах. Зокрема, був атакований російський завод, що виготовляє для армії окупантів антени "Комета", які захищають дрони від українських засобів РЕБ.

ЗСУ вдарили по аеродрому РФ, де базуються літаки Су-34, Су-35С та Су-30СМ: деталі
Літак Су-34/ Інфографіка: Главред

Вибухи у РФ – останні новини

Як повідомляв Главред, 1 липня було уражено НПЗ та завод "Купол" за 1300 км – Генштаб розкрив деталі вогняного "привіту". Українські військові атакували нафтопереробний завод "Саратоворгсинтез" та оборонний завод "Купол".

Також у ніч на 3 липня пролунало багато вибухів – у РФ дрони атакували підсанкційний завод "Енергія". Вибухи було чути в обласному центрі та в місті Єлець, де розташоване одне з найбільших у РФ підприємств.

Нагадаємо, у ніч на 4 липня у РФ був вражений військовий завод. Азовський оптико-механічний завод виготовляє критичні компоненти для армії Росії.

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Про літак Су-34

Су-34 – радянський/російський всепогодний двомісний винищувач-бомбардувальник, розроблений в дослідно-конструкторському бюро "Сухого".

Літак Су-34 сконструйований для здійснення точних ракетно-бомбових ударів по наземних цілях в оперативній і тактичній глибині, а також для ураження повітряних цілей. Може розвивати швидкість до 1,9 тисячі км/год на висоті до 14,6 км, пише Вікіпедія.

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