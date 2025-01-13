Загроза 'котла' під Покровськом: ексспівробітник СБУ розкрив тактику окупантів

РФ виходить у Покровську "на удушення", попередив Іван Ступак.

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ЗСУ відбивають атаки росіян / колаж: Главред, фото: Міноборони РФ, 17 окрема танкова бригада

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РФ перерізає дорогу, яка з'єднує Покровськ із Павлоградом

Ворог просувається в напрямку західних околиць Покровська

На Покровському напрямку армія країни-агресора РФ має намір використати тактику "котла", спробувавши оточити підрозділи ЗСУ.

Як розповів колишній співробітник СБУ Іван Ступак в ефірі Radio NV, росіяни активізувалися на Покровському напрямку, намагаючись взяти районний центр в оточення.

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Він пояснив, що після взяття Бахмута в травні 2023 року російське командування дуже ретельно задумалося на тему того, скільки реально можна "вкладати людей" на такі штурми, щоб захоплювати нові міста.

"Це дійсно важко, довго, кровопролитно. Коли є такий варіант, як котел. І зараз вони його намагаються реалізувати", - зазначив співрозмовник.

Водночас він говорить про те, що щодо Покровська РФ деякий час тому мала певні "гальмування".

"Наші військові фіксували. Але зараз, в останні дні ми бачимо знову просування. Воно є в напрямку західних околиць Покровська. Якщо говорити простою мовою - РФ виходить у Покровську на удушення. Є такий задум - обходять, перерізають дорогу, яка з'єднує Покровськ із Павлоградом, перерізають сполучення і з Мирноградом", - сказав Ступак.

Він також додав, що РФ прагне в такий спосіб змусити Сили оборони України самостійно відійти від Покровська на більш вигідні рубежі, які не перебуватимуть в оточенні.

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Раніше повідомлялося про те, що армія РФ перебуває за кілька кілометрів від Покровська. Інтенсивність і кількість обстрілів зростає. У місті досі залишаються близько семи тисяч осіб.

Як повідомляв Главред, російська окупаційна армія перебуває на відстані менше ніж три кілометри від Покровська і посилила обстріли. Місто без світла, газу та водопостачання.

Нагадаємо, майор запасу Збройних сил України Олексій Гетьман спрогнозував, куди рушить російська армія після можливого захоплення Покровська Донецької області. На його думку, у зоні ризику можуть опинитися три міста.

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Закінчив Національну академію СБУ. Після завершення навчання близько 9 років працював на оперативних і керівних посадах у Головному управлінні СБУ в Києві та Київській області. Займався протидією економічним злочинам.

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