Блокада двох міст: в ISW розкрили плани армії РФ на Донбасі

Головні тези:

Російська окупаційна армія планує перерізати наземні шляхи постачання до Покровська та Мирнограда на Донеччині, щоб змусити українські війська відступити з цих міст. Про це пишуть аналітики Інституту вивчення війни у звіті за 13 січня.

Траси Т-0405 і Т-0406 є двома з трьох основних наземних шляхів забезпечення українського угруповання в районі Покровська-Мирнограда, що пролягають зі сходу на захід.

"Російські війська, ймовірно, мають намір перерізати українські наземні лінії постачання в Покровськ і Мирноград, щоб змусити українські підрозділи вийти з цих міст упродовж наступних місяців", - вважають аналітики ISW.

На думку експертів, просування російських військ на схід і захід від Покровська може ускладнити логістику та спроможність українських військ поповнювати запаси й передислоковувати війська, у результаті Сили оборони будуть змушені відступити на північ, що дасть змогу російським окупантам оточити Покровськ і Мирноград. Це також дозволить росіянам просунутися до адміністративного кордону між Донецькою та Дніпропетровською областями.

Аналітики припускають, що російське військове командування, ймовірно, сподівається уникнути проведення лобових атак на міські райони Покровська та Мирнограда великою кількістю піхоти. Блокада цих міст збільшує ймовірність відступу українських військ, що дозволить росіянам захопити ці населені пункти без проведення важких міських боїв.

Кілька місяців ворог намагається захопити місто Покровськ на Донеччині, кидаючи на цей напрямок багато сил і засобів. Однак українські військові стверджують, що зараз у ворога з'явилася інша головна мета. Зокрема, армія країни-агресора Росії хоче наблизитися до Дніпропетровщини, тому штурмує Покровськ не в лоб, а намагається обійти місто з півдня на захід.

Армія РФ перебуває за кілька кілометрів від Покровська. Інтенсивність і кількість обстрілів зростає. У місті досі залишаються близько семи тисяч осіб.

Як повідомляв Главред із посиланням на Reuters, в Україні зупинили видобуток коксівного вугілля на шахті в Покровську Донецької області через наближення російських військ до міста.

Інші новини:

Що таке Інститут вивчення війни (ISW)?

Інститут вивчення війни (англ. Institute for the Study of War, ISW) – американський аналітичний центр, заснований 2007 року військовим істориком Кімберлі Каган. Штаб-квартира розташована у Вашингтоні, округ Колумбія.

Наразі ISW працює як неприбуткова організація. ISW готував звіти про війну в Сирії, війну в Афганістані та війну в Іраку, "зосередившись на військових операціях, ворожих загрозах і політичних тенденціях у різних зонах конфліктів". З лютого 2022 року ISW публікує щоденні звіти про російське вторгнення в Україну, пиши Вікіпедія.