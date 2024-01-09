Окупанти величезним штурмом пішли на Кринки: лейтенант ЗСУ доповів обстановку

Російська армія накопичила резерви і пішла зі штурмом на українські сили оборони.

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Окупанти величезним штурмом пішли на Кринки / колаж: Главред, фото: 17 ОТКБ

Армія Росії прийняла рішення використовувати іншу тактику на Лівобережжі Херсонської області і користувалася технікою тільки для того, щоб підвозити особовий склад, також вони перестали обстрілювати позиції української оборони керованими бомбами з авіації.

Тоді лейтенант ЗСУ "Алекс" повідомив, що окупанти перестали масово йти технікою на українські позиції і, можливо,"порозумнішали". Однак, не надовго.

"У Кринках окупанти чи то порозумнішали, чи то, може, "птахи Мадяра" виховали, але вже не пруться масово технікою на наші позиції, бо великий ризик втрати від FPV. Максимум - використання для доставки особового складу до своїх позицій", — писав боєць.

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Вчора, 8 січня, після паузи для накопичення техніки і резервів, російські загарбники пішли на позиції Сил оборони поблизу Кринок. Українським морпіхам вдалося відбити величезний штурм. Про це повідомив лейтенант ЗСУ з позивним "Алекс" у своєму телеграм-каналі.

"У Кринках морпіхи вчора відбили величезний штурм, противник збільшив застосування бронетехніки на цьому напрямку. Виявляється, що вони не порозумнішали, коли її не застосовували до того, то була пауза для накопичення резервів. Вчора ті резерви були помножені на 0", - розповів воїн ЗСУ.

Ситуація на Лівобережжі Херсонщини

Нагадаємо, російські окупанти намагалися "вибити" українських військових з важливих плацдармів на Лівобережжі Дніпра. Про це повідомляв Генштаб. Протягом доби 31 грудня ворог здійснив дев'ять штурмових атак, але здійснити задумане їм не вдалося.

Трохи пізніше, в районі Кринок на Лівому березі Дніпра на Херсонщині окупанти знову атакували українські позиції, намагаючись вибивати Сили оборони із закріплених позицій, розповіла голова Об'єднаного координаційного прес-центру Сил оборони півдня Наталія Гуменюк. Як підкреслила вона, росіяни формують невеликі штурмові піхотні групи, які практично не використовують бронетехніку для захисту особового складу. За її словами, українські військові продовжують закріплення і спроби розширити плацдарм у згаданому районі:"це надзвичайно важка робота".

Також, російські окупанти намагаються вибити Захисників України з Лівобережжя Херсонської області до цього дня. Спочатку для цього вони активізували штурмові дії на суші і використовували невеликі піші групи, які діяли за підтримки бронетехніки. Але загарбники зазнали суттєвих втрат у бронетехніці, після чого активізували свою авіацію на Лівобережжі Херсонщини знову.

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