УкрРус
Читати російською
  1. Новини
  3. Україна

"Б’ють, поки ППО ослаблена": в ISW пояснили цілі останніх ракетних ударів РФ по Україні

Альона Вороніна
9 травня 2024, 09:52
118
Російські загарбники намагаються встигнути завдати якомога більшої шкоди, поки в Україну не прибула допомога від США й українська ППО ослаблена.
Ракета, ракетный удар, спасатели
В ISW пояснили цілі останніх ракетних ударів РФ по Україні/ колаж: Главред, фото: міноборони РФ, ДСНС України

Країна-агресорка Росія буде й надалі завдавати масованих ударів ракетами і дронами по Україні як мінімум до того моменту, коли в Україну прибуде допомога від США.

Російські окупанти намагаються сильніше бити по енергетичній системі нашої держави, щоб максимально її зруйнувати і таким чином обмежити роботу українського оборонно-промислового комплексу. Таку думку висловили аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW).

Аналітики зазначають, що обстріл, який стався 8 травня, показав, що росіяни намагаються використати ослаблені можливості української протиповітряної оборони до прибуття американської допомоги.

відео дня

В ISW зазначили, що російські окупанти продовжать завдавати ударів по інфраструктурі, щоб вона залишалася пошкодженою у довгостроковій перспективі. Загарбники користуються тим, що українські сили ППО ослаблені через затримки з постачанням допомоги від Сполучених Штатів Америки.

Крім цього, країна-агресорка Росія почала сильніше бити по транспортній інфраструктурі, щоб обмежити постачання зброї на лінію фронту.

"Використання російськими військами обмежених серій великих ракетних ударів та ударів з безпілотників покликані зруйнувати, а не перекрити енергосистему України. Росія має використати більшу кількість ракет, щоб прорватися через систему ППО, що розташована біля енергетичних об'єктів, та завдати їм значних збитків", – зазначається у звіті Інституту вивчення війни.

Що таке Інститут вивчення війни (ISW)?

Інститут вивчення війни (англ. Institute for the Study of War, ISW) – американський аналітичний центр, заснований 2007 року військовим істориком Кімберлі Каган. Штаб-квартира розташована у Вашингтоні, округ Колумбія.

Наразі ISW працює як неприбуткова організація. ISW готував звіти про війну в Сирії, війну в Афганістані та війну в Іраку, "зосередившись на військових операціях, ворожих загрозах і політичних тенденціях у різних зонах конфліктів". З лютого 2022 року ISW публікує щоденні звіти про російське вторгнення в Україну, пиши Вікіпедія.

Удари ракетами і дронами по Україні

У ніч на 8 травня 2024 року російські окупанти завдали комбінованого удару ракетами різних типів і ударними БПЛА по території України. Атакували зокрема й столицю – Київ. Повітряна тривога тривала понад три години. Під удар потрапили енергооб'єкти у Львівській, Вінницькій, Полтавській, Кіровоградській, Запорізькій та Івано-Франківській областях. Зокрема, РФ атакувала газосховище на Львівщині. Також ракети РФ вдарили по теплостанції в Чевроноградському районі.

У ЗСУ попередили, що Росія готує комбіновані атаки по Україні. Росіяни ціляться на енергетичну інфраструктуру України, продовжують її знищувати. Речник Повітряних сил Ілля Євлаш заявив, що українці мають бути готовими до того, що країна-агресорка Росія буде продовжувати завдавати комбіновані удари по Україні.

В Укренерго повідомили, що РФ змінила тактику ударів по українських енергооб'єктах. Російські окупанти намагаються залишити без світла великі міста та регіони.

Читайте також:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

війна в Україні вторгнення Росії ракетний удар
Реклама

Головне за день

Рада ухвалила закон, який у рази підвищує штрафи для ухилянтів

Рада ухвалила закон, який у рази підвищує штрафи для ухилянтів

10:58 Україна
ВР звільнила віцепрем’єра Кубракова: Мінінфраструктури хочуть розділити навпіл

ВР звільнила віцепрем’єра Кубракова: Мінінфраструктури хочуть розділити навпіл

10:57 Україна
РФ знову атакує Україну "Калібрами": у ЗСУ розповіли про проблеми окупантів

РФ знову атакує Україну "Калібрами": у ЗСУ розповіли про проблеми окупантів

10:09 Україна
Всі головні новини

Популярне

Коли припиняться заморозки в Україні: синоптик назвала дату 53628

Коли припиняться заморозки в Україні: синоптик назвала дату

Відомий український продюсер показав справжнє обличчя Галкіна і Пугачової - деталі 17902

Відомий український продюсер показав справжнє обличчя Галкіна і Пугачової - деталі

Чим найкраще відмити унітаз: дуже простий, але ефективний спосіб 13436

Чим найкраще відмити унітаз: дуже простий, але ефективний спосіб

Крістіна Орбакайте позбавить сина Нікіту Преснякова спадщини - причина 12977

Крістіна Орбакайте позбавить сина Нікіту Преснякова спадщини - причина

Останні новини

11:19

Навіщо Путін хоче зупинити війну: експерт назвав умову для переговорів

11:15

Церковне свято 10 травня: що категорично заборонено робити у Світлу п'ятницю

10:58

Рада ухвалила закон, який у рази підвищує штрафи для ухилянтів

10:57

ВР звільнила віцепрем’єра Кубракова: Мінінфраструктури хочуть розділити навпіл

10:49

Китайський гороскоп на завтра 10 травня: Дракони - тримайте язик за зубами, Козлам - зрив планів

Що готує РФ для Донбасу, Харкова та Сум і скільки зможе воювати: інтерв'ю з КоваленкомЩо готує РФ для Донбасу, Харкова та Сум і скільки зможе воювати: інтерв'ю з Коваленком
10:44

У Раді розповіли, чи доведеться йти в ТЦК після електронного кабінету: нардеп "налякав" українців

10:31

Кейт Міддлтон зустрінеться з принцом Гаррі в Лондоні за однієї умови

10:09

РФ знову атакує Україну "Калібрами": у ЗСУ розповіли про проблеми окупантів

10:02

Деяким українцям дадуть гроші на комуналку: кому підняли суми через атаки РФ

Реклама
09:52

"Б’ють, поки ППО ослаблена": в ISW пояснили цілі останніх ракетних ударів РФ по Україні

09:51

Євробачення-2024 другий півфінал: де дивитися і хто виступить

09:35

Чоловік провалив співбесіду в перші п'ять хвилин: як йому це вдалося

09:22

Італія передасть Україні новий пакет допомоги, куди увійде система ППО SAMP/T

09:21

Гороскоп на завтра 10 травня: Ракам - токсичні стосунки, Терезам - глухий кут

09:00

Країни Заходу відкликають дипломатів із Росії: чого чекати Україні

08:59

"Він точно крякне": колишня дружина Остапчука заскочила в будинок, куди ведучий привів молоду дружину

08:51

"Україна не просила введення військ НАТО": Столтенберг назвав єдиний спосіб зупинити РФ

08:18

ЗСУ тримаються на межі сил: окупанти просунулися в районі Веселого - DeepState

08:10

Чому РФ обрала нову тактику обстрілівПогляд

08:03

Як легко почистити вертикальні жалюзі: спосіб, про який знають одиниці

Реклама
08:02

Крістіна Орбакайте позбавить сина Нікіту Преснякова спадщини - причина

07:30

Дрони атакували нафтобазу під Анапою в РФ: спалахнула потужна пожежаВідео

06:47

Російські дрони атакували Одещину: скільки збито і що відомо про наслідки

06:10

Мінський вождь Лукашенко почав словесно погрожувати зброєюПогляд

05:55

Головоломка для тих, у кого зір, як у яструба: треба за 5 секунд знайти панду

05:32

Росія готує багатовекторний наступ: Коваленко розкрив масштабні плани окупантів

04:45

РФ вистачить сил ще на 1,5-2 роки війни: Коваленко оцінив запас міцності окупантівВідео

04:00

Росія атакувала Україну найновішою Х-101: експерт розкрив, що це означає

03:30

Ловчиня багатих дідів: розкрито деталі особистого життя молодиці Петросяна

03:00

Доведеться розрулювати: у родичів Алли Пугачової сталася біда

02:20

"Танків досить багато": Коваленко розповів про серйозний тиск росіян на фронтіВідео

01:40

Потрібно знайти п'ять зірок серед моря квітів за 5 секунд - дуже складна головоломка

00:49

Мурат Налчаджиоглу накинувся на колишнього продюсера Ані Лорак

00:11

Мальдіви відкидають балерину: Волочкова ледь не потонула в шторм

00:09

США готують Україні нові пакети військової допомоги - Держдеп

08 травня, середа
23:56

Прогрес Росії дуже обмежений: топгенерал НАТО розкрив шанси України на перемогу

23:12

РФ змінила тактику ударів по українських енергооб'єктах - Укренерго

22:43

Росіяни прорвалися у Красногорівку: ЗСУ заблокували ворога - Волошин

22:38

Відомий український продюсер показав справжнє обличчя Галкіна і Пугачової - деталі

22:34

Число 71 серед 77 побачать тільки найуважніші: складна загадка з "родзинкою"

Реклама
22:30

На фронті загинув герой відомого мему "Ду ю спік паски?"

21:51

"Іконічні танці": зрадниця Ані Лорак засвітилася на Євробаченні 2024

21:45

Номер alyona alyona і Jerry Heil на Євробаченні-2024 міг зірватися - подробиціВідео

21:38

На фронті зараз одна з найбільш загрозливих ситуацій: Жорін - про плани РФ

21:34

Як почистити сітку витяжки від жиру: засіб, який добре спрацює

21:31

Крим стане "болючим" місцем росіян: розкрито переваги ATACMS над Storm Shadows

21:18

Найкращий період для змін: що категорично не можна робити у період Молодого МісяцяВідео

21:03

Оцінювати ефект від допомоги США надто рано: Остін зробив заяву про успіхи ЗСУ

20:05

Кількість масованих атак на Україну раптово впала: Світан назвав причину

19:36

Влупить 5-градусний мороз: коли в Україну прийде потепління

^
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2024
Пасха 2024
Великдень 2024 в Україні: дати для православних і католиківВеликий піст 2024Китайський Новий рік 2024Церковний календар на 2024 рікЩо має бути на столі на Великдень: список страв і традиціїЧому Україна перейшла на новий календар, але Пасха - у травні: як визначається датаВеликдень 2024: що можна і не можна класти у кошик до церквиЯке сьогодні свято
Новини України
Новини КиєваТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніКурс валютМобілізаціяТарифиПолітика
Привітання
З днем народження подругиЗ днем народження, кумЗ днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження сина
Війна з Росією
Розпад РосіїБої за АвдіївкуВійськова допомогаКарта повітряних тривогРосія проти НАТОКонтрнаступ ЗСУБавовна в РосіїКрим
Синоптик
Прогноз погодиМагнітна буря
Цікаве
Тести по картинціГоловоломкиОптичні ілюзіїНародні прикметиСпорт з Анітою ЛуценкоУкраїнська мова з АвраменкомУсе про шоу-бізнес
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове меню
Мода та краса
Гарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре ТанаЖіночі стрижкиФарбування волосся
Лайфхаки
ПранняКімнатні рослиниСад та городУсе про салоПрибиранняАвто
Персони
Володимир Зеленський новостиВолодимир Путін новиниКирило Буданов новиниВалерій Залужний новиниРоман Світан новини
© 2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти