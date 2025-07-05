Чоловік тільки сів у салон: в Одесі вибухнув автомобіль, перші подробиці

Коротко:
- В Одесі вибухнув автомобіль Opel
- Постраждав чоловік, який знаходився всередині авто
- Зараз на місці вибуху працює слідчо-оперативна група
В Одесі 5 липня вибухнув автомобіль. Відомо, що в цей час усередині перебував чоловік. Про це повідомляє Нацполіція Одеської області.
Відомо, що на спецлінію 102 зранку надійшло повідомлення про вибух автомобіля Opel на вулиці Варненській в Одесі.
"За попередньою інформацією, постраждав чоловік, який знаходився всередині транспортного засобу. Йому надається медична допомога", - йдеться у повідомленні.
Правоохоронці додали, що на місці працює слідчо-оперативна група територіального підрозділу поліції та співробітники вибухотехнічної служби.
Правова кваліфікація події буде надана після зʼясування всіх обставин.
Варто додати, що в СБУ вибух авто в Київському районі Одеси назвали спробою теракту і вже відкрили відповідне кримінальне провадження.
"СБУ та Нацполіція проводять комплексні заходи для встановлення всіх обставин вибуху та осіб, причетних до нього. Досудове розслідування триває за ч. 2 ст. 258 Кримінального кодексу України (терористичний акт). Про подальші деталі розслідування будемо інформувати додатково", - додали у відомстві.
В Одесі вибухнув автомобіль - відео:
Нагадаємо, як повідомляв Главред, 2 липня у Житомирі прогриміли потужні вибухи. Згодом стало відомо, що це сталося поблизу обласного центру на трасі в бік Києва на території одного з підприємств.
Під час ліквідації наслідків вибухів, що сталися в середу в селі Березина Житомирської області, зі зруйнованого будинку було врятовано дитину. Під час вибухів загинуло двоє людей, постраждали ще 82 людини.
Читайте також:
- Готували новий замах на Гордона: СБУ розкрили агентурно-бойову групу РФ
- Чому росіяни хотіли вбити Стерненка: голова СБУ розкрив нові подробиці замаху
- Єрмака хотіли підірвати: Малюк розповів про план РФ щодо вбивства брата глави ОПУ
Про джерело: Національна поліція України
Національна поліція України — центральний орган виконавчої влади, що забезпечує охорону прав і свобод людини, протидію злочинності, підтримання публічної безпеки та порядку. Діяльність Національної поліції спрямовується та координується Кабінетом Міністрів України через Міністра внутрішніх справ згідно із законом, пише Вікіпедія.
Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред