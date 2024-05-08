РФ вдарила по Києву крилатими ракетами: що відомо про наслідки атаки

У ніч на 8 травня російські окупанти завдали ракетного удару по Україні. Атакували зокрема й столицю - Київ. Повітряна тривога тривала понад три години.
Як повідомили в Київській міській військовій адміністрації, РФ застосувала крилаті ракети Х-101/Х-555/Х-55 з бортів стратегічних бомбардувальників Ту-95МС. Ракети заходили на Київ за різними напрямками.
"Силами і засобами протиповітряної оборони всі повітряні цілі в районі столиці були знищені", - повідомив глава КМВА Сергій Попко.
За попередніми даними, у столиці обійшлося без постраждалих і руйнувань.
Тим часом мер Броварів Ігор Сапожко повідомив, що на Київщині внаслідок ворожої атаки загорівся об'єкт цивільної інфраструктури. На місці працюють рятувальники.
"За інформацією ДСНС, сталося загоряння об'єкта цивільної інфраструктури в одному з населених пунктів Броварського району. Рятувальники працюють, подробиці - офіційно згодом", - йдеться в повідомленні.
Ракетний удар по Україні 8 травня 2024 року
Після третьої години ночі російські окупанти влаштували масовану ракетну атаку. На той час більшість областей уже годину були в небезпеці через масовану атаку БПЛА.
Вибухи лунали у Львівській, Івано-Франківській та Київській областях, а також у Києві - активно працювали українські сили ППО.
Повідомлялося про запуск "Кинджалів" у бік Київської області, проте згодом моніторингові канали повідомили, що це фальш-ціль.
Пізніше в Міненерго повідомили, що окупанти атакували об'єкти генерації та передачі електроенергії в шести областях: Полтавській, Кіровоградській, Запорізькій, Львівській, Івано-Франківській, Вінницькій.
Наслідки уточнюються. Енергетики вже працюють над їхньою ліквідацією.
Що відомо про ракету "Кинджал"
Х-47М2 "Кинджа́л" — російська аеробалістична ракета з можливістю нести ядерний заряд. Після успішних випробувань комплекс прийнятий на озброєння і з 1 грудня 2017 року став на бойове чергування на аеродромах Південного військового округу.
Ракету, імовірно, створено на основі 9К720 "Іскандер-М". Часто називають гіперзвуковою ракетною системою, що не зовсім коректно, оскільки попри те, що майже всі балістичні ракети досягають гіперзвукової швидкості на певних етапах польоту, ця система не є ані гіперзвуковим глайдером, ані гіперзвуковою крилатою ракетою, повідомляє Вікіпедія.
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