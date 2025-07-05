ЗСУ вдарили по аеродрому РФ, де базуються літаки Су-34, Су-35С та Су-30СМ: деталі

Коротко:
- ЗСУ вдарили по аеродрому "Борисоглєбськ" в Росії
- На цьому аеродромі базуються ворожі літаки Су-34, Су-35С та Су-30СМ
- Уражено склад з керованими авіабомбами, навчально-бойовий літак та, ймовірно, інші літаки
Збройні сили України у ніч на суботу, 5 липня, уразили аеродром "Борисоглєбськ" у країні-агресорці Росії.
Удар по аеродрому підтвердили у Повітряних силах ЗСУ. Зазначається, що там базуються ворожі літаки Су-34, Су-35С та Су-30СМ.
"В рамках зниження спроможностей противника завдавати повітряних ударів, 5 липня підрозділи Сил спеціальних операцій Збройних сил України, у взаємодії з іншими складовими Сил оборони, завдали ураження по аеродрому "Борисоглєбськ", що у Воронезькій області. Це місце базування ворожих літаків Су-34, Су-35С та Су-30СМ", – йдеться у повідомленні Генштабу.
У результаті удару було уражено склад з керованими авіабомбами, навчально-бойовий літак та, ймовірно, інші літаки.
У Генштабі зазначили, що результати ураження уточнюються.
"Сили оборони продовжують вживати всіх заходів, щоб підірвати можливості російських окупантів бити по цивільній інфраструктурі та змусити рф припинити збройну агресію проти України", – наголошується у повідомленні Генштабу ЗСУ.
Нагадаємо, у РФ прогриміли вибухи – спалахнули пожежі на заводі та двох аеродромах. Зокрема, був атакований російський завод, що виготовляє для армії окупантів антени "Комета", які захищають дрони від українських засобів РЕБ.
Вибухи у РФ – останні новини
Як повідомляв Главред, 1 липня було уражено НПЗ та завод "Купол" за 1300 км – Генштаб розкрив деталі вогняного "привіту". Українські військові атакували нафтопереробний завод "Саратоворгсинтез" та оборонний завод "Купол".
Також у ніч на 3 липня пролунало багато вибухів – у РФ дрони атакували підсанкційний завод "Енергія". Вибухи було чути в обласному центрі та в місті Єлець, де розташоване одне з найбільших у РФ підприємств.
Нагадаємо, у ніч на 4 липня у РФ був вражений військовий завод. Азовський оптико-механічний завод виготовляє критичні компоненти для армії Росії.
Читайте також:
- Трамп може передумати: Мелоні пояснила, чи відмовилися США від України
- Летітиме по 1000 Шахедів на добу: командувач дав невтішний прогноз
- У РФ прогриміли вибухи: спалахнули пожежі на заводі та двох аеродромах
Про літак Су-34
Су-34 – радянський/російський всепогодний двомісний винищувач-бомбардувальник, розроблений в дослідно-конструкторському бюро "Сухого".
Літак Су-34 сконструйований для здійснення точних ракетно-бомбових ударів по наземних цілях в оперативній і тактичній глибині, а також для ураження повітряних цілей. Може розвивати швидкість до 1,9 тисячі км/год на висоті до 14,6 км, пише Вікіпедія.
Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред