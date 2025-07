Окупанти прорвались та захопили території: в ISW назвали напрямки запеклих боїв

Ключові тези:

ЗСУ вдалося просунулися на Куп'янському напрямку фронту. Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Так, геолокаційні кадри від 3 липня зафіксували успіхи наших воїнів на схід від Колісниківки. Але російські військові блогери говори про просування окупантів на північ і захід від Кам'янки (на північний схід від Куп'янська) та стверджували, що вони захопили Строївку.

Водночас, за словами аналітиків, росіяни мали просування на Сумщині.

Крім того, у районі Часового Яру загарбники нещодавно просунулися до корпусу №2 Часів'ярського вогнетривокого заводу у південно-західній частині міста.

Однак, в ISW не підтверджують заяви Міноборони РФ та пропагандистів про нібито захоплення Предтечиного на південь від Часового Яру.

Як повідомляв Главред, аналітики DeepState заявили, що російські окупаційні війська захопили село Мілове в Харківській області. Ворог намагається підтримати свій наступ на західному березі річки Оскіл.

Ветеран російсько-української війни, майор запасу НГУ Олексій Гетьман розповів, що окупаційні війська країни-агресорки Росії в рамках літньої наступальної кампанії прагнуть захопити ключові міста України. Мова йде про Слов'янськ, Краматорськ, Харків та Суми.

Водночас, очільник Головного управління розвідки МО України Кирило Буданов заявив, що говорити про літній наступ країни-агресорки Росії не варто, адже кампанія РФ так і не припинялась.

Читайте також:

Про джерело: Інститут вивчення війни (ISW)

Інститут вивчення війни (англ. Institute for the Study of War, ISW) – американський аналітичний центр, заснований 2007 року військовим істориком Кімберлі Каган. Штаб-квартира розташована у Вашингтоні, округ Колумбія.

Наразі ISW працює як неприбуткова організація. ISW готував звіти про війну в Сирії, війну в Афганістані та війну в Іраку, "зосередившись на військових операціях, ворожих загрозах і політичних тенденціях у різних зонах конфліктів". З лютого 2022 року ISW публікує щоденні звіти про російське вторгнення в Україну, пиши Вікіпедія.