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РФ змінила тактику ударів по українських енергооб'єктах - Укренерго

Ангеліна Підвисоцька
8 травня 2024, 23:12
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Російські окупанти намагаються залишити без світла великі міста та регіони.
отключение света, шахед
Окупанти змінили тактику ударів по українських енергооб'єктах / Колаж: Главред, фото: УНІАН, фото: depositphotos.com/ua

Російські окупанти змінили тактику ударів по українських енергооб'єктах. Ціль ударів не змінилась - досягнути блекауту в українській енергосистемі. Про це заявила директор з комунікацій НЕК "Укренерго" Марія Цатурян.

Перше, на що слід звернути увагу, це щільність та інтенсивність ударів дронів і ракет на конкретні об'єкти в конкретних регіонах.

"Ворог намагається вибити з мережі великі міста або регіони, де розташована промисловість", - сказала Цатурян.

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До того ж окупанти атакують енергооб'єкти не лише в опалювальний період.

"З кінця березня ворог не припиняє спроб знищити і пошкодити якомога більше об'єктів в енергосистемі. Зокрема, РФ намагається зменшити можливість української енергосистеми виробляти електрику, намагаючись поцілити та уразити якомога більше українських електростанцій", - додали в "Укренерго".

Через ці атаки в українській енергосистемі ще довго буде спостерігатись дефіцит.

Що відомо про "Укренерго"?

ПрАТ "Національна енергетична компанія "Укренерго" - оператор системи передачі України зі статусом члена спостерігача ENTSO-E, з функціями оперативно-технологічного управління Об'єднаною енергосистемою України (ОЕС). Компанія займається передачею електроенергії магістральними електромережами від генерації до розподільчих мереж на ринку електричної енергії України, передає Вікіпедія.

Ракетний удар по Україні 8 травня 2024 року

Після третьої години ночі російські окупанти влаштували масовану ракетну атаку. На той час більшість областей уже годину були в небезпеці через масовану атаку БПЛА. Вибухи лунали у Львівській, Івано-Франківській та Київській областях, а також у Києві - активно працювали українські сили ППО.

У Київській міській адміністрації повідомили, що РФ застосувала крилаті ракети Х-101/Х-555/Х-55 з бортів стратегічних бомбардувальників Ту-95МС. Ракети заходили на Київ за різними напрямками.

За словами очільника КМВА Сергія Попка, силами і засобами протиповітряної оборони всі повітряні цілі в районі столиці були знищені.

У Міненерго повідомили, що окупанти атакували об'єкти генерації та передачі електроенергії в шести областях: Полтавській, Кіровоградській, Запорізькій, Львівській, Івано-Франківській, Вінницькій. Наслідки уточнюються. Енергетики вже працюють над їхньою ліквідацією. У ДТЕК уточнили, що постраждали три ТЕС.

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