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РФ вдарила по Києву крилатими ракетами: що відомо про наслідки атаки

Анна Ярославська
8 травня 2024, 06:47оновлено 8 травня, 07:28
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На Київщині внаслідок ворожої атаки загорівся об'єкт цивільної інфраструктури.
Ту-95МС, повітряна тривога
РФ застосувала крилаті ракети Х-101/Х-555/Х-55 з бортів бомбардувальників Ту-95МС / Колаж: Главред, фото: overclockers.ru,t.me/alarmukraine

У ніч на 8 травня російські окупанти завдали ракетного удару по Україні. Атакували зокрема й столицю - Київ. Повітряна тривога тривала понад три години.

Як повідомили в Київській міській військовій адміністрації, РФ застосувала крилаті ракети Х-101/Х-555/Х-55 з бортів стратегічних бомбардувальників Ту-95МС. Ракети заходили на Київ за різними напрямками.

"Силами і засобами протиповітряної оборони всі повітряні цілі в районі столиці були знищені", - повідомив глава КМВА Сергій Попко.

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За попередніми даними, у столиці обійшлося без постраждалих і руйнувань.

Тим часом мер Броварів Ігор Сапожко повідомив, що на Київщині внаслідок ворожої атаки загорівся об'єкт цивільної інфраструктури. На місці працюють рятувальники.

"За інформацією ДСНС, сталося загоряння об'єкта цивільної інфраструктури в одному з населених пунктів Броварського району. Рятувальники працюють, подробиці - офіційно згодом", - йдеться в повідомленні.

Ракетний удар по Україні 8 травня 2024 року

Після третьої години ночі російські окупанти влаштували масовану ракетну атаку. На той час більшість областей уже годину були в небезпеці через масовану атаку БПЛА.

Вибухи лунали у Львівській, Івано-Франківській та Київській областях, а також у Києві - активно працювали українські сили ППО.

Повідомлялося про запуск "Кинджалів" у бік Київської області, проте згодом моніторингові канали повідомили, що це фальш-ціль.

РФ вдарила по Києву крилатими ракетами: що відомо про наслідки атаки
​Ракета Кинджал - характеристики та загрози / Інфографіка: Главред ​

Пізніше в Міненерго повідомили, що окупанти атакували об'єкти генерації та передачі електроенергії в шести областях: Полтавській, Кіровоградській, Запорізькій, Львівській, Івано-Франківській, Вінницькій.

Наслідки уточнюються. Енергетики вже працюють над їхньою ліквідацією.

Що відомо про ракету "Кинджал"

Х-47М2 "Кинджа́л" — російська аеробалістична ракета з можливістю нести ядерний заряд. Після успішних випробувань комплекс прийнятий на озброєння і з 1 грудня 2017 року став на бойове чергування на аеродромах Південного військового округу.

Ракету, імовірно, створено на основі 9К720 "Іскандер-М". Часто називають гіперзвуковою ракетною системою, що не зовсім коректно, оскільки попри те, що майже всі балістичні ракети досягають гіперзвукової швидкості на певних етапах польоту, ця система не є ані гіперзвуковим глайдером, ані гіперзвуковою крилатою ракетою, повідомляє Вікіпедія.

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