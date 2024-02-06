Квиток в один кінець: в ЗСУ розповіли про паніку окупантів на півдні

Гуменюк розповіла про ситуацію на Кінбурнській косі і відзначила, що російські окупаціні війська змінили тактику ударів по правому березі Херсонщини.

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Гуменюк розповіла про нову тактику окупантів на півдні / Колаж Главред, фото: 53 окрема механізована бригада імені князя Володимира Мономаха, 22 окрема механізована бригада

Ситуація на Кінбурнській косі залишається достаньо напруженою. Російські окупанти намагаються відвернути увагу українських військових від Херсонського напрямку, і для цього час від часу посилюють обстріли на Очаківському й Куцурубському напрямках, повідомила речниця Сил оборони Півдня Наталія Гуменюк в коментарі для 24 Каналу. Однак українське командування усвідомлює цю ситуацію і враховує її в своїх рішеннях.

"Поки що Кінбурнська коса у ворога, поки що вона окупована – і це для мене особисто дуже болючий напрямок", – зазначила Гуменюк.

Вона додала, що окупанти відчувають загрозу на Кінбурнській косі, особливо в Миколаївській її частині. Зокрема, вони почали відмовлятись від артилерії і використовують FPV-дрони.

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"Тому намагаються запускати дрони вже з Херсонської частини Кінбурнської коси, ближче до материкової частини тимчасово окупованої області, щоб убезпечити свої підрозділи. Тобто, тут теж спостерігається нервовість у розподілі сил і засобів",– констатувала Гуменюк.

Вона також зазначила, що коли російські військові прибувають на Кінбурнську косу, вони розуміють, що це для них квиток в один кінець.

"Їм одразу прилітає у відповідь, тож фактично ця позиція більше не функціює", - резюмує Гуменюк.

Бойові дії на півдні

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, військові з Сил спеціальних операцій здійснили в Чорному морі спеціальну операцію "Цитадель", під час якої була знищена радіолокаційна станція російських окупантів та обладнання, яке використовувалося для атак дронами-камікадзе на південь України.

Російська армія вирішила застосовувати іншу тактику на лівому березі Дніпра в Херсонській області, обмежуючись використанням техніки лише для транспортування особового складу, а також припинила обстріли позицій української оборони керованими бомбами з авіації.

Окупанти постійно атакують позиції Сил оборони України в районі Кринок, але українські військові успішно утримують свої позиції. Про це повідомив депутат Херсонської обласної ради Сергій Хлань.

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