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"Нас відкинуло в коридор": жертв в результаті удару по Запоріжжю може бути більше - медик

22 березня 2023, 19:46
Медик та волонтер Станіслав Стойко згадав, що за кілька секунд після першого вибуху прилетіла друга ракета.
ракетний удар по Запоріжжю
Окупанти вдарили ракетами по багатоповерховому будинку в Запоріжжі / колаж фото скріншот з відео

Російський окупанти вдарили ракетами по багатоквартирному будинку в Запоріжжі. У цей момент український медик і волонтер Станіслав Стойков перебував на кухні зі своєю мамою. Вибуховою хвилею їх просто відкинуло в коридор. Про це він розповів у коментарі ТСН.

Через кілька хвилин після першого вибуху в сусідній будинок потрапила друга ракета.

"Я заїхав до мами, ми з нею пили каву. Під час вибуху нас відкинуло хвилею в коридор. Минуло буквально кілька секунд, як прилетіла друга ракета, вона потрапила в будинок, що стоїть поруч ... Люди почали вибігати з дому, я теж вирішив відвести маму з собакою подалі. Потім повернувся. Раніше я працював хірургом, повернувся допомагати людям. Можна сказати, що ракети потрапили в один і той же кут – будинки розташовані поруч", - говорить Станіслав.

відео дня
ракетний удар по Запоріжжю
Окупанти вдарили ракетами по багатоповерховому будинку в Запоріжжі / скріншот з соцмереж
ракетний удар по Запоріжжю
Окупанти вдарили ракетами по багатоповерховому будинку в Запоріжжі / скріншот з відео

За його даними, мешканці в декількох квартирах залишилися заблоковані, їм допомагали вибиратися назовні.

Станіслав переконаний, що жертв може бути набагато більше, адже досі рятувальники розбирають завали.

"Я б не сказав, що загинула одна людина. До багатьох людей ще не було можливості дістатися", - каже Стойков.

Ракета, яка потрапила в будинки і не розірвалася, досі знаходиться на даху.

Ракетна атака в Запоріжжі 22 березня - що відомо

У Запорізькій області 22 березня під час повітряної тривоги прогриміли кілька вибухів. Під вогнем перебували житлові будинки та острів Хортиця.

На ракетний удар по Запоріжжю відреагував президент України Володимир Зеленський.

"Запоріжжя. Прямо зараз російська ракета потрапила в багатоповерхову будівлю. Росія зі звірячою жорстокістю обстрілює місто. Попадання по житлових кварталах, де живуть звичайні люди, діти. Країна-терорист прагне знищити наші міста, нашу державу, наших людей", - написав глава держави і опублікував кадри прямого попадання російської ракети в житловий будинок.

У Запорізькій ОВА повідомили, що російські війська під час обстрілу Запоріжжя вдарили по житловій дев'ятиповерхівці, розташованій у спальному районі. Ворог випустив по будинку дві ракети.

Спікер Командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат повідомив, що російські війська при обстрілах Запоріжжя завдали удару по багатоповерхівці, ймовірно з РСЗВ "Торнадо-С".

Інші новини:

війна в Україні новини Запоріжжя вторгнення Росії ракетний удар
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