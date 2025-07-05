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Україні потрібна зброя, щоб рухатися вперед: в НАТО звернулись до Трампа

Марія Николишин
5 липня 2025, 08:59
646
Генсек НАТО сказав, що має вирішальне значення для колективної оборони.
Україні потрібна зброя, щоб рухатися вперед: в НАТО звернулись до Трампа
Генсек НАТО звернувся до США / колаж: Главред, фото: Офіс президента

Головне із заяви Рютте:

  • Україну потрібно забезпечити ресурсами для самооборони
  • Запаси зброї в США мають перебувати на необхідному рівні
  • Він сподівається на гнучкість США

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте відреагував на рішення адміністрації Дональда Трампа призупинити постачання озброєння для України, пише Bloomberg.

Зокрема, Рютте заявив, що сподівається на "гнучкість" США, щоб забезпечити Україну ресурсами для самооборони.

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За його словам, США мають переконатися, що їхні запаси зброї перебувають на необхідному для них рівні, тому що це має вирішальне значення для колективної оборони НАТО.

"Водночас, звичайно, ми сподіваємося на гнучкість, ми повинні також переконатися, що Україна може рухатися вперед", - наголосив він.

Рютте також додав, що з огляду на явне небажання Росії працювати над припиненням вогню, союзники повинні "бути впевнені", що Україна "має все необхідне, щоб продовжувати боротьбу".

Україні потрібна зброя, щоб рухатися вперед: в НАТО звернулись до Трампа
Допомога США / Інфографіка: Главред

Постачання зброї із США - що відомо

Як повідомляв Главред, у ЗМІ з’явилася інформація про призупинення поставок зброї зі США до України, проте, за словами керівника Центру протидії дезінформації РНБО Андрія Коваленка, західні медіа не мають повної картини ситуації. Частина озброєнь продовжує надходити, а Україна готова закуповувати зброю у США.

Пізніше стало відомо, що саме міністр оборони Сполучених Штатів Піт Хегсет ухвалив рішення призупинити Україні постачання пакета озброєння. Цей пакет допомоги не загрожував скороченням американських арсеналів або обороноздатності держави.

Водночас, прем'єр-міністр Італії Джорджа Мелоні заявила, що Вашингтон не відмовився від підтримки Києва, а скасував окремі категорії допомоги.

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Про джерело: Bloomberg

Bloomberg - американська компанія (партнерство з обмеженою відповідальністю), провайдер фінансової інформації. Один із двох провідних світових постачальників фінансової інформації для професійних учасників фінансових ринків, пише Вікіпедія.

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