Чоловік тільки сів у салон: в Одесі вибухнув автомобіль, перші подробиці

Наразі правоохоронці з’ясовують усі обставини події.

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Вибух в Одесі / колаж: Главред, фото: скріншот з відео, ua.depositphotos.com

Коротко:

В Одесі вибухнув автомобіль Opel

Постраждав чоловік, який знаходився всередині авто

Зараз на місці вибуху працює слідчо-оперативна група

В Одесі 5 липня вибухнув автомобіль. Відомо, що в цей час усередині перебував чоловік. Про це повідомляє Нацполіція Одеської області.

Відомо, що на спецлінію 102 зранку надійшло повідомлення про вибух автомобіля Opel на вулиці Варненській в Одесі.

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"За попередньою інформацією, постраждав чоловік, який знаходився всередині транспортного засобу. Йому надається медична допомога", - йдеться у повідомленні.

Правоохоронці додали, що на місці працює слідчо-оперативна група територіального підрозділу поліції та співробітники вибухотехнічної служби.

Правова кваліфікація події буде надана після зʼясування всіх обставин.

Варто додати, що в СБУ вибух авто в Київському районі Одеси назвали спробою теракту і вже відкрили відповідне кримінальне провадження.

"СБУ та Нацполіція проводять комплексні заходи для встановлення всіх обставин вибуху та осіб, причетних до нього. Досудове розслідування триває за ч. 2 ст. 258 Кримінального кодексу України (терористичний акт). Про подальші деталі розслідування будемо інформувати додатково", - додали у відомстві.

В Одесі вибухнув автомобіль - відео:

Нагадаємо, як повідомляв Главред, 2 липня у Житомирі прогриміли потужні вибухи. Згодом стало відомо, що це сталося поблизу обласного центру на трасі в бік Києва на території одного з підприємств.

Під час ліквідації наслідків вибухів, що сталися в середу в селі Березина Житомирської області, зі зруйнованого будинку було врятовано дитину. Під час вибухів загинуло двоє людей, постраждали ще 82 людини.

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