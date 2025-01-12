У росіян є дедлайн: до якої дати Путін хоче захопити Покровськ

Окупаційні війська поспішають оточити важливе місто в Донецькій області

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РФ хоче оточити Покровськ / Колаж: Главред, фото: УНІАН, kremlin.ru

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Путін прагне оточити Покровськ до інавгурації Трампа

Стратегічними цілями росіян є перекриття низки логістичних трас від Дніпра до Покровська

Росіяни хочуть наблизитися до Дніпропетровщини

Бої за Покровськ Донецької області не вщухають. Російський диктатор Володимир Путін хоче до інавгурації Трампа завершити операцію з оточення Покровська. Про це в етері КИЇВ24 розповів Микола Маломуж голова Служби зовнішньої розвідки у 2005-2010 рр, генерал армії України.

За його словами, стратегічними цілями росіян є перекриття низки логістичних трас від Дніпра до Покровська.

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Крім того, ворог хоче повністю перерізати логістику, постачання боєприпасів та живої сили до сектору безпеки Покровська.

"Стратегічне завдання захопити Покровськ, а широкомасштабним заходом є просування в напрямку Дніпропетровщини", — розповів Маломуж.

Він додав, що російські окупанти планують завдавати ударів по ЗСУ, які будуть намагатися деблокувати напрямок.

"Основне завдання зараз — рухатися до Покровська, захоплюючи нові селища, долаючи нові укріпрайони, які ми там створили. І до інавгурації Трампа завершити операцію з оточення Покровська. Але ми сьогодні маємо низку засобів, які мають стримати ворога у напрямку Дніпропетровщини", — підкреслив Маломуж.

Покровськ / Інфографіка: Главред

Ситуація на Покровському напрямку

Як писав Главред, армія РФ уникає прямого штурму міст Покровськ і Мирноград, натомість намагаються обійти їх, щоб уникнути інтенсивних боїв. Речник ОСУВ "Хортиця" майор Віктор Трегубов зазначив, що росіяни уникають лобових атак, обираючи маршрут через малі населені пункти, переважно на південь від міст.

Голова Ради резервістів Сухопутних військ ЗСУ Іван Тимочко повідомив, що зараз росіяни провели ротацію та перекинули на Покровський і Курахівський напрямки свіжі сили. За його словами, ворог зосередив понад 150 тисяч особового складу. Це максимальні сили, які вони змогли залучити на цих напрямках разом з Времівським.

Якщо окупанти візьмуть Покровськ, то, ймовірно, вони рушать на Павлоград, Дніпро та Запоріжжя, таку думку висловив майор запасу Збройних сил України Олексій Гетьман. Він додав, що цілі росіян не обмежуються захопленням Донецької та Луганської областей, адже вони переконані, що Україна не повинна існувати.

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Хто такий Микола Маломуж Микола Григорович Маломуж (23 вересня 1955, Звенигородський район, Черкаська область) – український державний діяч, голова Служби зовнішньої розвідки України з 2005 по 2010 роки, генерал армії України. Голова Всеукраїнської Координаційної ради офіцерів та військовослужбовців, пише Вікіпедія.

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