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Виконував складні операції: у Бахмуті загинув командир "Чехов"

22 березня 2023, 20:50
Український військовий Антон Заєць ("Чехов") захищав Україну з 2014 року. Він воював на Донбасі та в Херсонській області.
Антон Заец
У Бахмуті загинув український військовий Антон Заєць / Коллаж фото соцмережі

Російські окупанти вбили українського командира Антона Зайця. Військовий був родом з Кременчука і загинув 18 березня під Бахмутом. Про це повідомили у місцевому Telegram-каналі.

Військовий з позивним "Чехов" почав захищати країну ще у 2014 році у складі 18 батальйону 57 бригади. Він 1,5 роки пробув у районі Горлівки. За виконання складної операції в районі Зайцевого його навіть нагородили орденом імені Богдана Хмельницького ІІІ ступеня. Тоді військовий разом зі своїми побратимами взяв надважливу висоту у районі Зайцевого.

"Чехов" під селищем Жованка допоміг вогневою підтримкою, коли 23 лютого 2016 року 17 батальйон за десять восьму вечора розпочав бій за висоту з лівого флангу батальйону, плавно переносячи його на правий. У цю ніч наші хлопці взяли трофеї та опорний пункт на висоті. За це Антона нагородили орденом Богдана Хмельницького III ступеня", – йдеться у повідомленні.

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Після початку повномасштабного вторгнення він воював у Донецькій та Херсонській областях. Влітку він виконував бойові завдання в напрямку Бахмута та Лисичанська.

"Мав честь воювати пліч-о-пліч з Антоном Зайцем. Сумно усвідомлювати, що йдуть найкращі", – написав військовий Роман Козеренко.

Антон Заец
У Бахмуті загинув український військовий Антон Заєць / соцмережі

Журналістка Альона Душенко згадала, що "Чехов" міг швидко опанувати навіть ноу-хау.

"Командир з чудовою усмішкою, командир, який швидко опановував різні ноу-хау, справжній лідер та Воїн. Спокійний, впевнений, надійний… Навіть не віриться, що ти загинув 18 березня в районі Бахмута. Не віриться, що більше не обійму, не потролю твоєю відмовою при першій зустрічі, не почую твоє: "Все буде Україна!". Ну що, Антон Павлович, до зустрічі", – написала Душенко.

Нагадаємо, що український легкоатлет Дмитро Вітковський повернувся додому з російського полону. Боєць захищав Маріуполь минулої весни. Спортсмена захопили в полон 12 квітня 2022 року. Звільнити воїна зуміли під час останнього обміну полоненими.

Також раніше український священник, настоятель одеського Свято-Троїцького храму ПЦУ Василь Вирозуб розповів про 70 днів російського полону і тортури, які застосовували російські окупанти до полонених. Зокрема, українців били струмом і запихали їм цвяхи під нігті. Крім цього, їм не давали спати, а також тримали без їжі та води.

Інші новини:

війна в Україні ЗСУ вторгнення Росії
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