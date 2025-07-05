ЗСУ вдарили по аеродрому РФ, де базуються літаки Су-34, Су-35С та Су-30СМ: деталі

У Генштабі підтвердили удар по аеродрому "Борисоглєбськ" у країні-агресорці Росії.

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ЗСУ вдарили по аеродрому РФ, де базуються літаки Су-34, Су-35С та Су-30СМ/ колаж: Главред, фото: скрін з відео

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ЗСУ вдарили по аеродрому "Борисоглєбськ" в Росії

На цьому аеродромі базуються ворожі літаки Су-34, Су-35С та Су-30СМ

Уражено склад з керованими авіабомбами, навчально-бойовий літак та, ймовірно, інші літаки

Збройні сили України у ніч на суботу, 5 липня, уразили аеродром "Борисоглєбськ" у країні-агресорці Росії.

Удар по аеродрому підтвердили у Повітряних силах ЗСУ. Зазначається, що там базуються ворожі літаки Су-34, Су-35С та Су-30СМ.

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"В рамках зниження спроможностей противника завдавати повітряних ударів, 5 липня підрозділи Сил спеціальних операцій Збройних сил України, у взаємодії з іншими складовими Сил оборони, завдали ураження по аеродрому "Борисоглєбськ", що у Воронезькій області. Це місце базування ворожих літаків Су-34, Су-35С та Су-30СМ", – йдеться у повідомленні Генштабу.

У результаті удару було уражено склад з керованими авіабомбами, навчально-бойовий літак та, ймовірно, інші літаки.

У Генштабі зазначили, що результати ураження уточнюються.

"Сили оборони продовжують вживати всіх заходів, щоб підірвати можливості російських окупантів бити по цивільній інфраструктурі та змусити рф припинити збройну агресію проти України", – наголошується у повідомленні Генштабу ЗСУ.

Нагадаємо, у РФ прогриміли вибухи – спалахнули пожежі на заводі та двох аеродромах. Зокрема, був атакований російський завод, що виготовляє для армії окупантів антени "Комета", які захищають дрони від українських засобів РЕБ.

Літак Су-34/ Інфографіка: Главред

Вибухи у РФ – останні новини

Як повідомляв Главред, 1 липня було уражено НПЗ та завод "Купол" за 1300 км – Генштаб розкрив деталі вогняного "привіту". Українські військові атакували нафтопереробний завод "Саратоворгсинтез" та оборонний завод "Купол".

Також у ніч на 3 липня пролунало багато вибухів – у РФ дрони атакували підсанкційний завод "Енергія". Вибухи було чути в обласному центрі та в місті Єлець, де розташоване одне з найбільших у РФ підприємств.

Нагадаємо, у ніч на 4 липня у РФ був вражений військовий завод. Азовський оптико-механічний завод виготовляє критичні компоненти для армії Росії.

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