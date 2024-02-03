Величезні втрати: в ЗСУ розповіли про бої на лівому березі Дніпра

Гуменюк відзначила, що російські війська продовжують атакувати позиції Сил оборони України на лівому березі Дніпра не зважаючи на значні втрати.

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В ЗСУ розповіли про бої на лівому березі Дніпра / Колаж: Главред, фото: 22 окрема механізована бригада, 241 окрема бригада Сил територіальної оборони ЗСУ

Українські військові продовжують утримувати свої позиції на лівому березі Дніпра в Херсонській області. Російські окупанти не зважаючи на значні втрати в "живій силі" намагаються атакувати позиції Сил оборони України на цьому напрямку фактично безперервно. Про це повідомила начальниця Об'єднаного координаційного прес-центру Сил оборони України "Південь" Наталія Гуменюк в ефірі телеканалу FREEДОМ.

"Українські військові продовжують роботу з утримання позицій на лівобережжі, з системного відбиття штурмів, тому що їх ворог не припиняє. Кількість штурмів противник час від часу скорочує до однієї-двох спроб за добу, але потім знову кількість атак збільшується до півтора десятка. За минулу добу зафіксовано сім штурмів", — зазначила Гуменюк.

За її словами, всі спроби штурмів не приносять успіху для ворога, але водночас вони дуже виснажливі для українських підрозділів. Зокрема, через проблеми із логістикою для Сил оборони України на лівому березі Дніпра.

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Вона також підкреслила, що ворог уникає використання важкої техніки і намагається економити її. Гуменюк додала, що українські захисники на Південному напрямку завдають значних втрат ворогу.

"Втрати ми створюємо досить системно, оскільки працюють дуже потужно і наші сусіди, оперативно-стратегічне угруповання військ "Таврія", і наші підрозділи. Фактично кожного дня у відомостях фігурує цифра від 30 до 80 окупантів, підтвердження смерті яких ми маємо. Також є санітарні втрати приблизно в таких самих межах", - сказала Гуменюк.

Гуменюк відзначила, що в зоні відповідальності ОСУВ "Таврія", втрати ворога значно більші через те, що вони діють на суходолі, тому зіткнення бойові зіткнення там відбуваються частіше.

"У нас же, на лівобережжі, триває контрбатарейна боротьба. Здебільшого це пов’язано з подоланням водної перешкоди вогневими підрозділами, ракетно-артилерійськими", — пояснила Гуменюк.

Бойові дії на лівому березі Дніпра

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, Наталія Гуменюк повідомила, що Сили оборони України змогли розширити плацдарм на лівому березі Херсонщини.

Вона відзначила, що російські окупаційні війська активізували використання дронів для наступу на позиції українських військових на лівобережжі Дніпра.

Також, російське командування на цьому напрямку заборонило своїм військам використовувати бронетехніку для атаки на плацдарми Сил оборони України на лівому березі Дніпра.

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