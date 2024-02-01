Росіяни величезним штурмом пішли на Кринки: ЗСУ тримають плацдарм надвисокою ціною - Хлань

Лівобережний плацдарм є болючою темою окупантів, вони замовчують успіхи ЗСУ на цьому напрямку.

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Окупанти замовчують тему утримання ЗСУ плацдарму на лівому березі Дніпра / Колаж: Главред, фото: Командування об'єднаних сил ЗСУ

Збройні сили України утримують позиції на лівому березі Дніпра надвисокою ціною. Окупанти постійно атакують поблизу Кринок, але українські військові успішно відбивають їх і утримують позиції. Про це розповів депутат Херсонської обласної ради Сергій Хлань в ефірі телеканналу "Еспресо".

"ЗСУ продовжують тримати плацдарм на лівому березі Дніпра. Окупанти щодня атакують Кринки, щодня ворог здійснює велику кількість спроб атак на лівому березі. Але ЗСУ відбивають усі ворожі атаки й позиції утримуються. Біля Антонівського автомобільного мосту, в районі дач, Сили оборони також тримають позиції", - зазначив Хлань.

Депутат наголосив, що плацдарм ЗСУ на лівому березі Дніпра є неприємною темою для окупантів. Вони утримуються від публічного обговорення цього питання.

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"Лівобережний плацдарм є болючою темою окупантів, з точки зору тієї пропагандистської машини, яку росіяни розкрутили на лівобережній частині Херсонщини. Навіть російські військкори, які спочатку показували, що відбувається на лівому березі й висвітлювали те, що ЗСУ утримують плацдарм, і навіть розширюють його, вже мовчать. Окупанти вважають, що нічого страшного не відбувається. Розуміємо, що утримання цих позицій дається ЗСУ надвисокою ціною. І це героїчне завдання, яке виконують українські захисники на лівому березі Дніпра", - додав Хлань.

Ситуація на лівобережжі

Нагадаємо, речниця Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк повідомила, що українські війська розширили плацдарм на лівому березі Дніпра в Херсонській області. Проте лінія фронту може змінюватися під тиском ворожих сил.

Також на півдні України окупанти посилили використання дронів. ЗСУ утримують позиції під тиском ворожих атак та розширюють плацдарм в ускладнених погодних умовах.

Крім цього, російські військові визнали безрезультатність наступу на українські позиції на лівобережжі Дніпра. Командування РФ заборонило використовувати бронетехніку у штурмах, а піші атаки не призводять до бажаного результату.

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