"Б’ють, поки ППО ослаблена": в ISW пояснили цілі останніх ракетних ударів РФ по Україні

Країна-агресорка Росія буде й надалі завдавати масованих ударів ракетами і дронами по Україні як мінімум до того моменту, коли в Україну прибуде допомога від США.

Російські окупанти намагаються сильніше бити по енергетичній системі нашої держави, щоб максимально її зруйнувати і таким чином обмежити роботу українського оборонно-промислового комплексу. Таку думку висловили аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW).

Аналітики зазначають, що обстріл, який стався 8 травня, показав, що росіяни намагаються використати ослаблені можливості української протиповітряної оборони до прибуття американської допомоги.

В ISW зазначили, що російські окупанти продовжать завдавати ударів по інфраструктурі, щоб вона залишалася пошкодженою у довгостроковій перспективі. Загарбники користуються тим, що українські сили ППО ослаблені через затримки з постачанням допомоги від Сполучених Штатів Америки.

Крім цього, країна-агресорка Росія почала сильніше бити по транспортній інфраструктурі, щоб обмежити постачання зброї на лінію фронту.

Що таке Інститут вивчення війни (ISW)?

Інститут вивчення війни (англ. Institute for the Study of War, ISW) – американський аналітичний центр, заснований 2007 року військовим істориком Кімберлі Каган. Штаб-квартира розташована у Вашингтоні, округ Колумбія.

Наразі ISW працює як неприбуткова організація. ISW готував звіти про війну в Сирії, війну в Афганістані та війну в Іраку, "зосередившись на військових операціях, ворожих загрозах і політичних тенденціях у різних зонах конфліктів". З лютого 2022 року ISW публікує щоденні звіти про російське вторгнення в Україну, пиши Вікіпедія.