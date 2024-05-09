"Б’ють, поки ППО ослаблена": в ISW пояснили цілі останніх ракетних ударів РФ по Україні

Російські загарбники намагаються встигнути завдати якомога більшої шкоди, поки в Україну не прибула допомога від США й українська ППО ослаблена.

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В ISW пояснили цілі останніх ракетних ударів РФ по Україні/ колаж: Главред, фото: міноборони РФ, ДСНС України

Країна-агресорка Росія буде й надалі завдавати масованих ударів ракетами і дронами по Україні як мінімум до того моменту, коли в Україну прибуде допомога від США.

Російські окупанти намагаються сильніше бити по енергетичній системі нашої держави, щоб максимально її зруйнувати і таким чином обмежити роботу українського оборонно-промислового комплексу. Таку думку висловили аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW).

Аналітики зазначають, що обстріл, який стався 8 травня, показав, що росіяни намагаються використати ослаблені можливості української протиповітряної оборони до прибуття американської допомоги.

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В ISW зазначили, що російські окупанти продовжать завдавати ударів по інфраструктурі, щоб вона залишалася пошкодженою у довгостроковій перспективі. Загарбники користуються тим, що українські сили ППО ослаблені через затримки з постачанням допомоги від Сполучених Штатів Америки.

Крім цього, країна-агресорка Росія почала сильніше бити по транспортній інфраструктурі, щоб обмежити постачання зброї на лінію фронту.

"Використання російськими військами обмежених серій великих ракетних ударів та ударів з безпілотників покликані зруйнувати, а не перекрити енергосистему України. Росія має використати більшу кількість ракет, щоб прорватися через систему ППО, що розташована біля енергетичних об'єктів, та завдати їм значних збитків", – зазначається у звіті Інституту вивчення війни.

Що таке Інститут вивчення війни (ISW)? Інститут вивчення війни (англ. Institute for the Study of War, ISW) – американський аналітичний центр, заснований 2007 року військовим істориком Кімберлі Каган. Штаб-квартира розташована у Вашингтоні, округ Колумбія. Наразі ISW працює як неприбуткова організація. ISW готував звіти про війну в Сирії, війну в Афганістані та війну в Іраку, "зосередившись на військових операціях, ворожих загрозах і політичних тенденціях у різних зонах конфліктів". З лютого 2022 року ISW публікує щоденні звіти про російське вторгнення в Україну, пиши Вікіпедія.

Удари ракетами і дронами по Україні

У ніч на 8 травня 2024 року російські окупанти завдали комбінованого удару ракетами різних типів і ударними БПЛА по території України. Атакували зокрема й столицю – Київ. Повітряна тривога тривала понад три години. Під удар потрапили енергооб'єкти у Львівській, Вінницькій, Полтавській, Кіровоградській, Запорізькій та Івано-Франківській областях. Зокрема, РФ атакувала газосховище на Львівщині. Також ракети РФ вдарили по теплостанції в Чевроноградському районі.

У ЗСУ попередили, що Росія готує комбіновані атаки по Україні. Росіяни ціляться на енергетичну інфраструктуру України, продовжують її знищувати. Речник Повітряних сил Ілля Євлаш заявив, що українці мають бути готовими до того, що країна-агресорка Росія буде продовжувати завдавати комбіновані удари по Україні.

В Укренерго повідомили, що РФ змінила тактику ударів по українських енергооб'єктах. Російські окупанти намагаються залишити без світла великі міста та регіони.

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