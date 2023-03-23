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"Били тих, хто за Україну": депортований хлопчик про знущання окупантів над українськими дітьми

23 березня 2023, 16:51
Російські окупанти брехали дітям про те, що від них нібито "відмовились батьки" та погрожували віддати на усиновлення.
похищенных детей вернули в Украину
Хлопчик, якого повернули з РФ в Україну, розповів про знущання окупантів над дітьми / Колаж фото скріншот з відео

Російська окупаційна армія насильно вивезла з України тисячі дітей. 22 березня стало відомо про те, що додому вдалося повернути 17 депортованих дітей. Щемливе відео вже розлетілося у Мережі.

Один із хлопчиків, якого вдалося повернути з дитячого полону, розповів про жахи, які відбувалися з українськими дітьми в країні-агресорці Росії. Виявилось, що окупанти навіть не піклувалися про харчування дітей.

"Їжі взагалі нормальної не було. Ми тікали, щоб купити собі нормальну їжу", - каже хлопчик.

відео дня

Окрім цього, росіяни били дітей. Вони були розлючені, коли чули, що українські діти не вірять російським пропагандистам та героїчно підтримують та вірять в Україну. Дехто не побоявся навіть вигукнути "Слава Україні", але за це окупанти карали дітей.

"(Били дітей - Главред) тих, хто був за Україну. Там з Херсонської області майже всі були за Україну. Палкою залізною били. Бив такий собі Астахов, який за безпеку відповідав. Він із себе царя вдавав ... Вони по спині дівчинку вдарили, в неї синець смужкою був ... Ми сиділи в залі і хтось вигукнув "Слава Україні", інший відповів "Героям Слава", то їх забрали потім. Я не знаю що з ними було", - пригадує звільнений хлопчик.

Окупанти намагалися залякати дітей та брехали про те, що батьки нібито від них відмовились і тепер їм загрожує усиновлення.

"Казали: "Кому ви з України взагалі потрібні? Ми вас відвеземо в інтернат, ви там посидите і все зрозумієте" ... Казали, що відвезуть нас у Псков, там інтернат і нас там "усиновлять". Ми казали, що від нас батьки не відмовлялися і ви нас нікуди не вивезете, а вони казали "Від вас відмовились". Я подзвонив мамі, а вона директору табору сказала: "Ви що взагалі хворі? Я такого не казала. Навіщо ви дітям брешете?". А вони казали: "Все одно ви їх не заберете. Це діти Росії будуть", - каже дитина.

незаконно депортированный мальчик вернулся в Украину
незаконно депортированный мальчик вернулся в Украину / скриншот из видео

Росіяни розповідали фейкові історії та заперечували те, що українська армія звільнила Херсон. Однак діти не вірили їм, бо знали правду.

Ордер на арешт Путіна через депортацію дітей

17 березня 2023 року стало відомо про те, що Міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт Путіна і уповноваженої при президенті РФ з прав дитини Марії Олексіївни Львової-Бєлової. Їх підозрюють у незаконній депортації та передачі дітей з окупованих територій України до РФ.

Цей ордер є секретним. Однак також вважається, що інформування громадськості може сприяти запобіганню подальшого вчинення злочинів.

Речник МЗС Росії Марія Захарова заявила, що Росія не буде нести зобов'язання, пов'язані з рішеннями Міжнародного кримінального суду.

Глава Офісу президента України Андрій Єрмак заявив, що було зафіксовано понад 16 тисяч випадків примусової депортації дітей. Україні вдалося повернути лише 308 дітей. Однак справжня кількість депортованих може бути більшою.

Варто відзначити, що тепер Путіна повинні заарештувати і передати до суду.

Президент України Володимир Зеленський відреагував на рішення МКС і назвав його історичним.

"Глава держави-терориста і ще одна російська посадова особа офіційно стали підозрюваними у воєнному злочині. У депортації українських дітей - незаконному переміщенні тисяч наших дітей на російську територію", - зазначив президент України.

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