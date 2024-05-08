Росія готує комбіновані атаки по Україні: у ЗСУ попередили про серйозні загрози

Росіяни ціляться на енергетичну інфраструктуру України, продовжують її знищувати, заявив Євлаш.

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Росія готує комбіновані атаки по Україні / колаж: Главред, фото: ДСНС, скріншот: відео

Речник Повітряних сил Ілля Євлаш заявив, що українці мають бути готовими до того, що країна-агресорка Росія буде продовжувати завдавати комбіновані удари по Україні.

"Ми бачимо, що це серйозна атака з досить великим застосуванням великої кількості різних типів ракет. Звичайно, що ворог аналізує застосування, намагається збирати інформацію в тому числі й зі своєї розвідки, з відкритих джерел про те які саме об'єкти їм вдалося уразити", - заявив він в ефірі телемарафону "Єдині новини".

Євлаш додав, що росіяни ціляться на енергетичну інфраструктуру України, продовжують її знищувати та намагаються бити по різних об'єктах.

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"Ми маємо бути готовими до того, що противник може продовжувати такі свої удари. Бачили дещо зменшення останнім часом "Шахедів". Однак цієї ночі ворог використав понад два десятки своїх ударних БПЛА. Тому в цьому плані ми маємо бути готовими до відбиття всіх можливих варіантів повітряного нападу", - зазначив він.

Хто такий Ілля Євлаш? Євлаш Ілля - речник Повітряних сил ЗСУ, майор. Раніше був начальником пресслужби ОСУВ "Хортиця". Тимчасово виконував обов'язки начальника служби зв'язків із громадськістю Командування Сухопутних військ ЗСУ. Родом із міста Мена, що на Чернігівщині. Закінчив Національний університет оборони за спеціальністю "Політологія" та Києво-Могилянську академію за спеціальністю "Журналістика". Про це повідомляє Вікіпедія. До призову на службу у 2020 році працював кореспондентом на каналі "Еспресо".

Ракетний удар по Україні 8 травня: що відомо

Нагадаємо, що в ніч на 8 травня росіяни масштабно атакували Україну ракетами. після 3 години ночі російські окупанти влаштували масовану ракетну атаку. Повідомлялося про запуск "Кинжалів" у бік Київської області. Вибухи лунали у Львівській, Івано-Франківській та Київській областях, а також у Києві.

РФ атакувала газосховище на Львівщині, збито 8 із 12 ракет. Окупанти вже не вперше цього року б'ють саме по Стрийському району. Також ракети РФ вдарили по теплостанції в Чевроноградському районі. За інформацією, жертв і постраждалих немає.

У Міненерго повідомили, що окупанти атакували ракетами об'єкти енергетики в 6 областях. Під удар потрапили об'єкти генерації в Полтавській, Кіровоградській, Запорізькій, Львівській, Івано-Франківській, Вінницькій областях. Наслідки уточнюються. Енергетики вже працюють над їхньою ліквідацією.

В Україні сьогодні масово вимикатимуть світло. Російські окупанти вночі випустили по енергетичній інфраструктурі у низці областей нашої країни понад 50 ракет та 20 дронів-камікадзе "Шахед". Пошкоджень зазнали тепло та гідроелектростанції.

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