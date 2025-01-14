Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Україна

Блокада двох міст: в ISW розкрили плани армії РФ на Донбасі

Анна Ярославська
14 січня 2025, 06:59оновлено 14 січня, 07:29
275
Російське військове командування, ймовірно, сподівається уникнути проведення лобових атак на міські райони Покровська та Мирнограда.
Покровськ, карта Deep State
Російські війська готуються до блокади Покровська і Мирнограда / Колаж: Главред, фото: Суспільне, deepstatemap

Головні тези:

  • Окупанти хочуть влаштувати блокаду Покровська та Мирнограда
  • Армія РФ сподівається змусити ЗСУ відступити
  • У планах загарбників - просунутися до кордону з Дніпропетровщиною

Російська окупаційна армія планує перерізати наземні шляхи постачання до Покровська та Мирнограда на Донеччині, щоб змусити українські війська відступити з цих міст. Про це пишуть аналітики Інституту вивчення війни у звіті за 13 січня.

Траси Т-0405 і Т-0406 є двома з трьох основних наземних шляхів забезпечення українського угруповання в районі Покровська-Мирнограда, що пролягають зі сходу на захід.

відео дня

"Російські війська, ймовірно, мають намір перерізати українські наземні лінії постачання в Покровськ і Мирноград, щоб змусити українські підрозділи вийти з цих міст упродовж наступних місяців", - вважають аналітики ISW.

На думку експертів, просування російських військ на схід і захід від Покровська може ускладнити логістику та спроможність українських військ поповнювати запаси й передислоковувати війська, у результаті Сили оборони будуть змушені відступити на північ, що дасть змогу російським окупантам оточити Покровськ і Мирноград. Це також дозволить росіянам просунутися до адміністративного кордону між Донецькою та Дніпропетровською областями.

Покровськ та Мирноград на карті
Покровськ і Мирноград на карті / deepstatemap

Аналітики припускають, що російське військове командування, ймовірно, сподівається уникнути проведення лобових атак на міські райони Покровська та Мирнограда великою кількістю піхоти. Блокада цих міст збільшує ймовірність відступу українських військ, що дозволить росіянам захопити ці населені пункти без проведення важких міських боїв.

Блокада двох міст: в ISW розкрили плани армії РФ на Донбасі
Що відомо про Покровськ / Інфографіка: Главред ​

Ситуація в Покровську - останні новини

Кілька місяців ворог намагається захопити місто Покровськ на Донеччині, кидаючи на цей напрямок багато сил і засобів. Однак українські військові стверджують, що зараз у ворога з'явилася інша головна мета. Зокрема, армія країни-агресора Росії хоче наблизитися до Дніпропетровщини, тому штурмує Покровськ не в лоб, а намагається обійти місто з півдня на захід.

Армія РФ перебуває за кілька кілометрів від Покровська. Інтенсивність і кількість обстрілів зростає. У місті досі залишаються близько семи тисяч осіб.

Як повідомляв Главред із посиланням на Reuters, в Україні зупинили видобуток коксівного вугілля на шахті в Покровську Донецької області через наближення російських військ до міста.

Інші новини:

Що таке Інститут вивчення війни (ISW)?

Інститут вивчення війни (англ. Institute for the Study of War, ISW) – американський аналітичний центр, заснований 2007 року військовим істориком Кімберлі Каган. Штаб-квартира розташована у Вашингтоні, округ Колумбія.

Наразі ISW працює як неприбуткова організація. ISW готував звіти про війну в Сирії, війну в Афганістані та війну в Іраку, "зосередившись на військових операціях, ворожих загрозах і політичних тенденціях у різних зонах конфліктів". З лютого 2022 року ISW публікує щоденні звіти про російське вторгнення в Україну, пиши Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

війна в Україні Покровськ новини України війна Росії та України Інститут вивчення війни Фронт
Новини партнерів

Головне за день

Більше
Домовленість про припинення вогню на зразок "Мінська" може бути досягнута за 3-4 місяці – Ягун

Домовленість про припинення вогню на зразок "Мінська" може бути досягнута за 3-4 місяці – Ягун

09:00Інтерв'ю
Ніч у Росії була дуже "спекотною": безпілотники атакували важливі обʼєкти

Ніч у Росії була дуже "спекотною": безпілотники атакували важливі обʼєкти

08:47Світ
"Дуже швидко": Трамп сказав, коли зустрінеться з Путіним

"Дуже швидко": Трамп сказав, коли зустрінеться з Путіним

08:24Світ
Реклама

Популярне

Більше
Гороскоп на сьогодні 14 січня: Тельцям - хороші новини, Козерогам - прибуток

Гороскоп на сьогодні 14 січня: Тельцям - хороші новини, Козерогам - прибуток

"Я відмовляюся від опалення": жінка показала простий спосіб, як зігрітися взимку

"Я відмовляюся від опалення": жінка показала простий спосіб, як зігрітися взимку

"Сьогодні плакав": вночі побили популярного співака

"Сьогодні плакав": вночі побили популярного співака

Карта Deep State онлайн за 14 січня що відбувається на фронті (оновлюється)

Карта Deep State онлайн за 14 січня що відбувається на фронті (оновлюється)

Землю накрила потужна магнітна буря: на Сонці виявили корональну діру

Землю накрила потужна магнітна буря: на Сонці виявили корональну діру

Останні новини

09:11

"Як і тато": Максим Галкін приголомшив новою навичкою сина

09:00

Домовленість про припинення вогню на зразок "Мінська" може бути досягнута за 3-4 місяці – ЯгунВідео

08:56

Суд сьогодні розгляне протокол НАЗК складений на мера Броварів Сапожка

08:47

Ніч у Росії була дуже "спекотною": безпілотники атакували важливі обʼєкти

08:40

Карта Deep State онлайн за 14 січня що відбувається на фронті (оновлюється)

Вибори в Україні можуть бути частиною підготовки до переговорів з Путіним - КошельВибори в Україні можуть бути частиною підготовки до переговорів з Путіним - Кошель
08:24

"Дуже швидко": Трамп сказав, коли зустрінеться з Путіним

08:13

"Багато років у щасливому шлюбі": відома ведуча видала ім'я дружини Пивоварова

08:10

Зустріч Путіна та Трампа: до чого тут Швейцарія?Погляд

07:36

Армія РФ окупувала Зелене і просунулася в 11 населених пунктах - DeepState

Реклама
07:10

Чим відрізняються 2 хлопці: треба знайти 3 відмінності за 17 секунд

06:59

Блокада двох міст: в ISW розкрили плани армії РФ на Донбасі

06:10

Що тепер робить товариш Трамп?Погляд

05:55

Гороскоп на завтра 15 січня: Дівам - важливе повідомлення, Терезам - винагорода

05:30

Штаб РФ підірвали КАБами: нові деталі удару по КП росіян на сході

05:00

Яке сьогодні свято 14 січня 2025 року: що не можна робити у цей день

04:31

Вибори в будь-який момент: Кошель сказав, чи можна провести голосування під час війниВідео

04:05

Що таке шквиря: мало хто пояснить термін, який позначає відоме явищеВідео

03:45

Залишатиметься свіжою довше: цибулю варто зберігати подалі від одного овоча

03:32

Для 3 знаків зодіаку початок 2025 року стане справжньою казкою: хто вони

03:03

"Є лише один ньюанс": кінолог назвав найкращу породу собак "для сімей"Відео

Реклама
02:36

Як зняти етикетку з одягу, щоб не пошкодити його: лайфхак з пилочкою

02:29

"Неймовірна": останній романтик Сергій Притула зворушливо звернувся до дружини

02:15

Що побачили на картинці першим: оптична ілюзія, яка стала хітом в TikTok

02:00

Наталя Могилевська заговорила про зраду в шлюбі - що сталося

01:54

Чотири знаки зодіаку, які знайдуть свою другу половинку у 2025 році

01:32

Привернете удачу на весь рік: що потрібно зробити вдома 14 січня - прикмети

01:30

Комік Гарік Бірча вперше зізнався, на якому напрямку служить

01:27

Імунітет для переговорів з Трампом чи арешт: як вчинить Швейцарія з Путіним

01:03

Київ здригається від вибухів: Росія масштабно атакує Україну - де ще тривога

00:45

Пожежі в Лос-Анджелесі: кількість жертв росте, вогонь може стати ще гіршим

00:12

"Військові контингенти в Україні": чи домовились Зеленський з Макроном - деталі

13 січня, понеділок
23:56

"Це були неймовірні 10 років": відома українська акторка розлучилася з чоловіком

23:55

Чи можна годувати собаку кашею з м'ясом: які небезпеки для вашого улюбленця

23:50

Ворог за 2 км від міста: глава Купʼянської МВА розкрив критичну правду

23:30

"Відходити з усього південного флангу": Коваленко стривожив прогнозом по фронту

23:11

"Неможливо було не помітити": Кароль могла закрутити роман із відомим співаком

23:06

Тенденція невтішна: окупанти просунулись та контролюють частину Торецька

23:02

Байден висміяв Путіна: "Це я був у центрі Києва, а не він"

22:45

"Ситуація дуже серйозна": в ЗСУ оцінили загрозу оточення Покровська

22:39

"Нічого не допомогло": у родині Валерія Меладзе сталося нещастя - деталі

Реклама
22:11

Потужні вибухи в РФ: під удар потрапив важливий хімічний завод - деталіВідео

22:06

"Мінус $3,54 млрд": санкції США обвалили акції нафтових компаній РФ

22:05

"Необхідно ухвалити рішення": як військові вплинуть на вибори в Україні - Кошель

22:01

Крістіна Орбакайте звернулася до росіян - Пугачова відреагувала моментально

21:52

60 тисяч солдатів РФ "нависли" над Сумами: Кремль готує новий удар - експерт

21:52

Україна непохитна: топ-10 лідерів Євробачення-2025 за версією букмекерів

20:58

Телець і Трамп: Сибіга розповів, що і хто прискорять мир в Україні

20:53

Як скоротити витрату палива взимку: водіям сказали, на що звернути увагу

20:49

Ядерний штаб Тихоокеанського флоту РФ у небезпеці: ЗСУ отримали нову ціль - АТЕШ

20:37

Де справжня сова: лише люди із "зором мисливця" знайдуть відповідь за 5 секунд

Новини України
Новини КиєваТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніКурс валютМобілізаціяТарифиПолітика
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2024
Війна з Росією
Карта повітряних тривогРосія проти НАТОБої в Курській областіКонтрнаступ ЗСУБавовна в РосіїКримРозпад РосіїБої за АвдіївкуВійськова допомога
Привітання
З днем народження, кумЗ днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подруги
Цікаве
Народні прикметиСпорт з Анітою ЛуценкоУкраїнська мова з АвраменкомУсе про шоу-бізнесГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзії
Синоптик
Погода на сьогодніПогода на завтраПилова буряПрогноз погодиМагнітні бурі
Мода та краса
Фарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре ТанаЖіночі стрижки
Рецепти
Прості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове менюЗакускиСалати
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто
© 2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти