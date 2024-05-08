РФ запустила по Україні 76 ракет і дронів: скільки цілей збили сили ППО

У результаті протиповітряного бою захисники українського неба знищили 59 повітряних цілей.

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Ракетний удар по Україні 8 травня: скільки ракет було збито / Колаж: Главред, фото: ДСНС

У ніч на 8 травня 2024 року російські окупанти завдали комбінованого удару ракетами різних типів і ударними БпЛА по території України.

Як повідомив командувач Повітряних Сил генерал-лейтенант Микола Олещук, загалом ворог застосував 76 засобів повітряного нападу - 55 ракет і 21 ударний безпілотник:

1 аеробалістичну ракету Х-47М2 "Кинджал" (пуск із Тамбовської обл. - РФ);

2 балістичні ракети "Іскандер-М" (з Криму);

4 крилаті ракети "Калібр" (з акваторії Чорного моря);

45 крилатих ракет Х-101/Х-555 із літаків стратегічної авіації Ту-95 МС (район пусків Саратовська обл. - РФ, акваторія Каспійського моря);

1 крилату ракету "Іскандер-К" (з Криму);

2 керовані авіаційні ракети Х-59/Х-69 (з окупованої Запорізької обл.);

21 ударний БпЛА типу "Shahed-131/136" (з районів Приморсько-Ахтарськ, Курська обл. - РФ).

До відбиття повітряного нападу противника було залучено: винищувальну авіацію, зенітні ракетні війська Повітряних Сил, мобільні вогневі групи та підрозділи радіоелектронної боротьби Сил оборони України.

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У результаті протиповітряного бою знищено 59 повітряних цілей:

33 крилаті ракети Х-101/Х-555;

4 крилаті ракети "Калібр";

2 керовані авіаційні ракети Х-59/Х-69;

20 ударних БпЛА типу "Shahed-131/136".

Знищено 59 повітряних цілей: 39 ракет і 20 ударних дронів / t.me/ComAFUA

"Противник продовжує завдавати ударів по об'єктах критичної інфраструктури України та інших важливих стратегічних об'єктах. Я дякую всім, хто сьогодні доклав максимум зусиль, щоб ворог не досяг своїх цілей", - додав Олещук.

Хто такий Микола Олещук Микола Миколайович Олещук (нар. 25 травня 1972, м. Луцьк) — український воєначальник, генерал-лейтенант. Командувач Повітряних сил Збройних сил України (від 9 серпня 2021). Має звання Героя України, пише Вікіпедія. Неодноразово залучався до виконання бойових (службових) завдань у складі сил та засобів антитерористичної операції та операції об'єднаних сил на території Донецької та Луганської областей. Під час повномасштабного російського вторгнення генерал-лейтенант Микола Олещук організував ефективну протиповітряну оборону Києва, Одеси, Львова, Дніпра тощо. Завдяки рішенням генерал-лейтенанта вдалося вивести з-під удару літаки бригад тактичної та транспортної авіації, провести успішне застосування авіації, зенітних ракетних військ та не допущено панування ворожих літаків у повітрі.

Ракетний удар по Україні 8 травня 2024 року

Після третьої години ночі російські окупанти влаштували масовану ракетну атаку. На той час більшість областей уже годину були в небезпеці через масовану атаку БПЛА. Вибухи лунали у Львівській, Івано-Франківській та Київській областях, а також у Києві - активно працювали українські сили ППО.

У Київській міській адміністрації повідомили, що РФ застосувала крилаті ракети Х-101/Х-555/Х-55 з бортів стратегічних бомбардувальників Ту-95МС. Ракети заходили на Київ за різними напрямками.

За словами очільника КМВА Сергія Попка, силами і засобами протиповітряної оборони всі повітряні цілі в районі столиці були знищені.

У Міненерго повідомили, що окупанти атакували об'єкти генерації та передачі електроенергії в шести областях: Полтавській, Кіровоградській, Запорізькій, Львівській, Івано-Франківській, Вінницькій. Наслідки уточнюються. Енергетики вже працюють над їхньою ліквідацією.

У ДТЕК уточнили, що постраждали три ТЕС.

Усі подробиці про наслідки ракетної атаки РФ по областях читайте в матеріалі: Ракетний удар по Україні 8 травня: пошкоджено об'єкти інфраструктури, постраждали люди.

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