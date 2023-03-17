Зеленський приголомшливо відреагував на видачу ордера на арешт Путіна

Президент Зеленський заявив, що здійснити подібну злочинну операцію було б неможливо без наказу вищого керівника РФ.

Володимир Путін, Володимир Зеленський / скріншот YouTube

Президент України Володимир Зеленський відреагував на рішення Міжнародного кримінального суду в Гаазі про видачу ордера на арешт диктатора РФ Володимира Путіна.

Український лідер подякував команді прокурора Каріма Хана, співробітникам МКС і всім, хто допомагає нам боротися за справедливість.

"Історичне рішення, з якого почнеться історична відповідальність", – заявив Зеленський.

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"Глава держави-терориста і ще одна російська посадова особа офіційно стали підозрюваними у військовому злочині. У депортації українських дітей-незаконному переміщенні тисяч наших дітей на російську територію", - зазначив президент України.

Зеленський заявив, що здійснити подібну злочинну операцію було б неможливо без наказу вищого керівника РФ.

"Розділяти дітей з сім'ями, позбавляти їх будь - якої можливості зв'язатися з рідними, ховати дітей на російській території, розпорошувати по віддалених регіонах - все це очевидно російська державна політика, державні рішення, державне зло. Яке починається саме з першої посадової особи цієї держави", - додав президент.

Ордер на арешт Путіна - що відомо

17 березня 2023 року стало відомо про те, що Міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт Путіна і уповноваженої при президенті РФ з прав дитини Марії Олексіївни Львової-Бєлової. Їх підозрюють у незаконній депортації та передачі дітей з окупованих територій України до РФ.

Цей ордер є секретним. Однак також вважається, що інформування громадськості може сприяти запобіганню подальшого вчинення злочинів.

Речник МЗС Росії Марія Захарова заявила, що Росія не буде нести зобов'язання, пов'язані з рішеннями Міжнародного кримінального суду.

Глава Офісу президента України Андрій Єрмак заявив, що було зафіксовано понад 16 тисяч випадків примусової депортації дітей. Україні вдалося повернути лише 308 дітей. Однак справжня кількість депортованих може бути більшою.

Варто відзначити, що тепер Путіна повинні заарештувати і передати до суду.

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