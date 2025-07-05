"Путін хоче не територій": у WSJ назвали нову головну мету Путіна у війні

Головною метою Росії станом на зараз може бути не захоплення території України.

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У WSJ назвали нову головну мету Путіна у війні/ колаж: Главред, фото: kremlin.ru, ua.depositphotos.com

Основні тези матеріалу WSJ:

Головною метою РФ зараз може бути не захоплення території України

Зараз Путін хоче перемолоти війська і техніку України й підірвати підтримку з боку цивільних

Російський диктатор Володимир Путін посилює наступ в Україні, тоді як президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп відступає.

РФ посилює наступ і бомбардування міст по всій Україні, а зусилля Трампа з досягнення миру зайшли в глухий кут. Водночас те, що США вирішили призупинити постачання деякої зброї Україні, дає Путіну значний стимул "для його зусиль з послаблення західної підтримки", пише The Wall Street Journal.

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Путін під час розмови з Трампом у четвер, 3 липня, дав американському лідеру зрозуміти, що не збирається дослухатися до його закликів припинити війну, а також підтвердив, що його цілі не змінилися. РФ через кілька годин після цієї розмови масовано атакувала Київ дронами, внаслідок чого одна людина загинула і 26 були поранені.

"Стратегія Путіна спрямована на те, щоб зламати спроможність і волю України вести війну, посилюючи тиск на її військове і цивільне населення, тоді як наймогутніший прихильник країни відходить на другий план", – йдеться в матеріалі.

У виданні зазначили, що через останні події Путін ще більше впевнився у тому, що Росія "може пересидіти Україну та її прихильників у війні на виснаження".

"Але завоювання території може бути не найважливішою метою для Росії на цьому етапі війни. Натомість, як кажуть деякі аналітики, Путін хоче перемолоти війська і техніку свого меншого сусіда і підірвати підтримку з боку цивільного населення, а також на Заході", – припускають автори матеріалу.

Війна в Україні – останні новини

Нагадаємо, у ніч на 5 липня у РФ прогриміли вибухи – спалахнули пожежі на заводі та двох аеродромах. Зокрема, був атакований російський завод, що виготовляє для армії окупантів антени "Комета", які захищають дрони від українських засобів РЕБ.

Пізніше стало відомо, що ЗСУ вдарили по аеродрому РФ, де базуються літаки Су-34, Су-35С та Су-30СМ. У Генштабі підтвердили удар по аеродрому "Борисоглєбськ" у країні-агресорці Росії.

Нагадаємо, Україні потрібна зброя, щоб рухатися вперед – в НАТО звернулись до Трампа. Генсек НАТО сказав, що має вирішальне значення для колективної оборони.

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Про джерело: The Wall Street Journal The Wall Street Journal (WSJ) — щоденна міжнародна англомовна газета, орієнтована на ділові та фінансові новини. Заснована 8 липня 1889 р. Чарлзом Доу, Едвардом Джонсом і Чарльзом Бергстрессером. Одне з найвпливовіших та найбільших американських видань, що публікує статті за тематикою: політика, економіка, бізнес, технології, лайф-стайл тощо, пише Вікіпедія.

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