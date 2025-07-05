У РФ прогриміли вибухи: спалахнули пожежі на заводі та двох аеродромах

Зокрема, був атакований російський завод, що виготовляє для армії окупантів антени "Комета", які захищають дрони від українських засобів РЕБ.

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Атака дронів в РФ/ колаж: Главред, фото: скрін з відео

Коротко:

У РФ вночі прогриміли вибухи

Була зафіксована атака дронів у кількох російських регіонах

Були вибухи і спалахнули пожежі на одному заводі й двох аеродромах

У країні-агресорці Росії у ніч на суботу, 5 липня, були зафіксовані вибухи, пожежі та перебої з мобільним інтернетом після атаки дронів.

Про це повідомляють російські Telegram-канали, а також губернатор Саратовської області Роман Бусаргін.

відео дня

Згідно з повідомленнями російської влади й очевидців, дрони атакували низку об’єктів у російських містах Чебоксари, Енгельс і Саратов.

У Чебоксарах безпілотники вдарили по одному з виробничих підприємств. Як видно з багатьох відео, що з’явилися у мережі, на заводі спалахнула масштабна пожежа. Також після атаки в місті спостерігаються перебої з мобільним інтернетом.

Як повідомляє Telegram-канал Astra, російські правоохоронці перекрили в’їзд на територію АТ "ВНІІР-Прогресс", яке виробляє для армії окупантів антени "Комета", що захищають дрони від українських засобів радіоелектронної боротьби.

Губернатор Саратовської області повідомив, що в Енгельсі та Саратові уламки дронів пошкодили житлові будинки. Місцеві жителі Енгельса в соцмережах повідомляли, що чули серію вибухів у районі військового аеродрому.

Також система моніторингу пожеж NASA зафіксувала займання на території військового аеродрому "Борисоглібськ" у Воронезькій області.

Українське військове командування поки що не коментувало цю ситуацію.

Удар дронів у РФ у ніч на 5 липня/ скрін

Дивіться відео нічного удару дронів по РФ:

Удар дронів у РФ у ніч на 5 липня/ скрін

Дивіться відео нічного удару дронів по РФ:

Вибухи у РФ – останні новини

Як повідомляв Главред, 1 липня було уражено НПЗ та завод "Купол" за 1300 км – Генштаб розкрив деталі вогняного "привіту". Українські військові атакували нафтопереробний завод "Саратоворгсинтез" та оборонний завод "Купол".

Також у ніч на 3 липня пролунало багато вибухів – у РФ дрони атакували підсанкційний завод "Енергія". Вибухи було чути в обласному центрі та в місті Єлець, де розташоване одне з найбільших у РФ підприємств.

Нагадаємо, у ніч на 4 липня у РФ був вражений військовий завод. Азовський оптико-механічний завод виготовляє критичні компоненти для армії Росії.

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