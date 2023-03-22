Рятувальна операція у Запоріжжі завершилась: кількість постраждалих різко зросла - МВС

Внаслідок обстрілу постраждали 34 людини. Медикам не вдалося врятувати одну людину, вона померла.

У Запоріжжі завершили рятувальні роботи / Колаж фото Ігор Клименко

Російські окупанти обстріляли Запоріжжя у середу, 22 березня. На місці трагедії вже завершили рятувальну операцію. Про це заявив міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко.

Внаслідок обстрілу постраждали 34 людини, з яких 29 - госпіталізовані (з них троє дітей). Одну людину врятувати не вдалося, вона померла у лікарні. Рятувальникам вдалося звільнити з-під завалів 6 людей.

"Рятувальники та працівники комунальних служб розбирали завали у квартирах напівзруйнованих будинків. Допомагали нам багато волонтерів — дякую усім. Поліція на місці фіксувала докази чергового воєнного злочину РФ проти цивільного населення. Україна притягне до відповідальності кожного причетного. Стоїмо", - написав Ігор Клименко.

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Ракетна атака в Запоріжжі 22 березня - що відомо

У Запорізькій області 22 березня під час повітряної тривоги прогриміли кілька вибухів. Під вогнем перебували житлові будинки та острів Хортиця.

На ракетний удар по Запоріжжю відреагував президент України Володимир Зеленський.

"Запоріжжя. Прямо зараз російська ракета потрапила в багатоповерхову будівлю. Росія зі звірячою жорстокістю обстрілює місто. Попадання по житлових кварталах, де живуть звичайні люди, діти. Країна-терорист прагне знищити наші міста, нашу державу, наших людей", - написав глава держави і опублікував кадри прямого попадання російської ракети в житловий будинок.

У Запорізькій ОВА повідомили, що російські війська під час обстрілу Запоріжжя вдарили по житловій дев'ятиповерхівці, розташованій у спальному районі. Ворог випустив по будинку дві ракети.

Спікер Командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат повідомив, що російські війська при обстрілах Запоріжжя завдали удару по багатоповерхівці, ймовірно з РСЗВ "Торнадо-С".

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