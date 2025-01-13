Наближення військ РФ до Покровська: у місті закрили останню шахту

Російські війська зараз перебувають менш ніж за два кілометри від околиць Покравська.

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Україна припинила видобуток вугілля в Покровську / Колаж: Главред, фото: Суспільне, МО РФ

Коротко:

У Покровську припинено видобуток вугілля

Шахта в Покровську - єдине місце видобутку коксівного вугілля в Україні

Закриття шахти може призвести до падіння виробництва сталі

В Україні зупинили видобуток коксівного вугілля на шахті в Покровську Донецької області через наближення російських військ до міста. Про це повідомляє Reuters із посиланням на два джерела в металургійній галузі.

"Зараз вони всі припинили роботу", - повідомило одне з джерел. відео дня

"Там немає видобутку, вони працюють тільки на поверхні", - поінформувало друге джерело, додавши, що зараз проводиться евакуація.

До речі, за даними українського аналітичного блогу DeepState, російські війська зараз перебувають менш ніж за два кілометри від шахти.

Шахта в Покровську - єдине місце видобутку коксівного вугілля в Україні, необхідного для сталеливарної галузі, яка занепала після повномасштабного вторгнення Росії в лютому 2022 року, зазначають журналісти.

Металургійна компанія Metinvest BV, якій належить шахта, поки що не прокоментувала ситуацію. У грудні підприємство вже частково зупинило свою діяльність на цьому об'єкті.

У 2023 році Україна видобула близько 3,5 мільйона тонн коксу, для виробництва якого повністю використовувалося вугілля з шахти з Покровська.

Минулого року профспілка металургів заявила, що потенційне закриття шахти може призвести до падіння виробництва сталі з 7,6 млн тонн у 2024 році до 2-3 млн тонн у 2025 році.

Металургія, колись потужний сектор економіки України, вже постраждала від масштабних руйнувань провідних заводів. У 2022 році обсяг виробництва сталі впав на 70,7% - до 6,3 мільйона тонн, а у 2023 році знизився ще більше - до 6 мільйонів тонн.

У 2024 році експорт металів приніс Україні майже 4,4 мільярда доларів.

Виробники заявили, що сподіваються знайти альтернативні джерела коксівного вугілля з інших регіонів України, якщо шахту в Покровську захоплять російські війська, але імпорт неминуче знадобиться, що призведе до зростання витрат.

Покровськ Інфографіка / Інфографіка: Главред

Ситуація на фронті - останні новини за темою

Раніше повідомлялося про те, що армія РФ перебуває за кілька кілометрів від Покровська. Інтенсивність і кількість обстрілів зростає. У місті досі залишаються близько семи тисяч осіб.

Як повідомляв Главред, російська окупаційна армія перебуває на відстані менше ніж три кілометри від Покровська і посилила обстріли. Місто без світла, газу та водопостачання.

Нагадаємо, майор запасу Збройних сил України Олексій Гетьман спрогнозував, куди рушить російська армія після можливого захоплення Покровська Донецької області. На його думку, у зоні ризику можуть опинитися три міста.

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Покровськ - що про нього відомо Покровськ (до 2016 року - Красноармійськ) - місто в Донецькій області України, адміністративний центр Покровського району та Покровської міської громади. Центр Покровської агломерації. До початку бойових дій у Покровську проживало близько 60 тисяч осіб. Покровський напрямок залишається однією з найгарячіших ділянок фронту. Покровськ є важливим транспортним вузлом. Він розташований на головній дорозі, яка служить маршрутом постачання інших утримуваних Україною форпостів, таких як Часів Яр і Костянтинівка в Донецькій області.

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